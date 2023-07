Ważny świadek w sprawie wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie. Prokuratura: "Dalej się nie zgłosił"

W nocy z piątku na sobotę (z 14 na 15 lipca) przy moście Dębnickim w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli czterej młodzi mężczyźni: 20-letni Marcin H., 24-letni Michał G., 23-letni Aleksander T. oraz kierowca, 24-letni Patryk P. - W miejscu, gdzie było ograniczenie (...) do 40 kilometrów na godzinę, wstępne oceny wskazują na trzy, a może nawet więcej razy przekroczoną dopuszczalną prędkość - przekazał prok. Rafał Babiński, szef Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Wypadek przy moście Dębnickim. Służby dalej poszukują ważnego świadka

Na nagraniu z monitoringu widać, że przed wypadkiem kierowca niemal potrącił pieszego. Małopolska policja wciąż szuka świadka, którego widać na filmie z monitoringu. O nowe informacje w sprawie zapytaliśmy krakowską policję, ta odesłała nas do prokuratury. - Dotychczas nie zgłosił się świadek, który próbował przejść w niedozwolonym miejscu. Nie posiadamy nowych informacji w tej sprawie - przekazał Leszek Brzegowy z Prokuratury Okręgowej w Krakowie w rozmowie z Gazeta.pl. - Nie ma jeszcze wyników badań toksykologicznych i sekcji zwłok. To kwestia paru tygodni jeśli chodzi o wyniki na środki odurzające, alkohol i narkotyki - dodał.

Policja przyznaje: Problemem są rajdy i wyścigi samochodowe

Śmiertelny wypadek w Krakowie. Tego dnia policja prowadziła akcję przeciwko nielegalnym wyścigom

Rozpędzony samochód marki Renault koło godziny 3:00 w sobotę zjechał na nadbrzeże mostu Dębnickiego i zatrzymał się na murku oporowym pod mostem. Czwórka mężczyzn, która znajdowała się w środku pojazdu, zginęła na miejscu. To mieszkańcy powiatu wielickiego w wieku od 20 do 24 lat. Rajd alejami Krakowa mężczyźni filmowali i udostępniali na Instagramie. Do ich relacji, które już wygasły, dotarło TVP Info. Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji, zaznaczał, że praktycznie co weekend prowadzone są działania, których celem jest udaremnianie nielegalnych wyścigów i generowanym przez nie niebezpiecznym sytuacjom drogowym. W nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Krakowie również przeprowadzili tego typu działania, którymi objęty został rejon miasta Krakowa, jak również okolicznych miejscowości.

