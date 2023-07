Miała legalną aborcję w Polsce, sytuacją Joanny jest przerażona. "Zmierzamy w kierunku państwa wyznaniowego"

Zobacz wideo Tusk odniósł się do sprawy Pani Joanny. "Opresyjna obecność PiS-u"

- Lekarze, których ja spotkałam w Polsce na swojej drodze, nigdy by się czegoś takiego nie dopuścili. Są w Polsce publiczne szpitale, gdzie cały personel, również położne i salowe mają gigantyczne pokłady empatii wobec pacjentek - przyznaje Julia Krysztofiak-Szopa. Przypomnijmy, że z wtorkowego materiału TVN wynika, że lekarze w szpitalu, do którego trafiła Joanna, zostali wylegitymowani i pouczeniu o karze za nieuzasadnione wezwanie policji. Chcieli wezwać funkcjonariuszy, by interweniowali w sprawie całego zajścia w szpitalu i uniemożliwienia dostępu do pacjentki - dowiedzieliśmy się z relacji w "Faktach". - Lekarze są dziś w Polsce poddani opresji. Ta sytuacja zaczęła się od nagonki Zbigniewa Ziobry na lekarzy w związku ze śmiercią jego ojca ponad dekadę temu, i to się toczy. Chodzi o to, by skłócić społeczeństwo i poszczególne grupy zawodowe między sobą: jeśli lekarze będą nienawidzić policjantów, policjanci - kobiet, a kobiety - lekarzy to będzie jeszcze łatwiej rządzić - oceniła Julia Krysztofiak-Szopa.

"Utrata każdej ciąży chcianej czy niechcianej, wadliwej czy nie, jest zawsze dramatem"

We wtorek 18 lipca "Fakty" TVN wyemitowały wstrząsający materiał, w którym opowiedziano historię Joanny, która pod koniec kwietnia podjęła decyzję o zażyciu tabletki poronnej, ponieważ poinformowano ją, że ciąża miała zagrażać jej zdrowiu. O zdarzeniu poinformowała swoją lekarkę, która wezwała policję. Jak przekazała stacja, policjantki weszły do gabinetu ginekologicznego. Pacjentka powtarzała policjantom, że nikt jej nie pomagał - sama zamówiła tabletki w sieci. Kobiecie zabrano laptopa, później także telefon - wynika z relacji. Lekarz chciał wezwać kolejny patrol policji w związku z zabraniem rzeczy kobiety, lecz został postraszony karą za nieuzasadnione wezwanie służb. Lekarzy wylegitymowano, a panią Joannę zabrano do innego szpitala, gdzie czekał kolejny patrol policji - dowiadujemy się z materiału.

- Ludzie przechodzą różne dramaty i nie chcą opowiadać o traumie, która ich dotyka. Utrata każdej ciąży chcianej czy niechcianej, wadliwej czy nie, jest zawsze dramatem. Z powodów fizjologicznych każdy organizm reaguje też inaczej. Jedni dojrzewają do tego, by mówić o tym, co przeżyli po dwóch tygodniach, ktoś po trzech miesiącach, a jeszcze inna osoba po 30 latach, jak ofiary pedofilii w kościele. Niektórzy nigdy nie chcą opowiadać o swoich traumach. Każda osoba ma prawo do mówienia o tym w takim czasie, jaki sama uzna za stosowny - podkreśla nasza rozmówczyni. Przyznaje, że są historie takie, jak Joanny i takie, jak jej własna, kiedy spotkała odważnych, kompetentnych ludzi. - Nie powiem, w jakim szpitalu, żeby nie ściągnąć na nich nieprzyjemności. Ci ludzie potrafią dobrze zareagować i nie obawiają się presji szaleńców - opowiada nam mama 9-letniego syna.

Wokół aborcji jest gigantyczne tabu. Ja sama nigdy nie przypuszczałam, że znajdę się w takiej sytuacji. Macierzyństwo jest dla mnie osobiście bardzo ważną rzeczą. Nie byłam jednak gotowa na noszenie ciąży z tak ciężką wadą genetyczną i potem na ewentualne troszczenie się o tak chore dziecko. Każdy ma prawo nie być gotowy na takie poświęcenie. Są ludzie, którzy są na to gotowi, ale ja nie jestem

- mówi nam Julia Krysztofiak-Szopa. - Moja lekarka prowadząca ciążę, świetna i solidna specjalistka, w odpowiedzi na pytanie, co mogę zrobić z ciążą obarczoną tak ciężką wadą, odparła, że nie może mi powiedzieć, bo to będzie dla niej kryminał. "Proszę szukać informacji na własną rękę". Niektórzy lekarze potwornie się boją i ja im się nie dziwię - relacjonuje nasza rozmówczyni. Informacje znalazła, otrzymała pomoc i przeprowadzono legalną aborcję na NFZ. Zdaje sobie sprawę z uprzywilejowanej pozycji, w jakiej jest i ogromnego wsparcia, jakie dostała. - Wielokrotnie słyszałam podczas teleporad, że "to nie jest rozmowa na telefon". I rozumiem ten lęk lekarzy, choć chciałabym, żebyśmy częściej mówili o lekarzach odważnych. Tych także mamy w Polsce i trzeba o tym pamiętać - dodaje.

"Zmierzamy w kierunku państwa wyznaniowego"

Na koniec naszej rozmowy Julia zwraca uwagę na kwestię, jej zdaniem, kluczową w debacie o aborcji w Polsce. Wskazuje, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, który uznał, że przerywanie ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu jest niezgodne z konstytucją, jest głęboko zakorzenione w nauce Jana Pawła II. - Wykładnia Kościoła katolickiego zawsze była taka, że człowiek zaczyna się w momencie poczęcia. Zgodnie więc z wiarą katolicką płód jest człowiekiem. Nie można więc protestować przeciwko wyrokowi Trybunału i posyłać dziecka na religie, nie można "mieć ciastka" i "zjeść ciastka". To jest nielogiczne i się wyklucza. Szanuję katolików i nie narzucam im swojego, niekatolickiego światopoglądu. I nie chcę, żeby oni narzucali mi swój - podkreśla. Jej zdaniem, jeśli żyjemy w państwie świeckim, musimy być konsekwentni na wszystkich polach życia społecznego. - Tyle że zmierzamy w kierunku państwa wyznaniowego - ocenia.

Julia Krysztofiak-Szopa była w ciąży obarczonej nieuleczalną, śmiertelną wadą płodu. Lekarz psychiatra potwierdziła, że ciąża stanowiła zagrożenie dla jej zdrowia psychicznego. Na tej podstawie lekarz ginekolog wystawił skierowanie na farmakologiczne wzniecenie porodu ze względu na wskazania psychiatryczne do zakończenia ciąży. Kobieta przeszła legalną aborcję w Polskim szpitalu w lipcu tego roku.

