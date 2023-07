Sprawa pani Joanny ze szpitala w Krakowie. Sąd: Ukarana za czyn, który nie może zostać jej przypisany

Zobacz wideo Tusk odniósł się do sprawy Pani Joanny. "Opresyjna obecność PiS-u"

Portal tvn24.pl szeroko cytuje uzasadnienie decyzji Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy. 27 czerwca rozpatrzył on zażalenie dotyczące zabrania przez policjantów telefonu pani Joanny. Jak czytamy w publikacji, sąd uznał, że było to działanie "niezgodne z prawem" i nakazał zwrot urządzenia. Sąd, jak czytamy, "miał możliwość zapoznania się z opisem przedmiotowego zdarzenia płynącym li tylko z notatek urzędowych sporządzonych przez funkcjonariuszy policji, ale już z nich wynika nieszczególnie obiektywne ocenianie przez nich sytuacji". "Na poparcie tego można zacytować stwierdzenie z notatki, jakoby nie utrudniali w żaden sposób czynności medycznych, a jednocześnie policjanci legitymowali będących w pracy w szpitalu lekarzy oraz sugerowali im zasłanianie kotarami pacjentów niekoniecznie chcących być świadkami ich interwencji" - napisano w uzasadnieniu, które przytacza portal.

Uzasadnienie decyzji sądu opublikowała w mediach społecznościowych także Kamila Ferenc, pełnomocniczka pani Joanny:

Sąd podkreślił, że Joanna wskazała policjantom "w jaki sposób zamówiła tabletki wczesnoporonne, to jest przez internet za pośrednictwem notebooka, który też został jej zatrzymany". "W żadnym miejscu akt nie było śladu ustaleń/podejrzeń, że posłużyła się w tym celu telefonem komórkowym" - czytamy. Zdaniem sądu zatrzymanie telefonu "przekroczyło granice niezbędne dla osiągnięcia celu czynności i zasadne są zarzuty podniesione w zażaleniu przez pełnomocnika skarżącej". "Takim postąpieniem ze strony funkcjonariuszy policji Joanna (...) została de facto ukarana za czyn, który w świetle treści art. 152 k.k. nie może zostać jej przypisany. Powyższe rozważania uprawniały do stwierdzenia, iż czynność zatrzymania telefonu była niezgodna z prawem, co poskutkowało nakazem zwrotu telefonu" - czytamy.

Interwencja policji w krakowskim szpitalu

Pani Joanna z Krakowa po zażyciu tabletek poronnych zgłosiła się do lekarki, a następnie udała do szpitala. Tam czekali już na nią policjanci. Pacjentka wciąż krwawiła, a funkcjonariusze podczas badania lekarskiego prowadzili przesłuchanie. Zarekwirowali jej telefon i laptopa. Sprawę nagłośniono w reportażu "Faktów" TVN. Już po emisji reportażu komunikat w sprawie wydała Komenda Miejska Policji w Krakowie, a potem także Komenda Główna Policji. Komunikat krakowskiej komendy został z czasem usunięty i zastąpiony krótszym, bez wrażliwych danych pani Joanny. Działania w celu wyjaśnienia tej sprawy podjął Rzecznik Praw Obywatelskich.