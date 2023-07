- Jeżeli doszło do naruszenia przepisów, to takie osoby będą miały wyciągnięte odpowiednie konsekwencje - powiedział Piotr Müller, który był gościem programu "Tłit". Rzecznik rządu rozmawiał w nim o sprawie pani Joanny, do której w jednym z krakowskich szpitali został wezwany patrol policji. Polityk podkreślił, że ostateczna ocena sytuacji należy do odpowiednich organów.

3 Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl