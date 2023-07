Sprawa pani Joanny. Pełnomocniczka o konferencji KGP: Uważam ją za piętrową manipulację

Kamila Ferenc, pełnomocniczka pani Joanny odniosła się do działań prowadzonych przez policję podczas zatrzymania pani Joanny z Krakowa. - W świetle prawa policjanci nie mogli zabrać telefonu pani Joannie, potwierdza to postanowienie Sądu Rejonowego w Krakowie. Jasno z niego wynika, że działania policjantów były bezprawne - przekazała prawniczka na antenie TVN 24.

Sprawa pani Joanny. Pełnomocniczka Kamila Ferenc krytykuje działania policji

20 lipca na antenie TVN 24 Kamila Perenc, pełnomocniczka pani Joanny z Krakowa skomentowała działania policji, do których doszło pod koniec kwietnia br.

- Trzeba zwrócić uwagę, że osobie, która jest w trakcie próby samobójczej, co trzeba podkreślić dementujemy - pani Joanna ma zupełnie inną wersję rozmowy z lekarką. Gdyby nawet była taka sytuacja, że jest osoba kryzysie psychicznym, to absolutnie żadne z tych działań policji, które miały miejsce w stosunku do pani Joanny, nie miały na celu pomocy tej pani - przekazała Perenc.

- Jej zły stan zdrowia psychicznego nie wynikał z zażycia tabletek poronnych, ponieważ to są bardzo bezpieczne środki, one są rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia do przerywania ciąży do 12. tygodnia ciąży. Natomiast zły stan zdrowia pani Joanny wynikał z jej długotrwałego leczenia, kryzysu psychicznego, załamania nerwowego, aktualnej sytuacji życiowej. Policja doskonale o tym wie, bo sama upubliczniła te informacje - skomentowała prawiczka. - Trzeba powiedzieć, że pani Joanna była pod opieką lekarki psychiatrii i to był główny powód kontaktu z tą lekarką. Nie samo zażycie tych tabletek, one nie wpłynęły na stan zdrowia fizycznego czy psychicznego pani Joanny - dodała.

- Ona była przesłuchiwana, nawet jeżeli nie postawiono jej w sposób formalny zarzutów. Reakcja policjantów była nadmierna i to jest ciągły błąd policji, że policja nie rozumie, że przeszkadza granice swoich uprawnień i wykorzystywania siły - powiedziała Ferenc. Jak zaznaczyła, policjanci nie mieli podstaw do dokonania rewizji pani Joanny. - Od tego są lekarze, to oni mogą sprawdzić, czy gdzieś nie jest schowana np. żyletka do odebrania sobie życia, to oni przeprowadzają badania. Natomiast z nagrania wynika, że policjanci przeszkadzali wręcz w kontakcie lekarzy z pacjentką - powiedziała Frenc. - Jeżeli pacjentka została poddana badaniu ginekologicznemu, to lekarka, która przeprowadzała to badanie, miała pełną skalę możliwości, żeby sprawdzić, czy stan zdrowia pani Joanny jest w dobrej kondycji i nic mu nie zagraża - podsumowała.

Pełnomocniczka Kamila Ferenc o skardze na funkcjonariuszy

Kamila Ferenc odniosła się również do konferencji Komendanta Głównego Policji Jarosław Szymczyka, którą zorganizowano 20 lipca. - Całość tej konferencji uważam za piętrową manipulację i znowu próbę obciążenia za to zdarzenie i reakcję opinii publicznej na nią, panią Joannę. Ona stała się ofiarą działań policji - powiedziała Ferenc.

Pełnomocniczka przekazała również, jakie następne kroki prawne zamierza podjąć w sprawie pani Joanny. - Bardzo długo czekałyśmy na postanowienie sądu, w którym przekazano, że zatrzymanie rzeczy pani Joanny było niezgodne z prawem. Samo zażalenie, które przygotowałam w imieniu pani Joanny to zarzuty wobec policjantów. Jak inaczej traktować to zażalenie niż skargę na ich działanie? Gdyby przełożeni policjantów, chcieli wyciągnąć konsekwencje służbowe lub dyscyplinarne to na podstawie zażalenia, które zostało uwzględnione - sąd przyznał nam rację - na podstawie tego zażalenia, już wyciągnęliby konsekwencje - zwróciła uwagę prawniczka.

- Policja miała świadomość o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy. Sprytnie to postanowienie zostało pominięte na konferencji. Jeśli policja czy prokuratura tego oczekuje, zostaną złożone dodatkowe skargi na funkcjonariuszy. Część z nich znamy z nazwiska, część z nich musimy ustalić, Jutro w Krakowie do Prokuratury Okręgowej zostanie złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z artykułu 231 Kodeksu karnego, czyli nadużycie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, działających na szkodę interesu prywatnego pani Joanny - powiedziała Ferenc.