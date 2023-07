Joanna założyła nowy profil na Instagramie. "Zależy mi na tym, by o pewnych sprawach mówić wprost"

"Zależy mi na tym, by o pewnych sprawach mówić wprost i możliwie bezpośrednio (...) Założyłam osobny profil na Instagramie, będę w nim na bieżąco mówić o tym, jak się ma moja sprawa sądowa. To, co mogę zrobić z moją trudną historią, to opowiedzieć o niej jak największej ilości osób licząc na to, że (...) wtedy większej liczba osób będę mogła pomóc" - mówi w nagraniu Joanna.

Jak podkreśla, zdaje sobie sprawę, że jest wiele osób, które są w podobnej sytuacji do niej. "Bardzo na was liczę i myślę, że możemy sobie wzajemnie dużo dać" - kończy. Do tej pory Joanna posługiwała się profilem drag king Sir Johnny d’Arc związanym z jej działalnością artystyczną.

Przypomnijmy, że we wtorek 18 lipca "Fakty" TVN wyemitowały materiał o pani Joannie z Krakowa, która pod koniec kwietnia skontaktowała się z lekarką po zażyciu tabletek poronnych. Ta zadzwoniła natomiast na numer alarmowy, ponieważ miała uznać, że zachodziło podejrzenie, że kobieta może targnąć się na życie. Wspomniała również o przeprowadzonej przez pacjentkę aborcji. Wtedy w domu kobiety zjawili się medycy i policja.

Tymczasem do sprawy odniosła się także Komenda Główna Policji, która podczas zorganizowanej w czwartek (20 lipca) konferencji prasowej przedstawiła także nagranie z zapisem rozmowy lekarki z dyspozytorem medycznym. Psychiatrka mówi na nim, że jej pacjentka skontaktowała się z nią i powiedziała, że "dokonała aborcji" i "chce odebrać sobie życie, bo zrobiła straszną zbrodnię, a chłopak ją zostawił".

Wystąpienie Szymczyka na antenie TVN24 skomentowała pełnomocniczka pani Joanny Kamila Ferenc. - Całość tej konferencji odbieram jako manipulację i próbę przerzucenia odpowiedzialności za całą sytuację na panią Joannę - powiedziała.

