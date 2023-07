Sprawa pani Joanny. Jest komentarz lekarki: Następnym razem postąpiłabym tak samo

We wtorek 18 lipca "Fakty" TVN wyemitowały materiał o pani Joannie z Krakowa, która pod koniec kwietnia skontaktowała się z lekarką po zażyciu tabletek poronnych. Ta zadzwoniła natomiast na numer alarmowy, ponieważ miała uznać, że zachodziło podejrzenie, że kobieta może targnąć się na życie. Wspomniała również o przeprowadzonej przez pacjentkę aborcji. Wtedy w domu kobiety zjawili się medycy i policja. W czwartek 20 lipca Onet opublikował wywiad z psychiatrką.

Pani Joanna przyznała, że dokonała aborcji, lekarka wezwała służby. Teraz tłumaczy: Uznałam, że istnieje poważne zagrożenie dla jej życia

Lekarka, która zadzwoniła na policję w trakcie rozmowy z panią Joanną, postanowiła odnieść się do sprawy. Jak mówi, gdy sprawa została nagłośniona, "wylała się na nią fala hejtu".

- Pani Joanna, która była leczona w ramach NFZ, zadzwoniła do mnie tego dnia około godziny 20 na mój prywatny numer telefonu. A ponieważ jestem z tego pokolenia, że nie kończę pracy o 16 i nie przestaję się interesować pacjentami, zaczęłam z nią rozmawiać - mówi psychiatrka w rozmowie z portalem i dodaje, że rozmowa z pacjentką była emocjonalna. - Słowa, które wypowiedziała pacjentka oraz wiedza, jaką posiadałam, znając jej historię, sprawiły, że uznałam, że istnieje poważne zagrożenie dla jej życia. Istniało duże prawdopodobieństwo, że dojdzie do realizacji zamierzeń, o których wspomniała pacjentka - twierdzi medyczka.

Joanna zażyła tabletkę poronną. "Mogli o mnie pisać 'ani jednej więcej'"

Jak mówi, najpierw zachęcała panią Joannę, by sama zadzwoniła pod numer alarmowy, ostatecznie sama zdecydowała się to zrobić, choć jak podkreśla, za zgodą samej pacjentki. W opinii rozmówczyni Onetu informacje, które przekazała służbom medycznym, miały służyć temu, by dokonali oni oceny aktualnego stanu zdrowia pani Joanny i samodzielnie podjęli decyzję, jakiej potrzebuje ona opieki. Równocześnie podkreśla, że nie sugerowała, by do pacjentki przyjechała także policja.

- Dla mnie sam temat tego, że pacjentka dokonała aborcji, nie jest ważny, ale ważne jest to, że pewne zdarzenia mogą wywołać kolejne zdarzenia, które spowodują, że pacjentka ma ogromne poczucie winy i odpowiedzialności za to, co zrobi i poczucie, że nie ma innego wyjścia - twierdzi lekarka i dodaje: - Gdybym zataiła posiadane informacje, a one miałyby istotne znaczenie dla ratowania jej życia, byłoby to nieprawidłowe z mojej strony.



KGP o sprawie pani Joanny. Jarosław Szymczyk udostępnił nagrania policji

Sprawa pani Joanny z Krakowa. Policja udostępniła nagrania

Tymczasem do sprawy odniosła się także Komenda Główna Policji, która podczas zorganizowanej w czwartek (20 lipca) konferencji prasowej przedstawiła także nagranie z zapisem rozmowy lekarki z dyspozytorem medycznym. Psychiatrka mówi na nim, że jej pacjentka skontaktowała się z nią i powiedziała, że "dokonała aborcji" i "chce odebrać sobie życie, bo zrobiła straszną zbrodnię, a chłopak ją zostawił". Więcej na ten temat można przeczytać w tekście powyżej.