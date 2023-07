KGP o sprawie pani Joanny. Jarosław Szymczyk udostępnił nagrania policji

Na zorganizowanej w czwartek konferencji prasowej policja zaprezentowała nagranie z 27 kwietnia 2023 roku. To zapis rozmowy lekarki z dyspozytorem ratunkowym. Część nagrania została usunięta ze względu na ochronę danych osobowych i tajemnicę lekarską. Lekarka przekazuje, że jej pacjentka dzwoniła do niej z wiadomością, iż 'dokonała aborcji' i 'chce odebrać sobie życie, bo zrobiła straszną zbrodnię, a chłopak ją zostawił'. Dyżurny policji, który odebrał zgłoszenie, miał natychmiast skierować patrol do domu pani Joanny.

Kolejne nagranie pokazane przez Szymczyka to zapis kolejnej rozmowy lekarki z dyżurnym komendy miejskiej policji. Psychiatra ponownie mówi w nim o ryzyku popełnienia samobójstwa przez jej pacjentkę.

W czasie spotkania z mediami komendant główny policji podkreślał, że głównym powodem interwencji służb było zagrożenie życia pani Joanny, a nie kwestia tabletek poronnych. - Lekarka zdecydowała się poinformować służby w celu ratowania życia tej osoby (...) Patrol zastał panią Joannę w miejscu zamieszkania w bardzo złym stanie psychicznym i fizycznym. Pani Joanna sama potwierdziła, że nabyła tabletki poronne, które zamówiła przez internet. W związku z tym padło pytanie, w jaki sposób kupiła te medykamenty. Pani Joanna nie chciała współpracować. Wskazała tylko laptopa za pomocą, którego to zrobiła. Zespół ratownictwa medycznego podjął decyzję o zabraniu pani Joanny do szpitala w celu zrobienia dalszych badań. Ratownicy medyczni sami poprosili, by policjanci pojechali z nimi - zaznaczał.

Komendant stwierdził, że w związku z tym, że zachodziło istotne podejrzenie, że drogą internetową doszło do zakupu środków zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, dyżurny podjął decyzję o zabezpieczeniu laptopa pani Joanny. Dodał również, że kobieta nie chciała go wydać. - Policjanci wyjęli go z walizki, do której go schowała. Sporządzili protokół i poinformowali o tym panią Joannę - przekazał Szymczyk.

Szymczyk tłumaczył, że za zgodą lekarzy i w ich obecności dokonano przeszukania pani Joanny w celu zabezpieczenia telefonu komórkowego i pod kątem tego, czy posiada te substancje, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu. Komendant główny policji poinformował również, że funkcjonariusze "nie przeszkadzali w wykonywaniu działań medycznych", a pani Joanna nie była ani przez chwilę zatrzymana. - Nie używaliśmy żadnych środków przymusu bezpośredniego. Wykonano jedynie czynności procesowe ukierunkowane na ustalenie tego, kto sprzedał te substancje - podsumował Szymczyk. Sprawę bada teraz biuro kontroli.

Sprawa pani Joanny. "Hasło 'aborcja' uruchomiło niemalże obławę"

We wtorek 18 lipca "Fakty" TVN wyemitowały wstrząsający materiał, w którym opowiedziano historię pani Joanny. Kobieta marzyła o dziecku, jednak podjęła decyzję o zażyciu tabletki poronnej, ponieważ poinformowano ją, że ciąża miała zagrażać jej zdrowiu. O zdarzeniu poinformowała swoją lekarkę, która wezwała policję. Jak przekazała stacja, policjantki weszły do gabinetu ginekologicznego. Pacjentka powtarzała policjantom, że nikt jej nie pomagał - sama zamówiła tabletki w sieci. - Hasło "aborcja" uruchomiło niemalże obławę - opowiada panna Joanna. Kobiecie zabrano laptop, później także telefon. Lekarz chciał wezwać kolejny patrol policji w związku z zabraniem rzeczy kobiety, lecz został postraszony karą za nieuzasadnione wezwanie służb.

Oświadczenie policji ws. Joanny zniknęło ze strony. Pojawiło się inne

FEDERA, Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny komentując sprawę, napisała w mediach społecznościowych, że "policjanci ani przez sekundę nie powinni byli posunąć się do tego, co zrobili. Nie mieli do tego prawa. To drastyczny przypadek policyjnej brutalności i antyaborcyjnej obsesji". Fundacja przekazała także, że złożono zażalenie do sądu ws. zatrzymania rzeczy pani Joanny. "Sąd ocenił zatrzymanie jako niezgodne z prawem. Podkreślił, że nie było żadnych podstaw, by sądzić, że jej rzeczy mogły stanowić dowód w sprawie - nie było bowiem udziału osób trzecich" - poinformowano. Następnym krokiem - jak przekazała FEDERA - ma być domaganie się odszkodowania od Skarbu Państwa.

Joanna zażyła tabletkę poronną. "Mogli o mnie pisać 'ani jednej więcej'"