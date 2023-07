Zobacz wideo Tusk ogłosił kolejny marsz w Warszawie: Zorganizujemy "marsz miliona serc"

O wyroku nakazowym, jaki zapadł w sprawie "Babci Kasi", poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Szymon Banna. "Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie wydał 12 lipca wyrok nakazowy skazujący Katarzynę A. za uderzenie policjanta drzewcem flagi" - cytuje PAP portal dziennik.pl. "Babcia Kasia" została skazana na karę grzywny w wysokości 25 stawek po 20 złotych każda (500 zł).

REKLAMA

Jest wyrok ws. "Babci Kasi". "Wina oskarżonej nie budzi wątpliwości"

Sprawa sądowa przeciwko "Babci Kasi" dotyczyła wydarzeń z 11 stycznia 2021 roku, do których doszło w czasie manifestacji na Placu Konstytucji w Warszawie. - Prokuratura stwierdziła, że Katarzyna A. naruszyła nietykalność cielesną policjanta ochraniającego zgromadzenie poprzez uderzenie go drzewcem flagi i był to czyn o charakterze chuligańskim - wskazał prokurator w rozmowie z PAP. Sąd uznał, że na podstawie zebranych przez prokuraturę dowodów, okoliczności czynu i wina oskarżonej nie budzą wątpliwości. Wyrok nie jest prawomocny i przysługuje od niego odwołanie.

Podobny wyrok Katarzyna A. usłyszała w październiku 2021 roku - wówczas sąd wydał również wyrok nakazowy za naruszeniu nietykalności cielesnej policjantów - miała ich kopać i szarpać. Jednego z nich miała uderzyć pięścią, innego odepchnąć. "Babcia Kasia" została skazana na pół roku nieodpłatnych prac społecznych. Tamta sprawa dotyczyła manifestacja z 26 marca 2021 roku. "Przy placu Powstańców Warszawy naruszyła nietykalność cielesną funkcjonariuszy policji […] w ten sposób, że odpychała oburącz na wysokości klatki piersiowej oraz szarpała za kamizelkę taktyczną" - mówiła sędzia Urszula Gołębiewska-Budnik. "Babcia Kasia" została ponadto uznana winną znieważenia funkcjonariuszy. Aktywistkę zobowiązano również do pokrycia kosztów sądowych w wysokości 220 zł.

Przypomnijmy, że protesty na początku 2021 roku, odbywające się w wielu miastach Polski, dotyczyły wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który niemal całkowicie zakazuje legalnej aborcji w Polsce (uznane za niekonstytucyjne aborcje ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu stanowią 97 procent wszystkich ustawowo dozwolonych zabiegów). Orzeczenie z października 2020 roku zostało opublikowane 27 stycznia 2021 r. Z hasłami "Mamy dość!", "Piekło dla rządu", "Barbarzyńcy", "Kaczyński, zapłacisz za to", "Nigdy, przenigdy, nie będziesz szła sama" protestujący zbierali się m.in.w: Cieszynie, Częstochowie, Człuchowie, Głogowie, Gnieźnie, Koninie, Oławie, Pile, Kutnie, Skoczowie, Słupsku, Starachowicach, Wejherowie, Żninie, Zielonej Górze, Zielonce, Zgorzelcu czy Zabrzu.

Oświadczenie policji ws. Joanny zniknęło ze strony. Pojawiło się inne