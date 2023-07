Pełnomocniczka pani Joanny: Przerwanie własnej ciąży nie powinno w ogóle interesować policji

We wtorek "Fakty" TVN pokazały historię pani Joanny, która podjęła decyzję o zażyciu tabletki poronnej, ponieważ poinformowano ją, że ciąża może zagrażać jej zdrowiu. Według materiału kobieta o zdarzeniu poinformowała swoją lekarkę, która wezwała policję. Jak przekazała stacja, funkcjonariusze mieli wejść do gabinetu ginekologicznego w szpitalu. Pacjentka powtarzała policjantom i policjantkom, że nikt jej nie pomagał - sama zamówiła tabletki w sieci i samodzielnie je zażyła. Mimo to zabrano jej laptop, a później także telefon. Lekarz chciał wezwać kolejny patrol policji w związku z zabraniem rzeczy kobiety, lecz został postraszony karą za nieuzasadnione wezwanie służb. Jak później informowano, sąd uznał działania policji za niezgodne z prawem. "Sąd podkreślił, że nie było żadnych podstaw, by sądzić, że jej rzeczy mogły stanowić dowód w sprawie - nie było bowiem udziału osób trzecich" - przekazała FEDERA, Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk odniósł się do sprawy Pani Joanny. "Opresyjna obecność PiS-u"

Aborcja w Polsce. "Każda osoba w ciąży może kupić i zażyć tabletki poronne"

Kamila Ferenc prawniczka i wiceprezeska zarządu fundacji w rozmowie z Gazeta.pl opowiedziała o prawie, jakie obowiązuje w Polsce w zakresie aborcji. - Każda osoba w ciąży może kupić i zażyć tabletki poronne, wyjechać do zagranicznej kliniki aborcyjnej lub żądać aborcji w polskim szpitalu w przypadku, gdy ciąża zagraża jej zdrowiu lub życiu albo gdy jest wynikiem zgwałcenia. Aborcja w tych wszystkich przypadkach jest dla kobiety w ciąży legalna - odpowiada nam Ferenc. Jak zaznacza, pomoc w aborcji wykonanej poza polskim szpitalem, ale na terenie Polski, niesie ryzyko odpowiedzialności karnej - tylko dla pomocnika. W takim przypadku musi jednak istnieć dowód na jego istnienie i realną pomoc.

Jeśli chodzi o kwestie brania tabletek poronnych w Polsce, prawniczka podkreśla, że jest to "absolutnie legalne i co ważne - bezpieczne". - Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje przerywanie ciąży do 12. tygodnia właśnie metodą farmakologiczną, najlepiej we własnym domu. Jest to bowiem najtańsza, najmniej inwazyjna i najbardziej komfortowa metoda - mówi Kamila Ferenc.

- Istnieją dwa sprawdzone źródła zamówienia takich tabletek, tj. organizacje międzynarodowe Women on Web (dostawa w ciągu 3-10 dni) i Women Help Women (dostawa 5-21 dni). Z kolei zakup tabletek u sprzedawcy działającego na terenie Polski może się później wiązać z koniecznością zeznawania w charakterze świadka. To efekt uboczny kryminalizacji pomocy w aborcji: policja niby ściga sprzedawcę środków poronnych, a tak naprawdę karze samą kobietę, wypytując ją o jej aborcję. Na szczęście z Women on Web czy Women Help Women nie ma tego problemu, bo organizacje te działają w oparciu o prawo innego kraju - wyjaśnia prawniczka.

Oświadczenie policji ws. Joanny zniknęło ze strony. Pojawiło się inne

Lekarz nie może powiadamiać policji o wzięciu tabletek poronnych przez kobietę. To nie przestępstwo

Jak informowaliśmy, pani Joanna powiedziała w materiale TVN, że lekarka zawiadomiła policję, gdy poinformowała ją, że zażyła tabletkę poronną. Zapytaliśmy prawniczkę, czy jest to zgodne z prawem. - Lekarz nie tylko nie może, ale też nie powinien zawiadamiać policji w takiej sytuacji. Zamówienie dla siebie i wzięcie tabletek poronnych nie jest przestępstwem. Przekazanie takiej okoliczności lekarzowi jest chronione tajemnicą lekarską - mówi wiceprezeska fundacji.

Z kolei w kwestii obecności funkcjonariuszy Ferenc podkreśla, że w przypadku pani Joanny nie była ona potrzebna. - W rozmowie z lekarką podkreślała, że nie chce sobie niczego zrobić, potrzebuje się tylko troszkę uspokoić, dlatego dzwoni do swojej psychiatrki. Ale skoro już policja przyjechała do pani Joanny, to powinna zachować najwyższy stopień umiaru i wstrzemięźliwości. A najlepiej po zorientowaniu się, że pani Joanna potrzebuje tylko wsparcia medycznego, opuścić jej mieszkanie - mówi pełnomocniczka kobiety, zaznaczając, że aborcja pani Joanny nie powinna być przedmiotem zainteresowania policji. - Wszystkie działania funkcjonariuszy od momentu przyjazdu do jej mieszkania były drastycznie nieadekwatne, bezprawne i nieetyczne - podsumowuje.

Pisaliśmy także o zmienionej treści oświadczenia policji. Pierwotnie pisano o "wyczuwalnej woni alkoholu" i "leczeniu psychiatrycznym". - To wstrząsające (...). Po pierwsze dlatego, że policja nie ma prawa ujawniać danych wrażliwych. Po drugie, takie okoliczności, bez względu na to, czy prawdziwe, czy nie, nie mają znaczenia dla sprawy. Nie usprawiedliwiają skandalicznego zachowania funkcjonariuszy policji - przekazała prawniczka, mówiąc, że to próba oczerniania jej klientki.

Sprawa pani Joanny. Müller o policjantach: Każdy człowiek może popełnić błąd

Sprawa pani Joanny. "Będziemy domagać się rekompensaty i przeprosin"

Zapytaliśmy także o słowa Ministerstwa Zdrowia, które pisze: "Przede wszystkim zwracamy uwagę na fakt, że policję poinformował lekarz leczący pacjentkę. Informacja nie dotyczyła aborcji, czy też przyjęcia środka wczesnoporonnego, ale zagrożenia życia pacjentki".

Ferenc twierdzi, że stanowisko resortu zdrowia jest sprzeczne z oświadczeniem policji, która pisze, że "na numer 112 zadzwonił lekarz psychiatra, zgłaszając, że jego pacjentka dzwoniła do niego, że 'dokonała aborcji' i 'chce odebrać sobie życie'". - Proszę zwrócić uwagę na język - "dokonała", jakby dokonała przestępstwa i jest to wymienione w pierwszej kolejności. To komentuje się samo - mówi prawniczka.

Jakie kroki prawne poczyni dalej fundacja FEDERA w sprawie pani Joanny? - Będziemy domagać się rekompensaty i przeprosin dla pani Joanny. Dochodzić odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy. Zostanie złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 k.k., czyli nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza. Cały czas też liczymy na zmianę systemową: uchylenie art. 152 k.k., czyli depenalizację pomocy w aborcji oraz przeszkolenie wszystkich policjantów i lekarzy w Polsce na temat praw kobiet, w szczególności w kontekście dostępu do aborcji. Funkcjonariusze publiczni muszą się nauczyć, że nie tylko przerwanie własnej ciąży nie jest karalne, ale że nie powinno w ogóle być w spektrum zainteresowania policji - powiedziała pełnomocniczka pani Joanny.

Ferenc o sprawie Doroty: "Prawo wręcz obligowało lekarzy, aby jej pomóc"