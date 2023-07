Kamila Ferenc, pełnomocniczka pani Joanny odniosła się do działań prowadzonych przez policję podczas zatrzymania pani Joanny z Krakowa. - W świetle prawa policjanci nie mogli zabrać telefonu pani Joannie, potwierdza to postanowienie Sądu Rejonowego w Krakowie. Jasno z niego wynika, że działania policjantów były bezprawne - przekazała prawniczka na antenie TVN 24.

Zobacz wideo Tusk odniósł się do sprawy Pani Joanny. "Opresyjna obecność PiS-u"

Sprawa pani Joanny. Pełnomocniczka Kamila Ferenc krytykuje działania policji

- Trzeba zwrócić uwagę, że osobie, która jest w trakcie próby samobójczej, co trzeba podkreślić dementujemy - pani Joanna ma zupełnie inną wersję rozmowy z lekarką. Gdyby nawet była taka sytuacja, że jest osoba kryzysie psychicznym, to absolutnie żadne z tych działań policji, które miały miejsce w stosunku do pani Joanny, nie miały na celu pomocy tej pani. Od tego są lekarze, to oni mogą sprawdzić, czy gdzieś nie jest schowana np. żyletka do odebrania sobie życia, to oni przeprowadzają badania. Natomiast z nagrania wynika, że policjanci przeszkadzali wręcz w kontakcie lekarzy z pacjentką. Co więcej, jeśli od początku policja i ratownicy medyczni wiedzieli, że pani Joanna sama zamówiła, świadomie zażyła tabletki poronne, to nie jest to żaden środek, który zagraża życiu. Jej zły stan zdrowia psychicznego nie wynikał z zażycia tabletek poronnych.



