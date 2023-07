Pogoda na piątek. Nad Polską przejdą burze i deszcz. Ale upał już czyha na horyzoncie

13 st. C na północnym zachodzie, 14 st. C w centrum i na zachodzie oraz 15 st. C w rejonach południowych - takiej temperatury mogliśmy doświadczyć w piątek rano. Wiszące nad całym krajem chmury przez większość dnia nie będą chciały ustąpić miejsca słońcu. Dużemu zachmurzeniu towarzyszyć będą opady deszczu.

Zobacz wideo Potężne gradobicie we Francji. Było bardzo niebezpiecznie!

Pogoda na piątek. Gdzie można liczyć na przejaśnienia, a gdzie spadnie deszcz?

Największą szansę na przejaśnienia prognoza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej daje mieszkańcom centralnej i wschodniej Polski. Województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie ominą również opady deszczu, których można spodziewać się w pozostałej części kraju z intensywnością od 10 do 20 mm.

Na południu obecne będą także chmury burzowe niosące ze sobą przelotne wyładowania atmosferyczne, a nawet grad. W czasie burz wiatr w porywach osiągnie do 65 km/h, a opady deszczu zwiększą swoje natężenie do 30 mm.

Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 27 st. C na południu. Nieco chłodniej będzie w centrum i regionach zachodnich, gdzie padnie 24 st. C. Najzimniej, bo do 23 st. C będzie na zachodzie i północy kraju.

Prognoza temperatur na najbliższe dni. Kiedy powrócą upały?

Według prognozy długoterminowej opracowanej przez IMGW powrót upałów sięgających pułapu 30 st. C i wyżej nastąpi już w najbliższy poniedziałek. Przez nadchodzący weekend wartości na termometrach będą stopniowo rosnąć. Podczas gdy w sobotę temperatura maksymalna wyniesie 25 st. C, w niedzielę górna granica przesunie się do 28 st. C.