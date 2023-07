Wiadomości TVP wymęczyły materiał o Joannie z Krakowa. "Nieznanego pochodzenia medykamenty" i wielka troska o kobiecą psychikę

Przypomnę krótko historię Joanny: w kwietniu tego roku podczas konsultacji powiedziała psychiatrce, że jest po aborcji. Lekarka powiadomiła policję, a stróże prawa powieźli Joannę do szpitala (choć, jak mówi, nie potrzebowała pomocy ginekologa), kazali jej się rozebrać do naga, kucać, kaszleć, a także zabrali jej telefon i komputer. Materiał o sprawie pokazały "Fakty" TVN, Joanna wystąpiła też w środowych "Faktach po Faktach". Powiedziała: "Dużo kosztowało mnie zdobycie się na to, żeby podzielić się tą opowieścią. Zdecydowałam się to zrobić właśnie po to, by wreszcie coś zrobić z tym tabu wokół hasła aborcja".

Zobacz wideo "Opresyjna obecność PiS-u". Tusk o sprawie Joanny

No i jak – spytacie – ugryzły to "Wiadomości"?

Fakty są inne

Historia przedstawiona we wczorajszych "Faktach" TVN już w samej zapowiedzi brzmiała dramatycznie. Oto kobieta, która dokonała aborcji, została otoczona przez opresyjnych policjantów, gdy była w szpitalu oraz gabinecie ginekologicznym. W dużym skrócie tak właśnie wyglądała ta manipulacja, bo fakty są inne. Policja została wezwana przez lekarkę. I to nie z powodu aborcji, ale możliwej próby samobójczej

- tak oto zapowiedział materiał prowadzący Michał Adamczyk. Sprytnie! Niby ocenia w telewizyjnopolskim stylu, czy zgodny z prawdą był materiał TVN, a tak naprawdę kwestionuje relację samej bohaterki sytuacji. "Fakty są inne"? Joanna mówiła dokładnie, że policjanci w szpitalu potraktowali ją w opresyjny, upokarzający sposób. Ale nieważne, Adamczyk to narrator wszechwiedzący. Na bank lepiej wie, jak było.

Następnie w materiale swoją wersję prezentuje przedstawicielka krakowskiej policji, ponieważ należy wysłuchać obu stron. To znaczy Joanny nie, ale mundurowych już tak.

Interwencja nastąpiła po zawiadomieniu lekarza psychiatry o możliwej próbie samobójczej oraz zażyciu nieznanego pochodzenia medykamentów przez jego pacjentkę. Policjanci zastali kobietę, która była roztrzęsiona, przyznała, że miała myśli samobójcze

- mówi podkomisarz Barbara Szczerba, a reporter Marcin Szewczak dodaje przejętym głosem: "W dodatku zażyła środki kupione przez internet".

Zostawmy na moment to, co podkomisarz Szczerba mówi o "myślach samobójczych" (Joanna przekazała, że zapewniała lekarkę o tym, że nic sobie nie zrobi, nie wiemy, jaka rozmowa wywiązała się między nią a mundurowymi). Przyjrzyjmy się za to straszliwym specyfikom, które przyjęła: "nieznanego pochodzenia medykamentom, w dodatku kupionym przez internet". OK, rozumiem, że normalnie tabletki aborcyjne kupuje się w Polsce w aptece pod domem, a nie sięga po podejrzaną wysyłkę z sieci. Język tej opowieści jest taki, jakby Joanna kupiła w darknecie jakieś potworne piguły ulepione z narkotyków, maści dla koni i tynku. Ponieważ jednak udało jej się przerwać nimi ciążę bez komplikacji, bezpieczniej będzie raczej założyć, że były to zwykłe tabletki aborcyjne takie jak mizoprostol i mifepriston (środki poronne stosowane w publicznej opiece zdrowotnej w wielu europejskich państwach; w Polsce można je zamówić ze strony Women Help Women). W ogóle może bezpieczniej byłoby raczej założyć, że jak ktoś potrzebuje wsparcia psychiatry, a przedtem zrobił domową aborcję, to może rzeczywiście zrobił domową aborcję, a nie opchał się chemią nie wiadomo skąd, co pogodnie sugeruje TVP.

Ale dobrze. Nawet jeśli – przyjmijmy na chwilę, że mogło być różnie – lekarka zadzwoniła na 112 w dobrej wierze, to reakcja policji nie mieści się w żadnych standardach pomocy. Mieści się raczej w standardach przemocy. Ale o tak niemiłych historiach jak zmuszanie krwawiącej jeszcze kobiety do tego, żeby rozebrała się do naga i kucała, TVP już nie wspomina. Nie wspomina też, że – według samej policji – funkcjonariusze nie przyjechali do Joanny ze wsparciem, tylko z art. 152, żeby sprawdzić, czy da się tu kogoś oskarżyć o pomocnictwo w aborcji. Ale po co o tym mówić w telewizji? To niepewne wody, lepiej wejść na stały, dobrze znany grunt. No to co, poszkalujmy trochę Donalda Tuska i inne media.

