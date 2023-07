Marika w apelu do prezydenta: Gorzko żałuję. Ten czas pozwolił mi na głęboką refleksję

Zobacz wideo "Kościół to moja przemocowa i dysfunkcyjna rodzina" ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

- Czyn, którego się dopuściłam, jest nieakceptowalny i bardzo gorzko go żałuję. Został on uznany przez prokuraturę i sąd jako usiłowanie rozboju, co było zdecydowanym nadużyciem. Wówczas, nie rozumiejąc skomplikowanych zasad procesu, nie złożyłam apelacji od tego wyroku, ponieważ sąd nie wyznaczył mi obrońcy z urzędu - mówi cytowana przez Interię Marika Matuszak. Jak podaje portal, kobieta nagrała w siedzibie Ordo Iuris apel skierowany do prezydenta Andrzeja Dudy. Skazana za rozbój i próbę kradzieży kobieta ma nadzieję na ułaskawienie.

Pełnomocniczka Joanny komentuje działania policji: Bezprawne i nieetyczne

Marika: Moim największym pragnieniem jest możliwość powrotu do normalnego życia

- Ponad rok spędziłam w zakładzie karnym po tym niesprawiedliwym wyroku. Ten czas pozwolił mi na głęboką refleksję nad moim zachowaniem. Kilka dni temu prokurator generalny zarządził przerwę w odbywaniu mojej kary więzienia po tym, jak sąd pozytywnie zaopiniował wniosek o moje ułaskawienie - mówi. Jak dodaje, jej "największym pragnieniem jest możliwość powrotu do normalnego życia".

Sąd skazał Marikę na trzy lata więzienia za czyn, którego dopuściła się w 2020 r. podczas Marszu Równości w Poznaniu. Z uzasadnienia wyroku wynika, że Marika wspólnie z Michałem O. i nieustalonymi nadal sprawcami zachowywała się agresywnie wobec osoby z tęczową torbą. "Na skrzyżowaniu ul. Ratajczaka i 27 Grudnia podbiegli do młodej kobiety, która wyszła z koleżanką ze sklepu Żabka i szła do domu. Kobieta miała na ramieniu torbę z tęczą - symbolem osób LGBT. Oskarżeni zażądali, by oddała im torbę, używali słów wulgarnych i obelżywych. Krzyczeli: "Lesby", "Oddajcie tę szmatę". Napadnięta nie chciała oddać torby. Michał Ostrzycki i Marika Matuszak zaczęli szarpać pokrzywdzoną za torbę, próbowali ją wyrwać" - czytamy w uzasadnieniu sądu. "W wyniku szarpaniny napadnięta kobieta odniosła obrażenia takie jak sińce na dłoni oraz skręcenie stawu paliczkowego dalszego lewej dłoni" - stwierdził sąd.

Sprawa Joanny. Komendant policji ma tłumaczyć się ws. danych pacjentki

W ubiegłym tygodniu Zbigniew Ziobro uwzględnił wniosek o przerwę w odbywaniu kary 24-latki. "Zleciłem przygotowanie i skierowanie o Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej. Jest to sytuacja wyjątkowo bulwersująca. Sąd z przyczyn politycznych, ideologicznych pozbawił młodą dziewczynę, młodą kobietę wolności. To są rzeczy, które w głowie się nie mieszczą" - stwierdził Ziobro w trakcie konferencji prasowej.

"To był rozbój", "Sąd modelowo zastosował prawo karne Ziobry"

Do sprawy odniósł się w poniedziałek sędzia Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA. - Czyn, za który sąd wymierzał karę, to był rozbój. W takiej sytuacji nie ma znaczenia wartość przedmiotu kradzionego z użyciem przemocy. Z uwagi na rażącą pogardę wobec prawa polegającą na tym, że czynu dopuszczono się publicznie, że to było zaplanowane, czyn ten był zakwalifikowany jako rozbój chuligański - wskazywał sędzia.

- To z inicjatywy, na wniosek Zbigniewa Ziobry w 2006 r. uchwalono przepisy, które przewidują, że w przypadku chuligańskiego rozboju dolna granica kary jest podwyższona o połowę. Dolną granicą kary w przypadku rozboju były 2 lata, w wyniku tej zmiany z 2006 r. dolna granica kary wynosiła 3 lata pozbawienia wolności. Taką też karę wymierzył sąd - zaznaczył.

"Jeśli Marika została skazana za usiłowanie rozboju jako występek chuligański, to sąd ją skazał na MINIMALNĄ możliwą karę. Sąd modelowo zastosował prawo karne Ziobry. Przypominam, że polityków nie interesuje żaden skazany, a tylko zdobywanie głosów krzyczeniem o surowych karach" - skomentował na Twitterze dr Wojciech Górowski, ekspert prawa karnego z UJ.