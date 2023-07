Sprawa pani Joanny. Ekspertka: Tego typu przeszukania są stosowane w zakładach karnych

Prof. Ewa Gruza z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z Polsatem News odniosła się do sprawy pani Joanny, z Krakowa. Kobieta skontaktowała się z lekarką po zażyciu tabletek poronnych - ta zadzwoniła pod numer alarmowy, ponieważ miała stwierdzić, że zachodzi podejrzenie, że pacjentka może targnąć się na własne życie.

W jej ocenie, jeśli lekarka faktycznie zawiadomiła policję o "przyjęciu przez pacjentkę tabletki wczesnoporonnej", to w jej opinii "był to donos". - Jeśli lekarz przekazał informację o "zażyciu tabletki wczesnoporonnej", złamał podstawową zasadę, bo my idąc do lekarza, wierzymy, że chroni nas tajemnica zawodowa, tajemnica lekarska, że to, co mówimy lekarzowi, jest tylko i wyłącznie do niego skierowane i on się tym podzielić nie może. Chyba że z tajemnicy zwolni go sąd - przekazała prof. Ewa Gruza, w rozmowie z Polsatem News. Stwierdziła również, że w takiej sytuacji "hipotetycznie należałoby rozpocząć raczej postępowanie wobec lekarza". - Mówiąc krótko, złamał między innymi tajemnicę lekarską - stwierdziła.

- Słowa, które wypowiedziała pacjentka oraz wiedza, jaką posiadałam, znając jej historię, sprawiły, że uznałam, że istnieje poważne zagrożenie dla jej życia - przekazała lekarka, która wezwała służby do pani Joanny z Krakowa, jak cytowaliśmy na Gazeta.pl.

Prof. Ewa Gruza odniosła się również do interwencji policji. Po badaniu ginekologicznym policjantki miały kazać pani Joannie się rozebrać. Zdaniem prof. Ewy Gruzy "tego typu przeszukania, które chciano zastosować wobec pani Joanny, są niekiedy stosowane w zakładach karnych, gdy mamy do czynienia z groźnym przestępcą".

Wyjaśniła, że dzięki temu funkcjonariusze mają pewność, że nie schowa niczego w żadnych otworach fizjologicznych swojego ciała. - Ale my je także kontestujemy ze względu na to, że one są upadlające człowieka. A tu wykonano je wobec osoby, która nic złego nie zrobiła poza tym, że się źle czuła - dodała Gruza, w rozmowie z Polsat News.