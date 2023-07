Sprawa Joanny. Przewodniczący KRRiT wszczął postępowanie wyjaśniające ws. materiału TVN

Zobacz wideo W którym ministerstwie byś zasiadł? [SONDA]

"W związku ze sposobem informowania o sprawie p. Joanny w audycjach nadawanych przez koncesjonariusza TVN S.A. zleciłem odpowiednim departamentom KRRiT monitoring oraz wszcząlem postępowanie wyjaśniające, czy nie zostało złamane prawo" - poinformował na Twitterze Maciej Świrski. Szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomniał jeden z przepisów prawa prasowego: "Prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk".

Sprawa interwencji policji wobec pani Joanny. Komendant zabrał głos

Na czwartkowej konferencji prasowej Jarosław Szymczyk przekonywał, że policja podczas interwencji w krakowskim szpitalu nie nadużyła swoich uprawnień. - Pani Joanna ani przez moment nie była osobą zatrzymaną, ani przez moment nie wykonywaliśmy czynności ukierunkowanych na jej osobę. Jedyne co to robiliśmy wszystko aby nie dopuścić do zamachu samobójczego i aby zabezpieczyć dowody pozwalające nam na zidentyfikowanie osób, które sprzedały jej te medykamenty i sprawdzenie legalności, a przede wszystkim bezpieczeństwa tych środków, które zostały przez panią Joannę zakupione - dodał.

Joanna ma nowy profil na Instagramie. "By o pewnych sprawach mówić wprost"

We wtorek 18 lipca "Fakty" TVN wyemitowały wstrząsający materiał, w którym opowiedziano historię pani Joanny. Kobieta marzyła o dziecku, jednak podjęła decyzję o zażyciu tabletki poronnej, ponieważ poinformowano ją, że ciąża miała zagrażać jej zdrowiu. O zdarzeniu poinformowała swoją lekarkę, która wezwała policję. Jak przekazała stacja, policjantki weszły do gabinetu ginekologicznego. Pacjentka powtarzała policjantom, że nikt jej nie pomagał - sama zamówiła tabletki w sieci. - Hasło "aborcja" uruchomiło niemalże obławę - opowiada panna Joanna. Kobiecie zabrano laptop, później także telefon. Lekarz chciał wezwać kolejny patrol policji w związku z zabraniem rzeczy kobiety, lecz został postraszony karą za nieuzasadnione wezwanie służb.