Zmianę tematu zapewniają nam gadające głowy. To Monika Zając z Centrum Życia i Rodziny (misja: walka z aborcją i promocja nierozerwalnych małżeństw, które zaludnią ziemię) oraz Paula Jakubik ze stowarzyszenia "Dla Polski" (założonego przez Adama Andruszkiewicza z PiS). Słusznie, tę lekcję TVP odrobiło, o sprawach kobiet powinny mówić kobiety i wtedy wszystko w porządku, nieważne, co wygadują. Marcin Szewczak dopowiada jeszcze z offu, że aborcja w Polsce jest w określonych przypadkach dopuszczalna, a "życie i zdrowie kobiety zawsze jest priorytetem". Najwyraźniej da się naraz być reporterem w telewizji i żyć w świecie pobożnych życzeń, snu i ułudy. Jak dodaje z żalem Szewczak: o tym, że życie i zdrowie kobiety jest w Polsce priorytetem, TVN milczy. Wstyd.

Ale dobrze, w tym momencie wjeżdża temat, który też jest priorytetem, tylko że dla TVP. Donald Tusk! W potępiającym tonie przytoczony jest jego tweet o sprawie Joanny. Zuchwały lider Platformy atakuje "nawet" środowisko lekarskie. "Donald Tusk każdą sytuację potrafi wykorzystać do agitacji politycznej". "Tylko po co, żeby lansować postulaty środowisk lewicowych?" – komentują Zając i Jakubik.

A potem już gubi nam się i TVN, i Tusk, i aborcja, i również najmniej w tym wszystkim ważna Joanna, następuje wolta do zgoła innej historii i innych mediów. Oto Onet, opisując zabójstwo, które miało miejsce w niedzielę w Poznaniu, zacytował pracownika pobliskiego sklepu, który z kolei przytoczył słowa świadków zdarzenia: "Powiedzieli, że mężczyzna, który strzelał, był narzeczonym tej kobiety, a ten, do którego strzelił, jej kochankiem". Decyzję portalu o tym, by umieścić taki cytat w tekście, można po fakcie oceniać różnie. TVP jednak decyduje się unaocznić widzom, jakim była błędem, przytaczając wygrzebane z internetu ohydne komentarze wymierzone w Julię, narzeczoną zamordowanego mężczyzny. W razie gdyby ktoś nie powiązał jednego z drugim, Szewczak dodaje, że ruszyła zbiórka na psychoterapię Julii, "bo po artykułach w Onecie i Wyborczej cały czas doświadcza pomówień i obrzydliwych komentarzy". Brawo! Z pewnością ich przytaczanie w telewizji to wyborny sposób na to, żeby poczuła się lepiej. Podobnie jak beztroska emisja tej wypowiedzi (mówi Elżbieta Królikowska-Avis, publicystka współpracująca m.in. z "Sieciami historii" i portalem wPolityce):

Kobieta jest zapewne tak straumatyzowana, że do końca życia prawdopodobnie nie będzie w stanie ułożyć sobie swojego życia prywatnego.

W TVP Michał Adamczyk zna prawdę, publicystki wPolityce znają przyszłość.

My, roztrzęsione kobietki

No dobrze, to jak rozpisane są role w tym trzyminutowym dramacie? Otóż tak: TVN kłamie, inne "liberalno-lewicowe media" szkodzą, Tusk jątrzy, TVP stoi na straży prawdy. A kobiety? Cóż, kobiety. To po prostu biedne, rozedrgane, niestabilne istoty, które zalewają się łzami, zamawiają z sieci podejrzane środki i potem w desperacji je połykają. Jeśli w życiu którejś wydarzyła się tragedia, to warto się temu przyjrzeć, oskarżyć inne media o to, że ją traumatyzują, po czym samemu odwalić hucpę z przytaczaniem nienawistnych komentarzy i cytowaniem jakiejś osoby, która wróży dziewczynie złamane życie. Jeśli inną w poniżający sposób potraktowała policja, to trzeba pokazać: to dlatego, że a nuż mogła coś sobie zrobić, w końcu taka była roztrzęsiona. Jak dobrze, że są państwowe służby, które silnym ramieniem otoczą udręczoną dziewczynę, a potem każą jej oddawać telefon i kucać nago.

Fakt, że dorosła, świadoma kobieta konsultuje się z psychiatrką, staje się powodem do tego, by spróbować odebrać jej wiarygodność i przerzucić na nią winę. To właśnie odwieczna strategia: ustawić kobiety w roli drżących, kruchych istot, które same nie wiedzą, co robią, a więc musi nad nimi czuwać mąż, ojciec, służby, państwo, no, w każdym razie ktoś, kto wie lepiej. Tylko tym razem – odtwarzam logikę TVP – zróbmy to sprytnie, nie żyjemy w XIX wieku, już nie zamyka się obłąkanych żon na strychu. Nie przypinajmy nikomu łatki histeryczki czy wariatki. Nie, zamiast tego udajmy, że przejmujemy się zdrowiem biednej pani z problemami. Na instytucjonalną przemoc narzućmy płaszczyk czułej troski. I gra.