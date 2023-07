24-latek prowadził samochód i stanął na drzwiach. Założył się za napój energetyczny

Lubelska policja informuje w komunikacie, że na policyjną skrzynkę ''STOP AGRESJI DROGOWEJ" został przesłany film, nagrany 19 lipca wieczorem na skrzyżowaniu ulic Partyzantów i Norwida w Puławach. Na nagraniu widać, jak mężczyzna w trakcie kierowania pojazdem wysiada zza kierownicy, staje nogami na drzwiach i chwyta się rękoma relingu dachowego. Samochód w tym czasie jedzie dalej.

"Wykonując ten manewr, kierowca nie ustępuje także pierwszeństwa rowerzyście znajdującemu się na przejeździe dla rowerów. Wszystko to dzieje się na oczach przechodniów znajdujących się z kilku stron skrzyżowania" - opisują służby.

24-latek usłyszał trzy zarzuty - użycia pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób znajdujących się w pojeździe oraz poza nim, nieustąpienia pierwszeństwa kierującemu rowerem znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów oraz nie korzystania przez kierowcę z pasów bezpieczeństwa.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanych czynów. W rozmowie z policjantami tłumaczył, że założył się z koleżankami, które jechały razem z nim. "Jak się okazuje 24-latek jadący z dwiema dzieczynami, założył się z nimi o napój energetyczny, że w trakcie jazdy wysiądzie zza kierownicy i stanie na oknie, trzymając się dachu. Aby tego dokonać ustawił w samochodzie tempomat i stojąc na drzwiach, w otwartym oknie przejechał całe skrzyżowanie" - czytamy.

Służby zatrzymały 24-latkowi prawo jazdy, a po przesłuchaniu i przedstawieniu mu zarzutów skierowali sprawę do sądu. Mężczyźnie grozi kara grzywny do 30 tysięcy złotych oraz zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Po uprawomocnieniu się wyroku w tej sprawie dodatkowo na jego konto zostaną dopisane punkty karne, których młody kierowca może otrzymać aż 30.

Policja otworzyła skrzynkę przeciwko agresji drogowej. Można zgłaszać agresywnych uczestników ruchu

Policja po raz kolejny apeluje o rozsądek do kierowców, którzy mimo wielu kampanii na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym podejmują się takich niebezpiecznych zachowań. W związku z licznymi sytuacjami tego typu policja otworzyła skrzynkę "STOP AGRESJI DROGOWEJ" - stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl.

"Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu - POWIADOM NAS! Zanim wyślesz zgłoszenie, sprawdź, na terenie której jednostki Policji popełniono wykroczenie. Odpowiedni wybór przyczyni się do szybszej reakcji na zarejestrowane zdarzenie. Prosimy, w celu umożliwienia policjantom skutecznego ścigania sprawców wykroczeń, o przekazanie wraz z materiałem filmowym następujących informacji: data, godzina i miejsce zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulica), dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka, dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres do korespondencji, tel. kontaktowy" - czytamy. Na adres mailowy można przesyłać filmy lub linki do zamieszczonych w Internecie zdjęć i filmów.

