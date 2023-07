W "Faktach" TVN został we wtorek (18 lipca) wyemitowany materiał o działaniach policjantów wobec pani Joanny, która zażyła tabletkę wczesnoporonną, a w Polsce po raz kolejny wybrzmiała dyskusja o kryminalizacji aborcji. Historia została również poruszona w podsumowaniu najważniejszych wydarzeń dnia TVP Info - programie "Minęła dwudziesta". - Jest to kolejny haniebny przykład, kiedy opozycja wykorzystuje tragedię kolejnej kobiety po to, by prowadzić wojnę polityczną, fokusować swoich wyborców na nienawiści i agresji wobec partii rządzącej - oceniła posłanka Prawa i Sprawiedliwości, a także lekarka Katarzyna Sójka.

Głos w dyskusji zabrała także posłanka Lewicy Anita Sowińska. - Polki w państwie PiS-u nie czują się w Polsce bezpiecznie. To jest państwo, które dąży do państwa fundamentalistycznego - stwierdziła. - Fakty są takie, że w Polsce nie można przerwać ciąży. (...) Domagamy się likwidacji klauzuli sumienia. Nie szczuję na lekarzy. Wy przedstawiacie to tak, że my domagamy się jakiś lewackich standardów - wskazała. W dalszej części dyskusji Anita Sowińska powiedziała, że TVP oraz politycy partii rządzącej "już raz zabili dziecko" (syna posłanki KO). - Przez szczucie na ludzi odebrało sobie życie. To jest niemoralne. Wykorzystujecie tragedię ludzką do własnych celów politycznych. To jest obrzydliwe - grzmiała.

Na jej słowa ostro zareagowała prowadząca program Magdalena Ogórek. - Wypraszam sobie takie sformułowania pani poseł, bo one są straszne i nieprawdziwe. Mogę zaraz ja zacząć opowiadać na wizji o tym, jak wy zaszczuwacie moje dziecko, co robią media, które was wspierają. Pani była stanowcza, ja też jestem stanowcza. Niech pani poseł nie obraża dziennikarzy TVP - powiedziała. Aktualnie dziennikarka, a kiedyś kandydatka SLD na prezydenta RP, aby zakończyć temat pozwoliła sobie na komentarz. - Ja tylko przypomnę w ramach rekapitulacji, że to są polskie media i tu wszyscy z kulturą słuchamy i szanujemy to, co mówi druga strona i nie ma takich sytuacji, jaką zaproponowała na przykład Katarzyna Kolęda-Zaleska, ta sama redaktor, która do Tuska mówiła "per profesorze", a gdy nie pasowały jej poglądy interlokutora, wyprosiła pana posła Jacka Żalka ze studia - skwitowała.

W kwietniu pani Joanna, zaniepokojona swoim stanem psychicznym i fizycznym, skontaktowała się z lekarką. Wyznała jej, że zażyła tabletkę poronną. Kobieta trafiła na oddział ratunkowy Szpitala Wojskowego w Krakowie, gdzie czekali już na nią funkcjonariusze. - Czterech mężczyzn pilnowało jednej przestraszonej kobiety. Utworzyli kordon dookoła pacjentki, utrudniali nam pracę - mówił na antenie anonimowo jeden z lekarzy dyżurujących wtedy na SOR-ze. Stamtąd pacjentka została przewieziona do szpitala im. Narutowicza. Pani Joanna przy innych pacjentach miała słyszeć hasła o przestępstwie, dopytywano ją o telefon, zabrano jej z torby laptop. Dwie funkcjonariuszki kazały jej się rozebrać, "robić przysiady i kaszleć". Więcej na ten temat w artykule:

- To był najtrudniejszy moment. Poczułam, że nikt mnie nie chroni, że jestem w tej sytuacji zupełnie sama, odarta z godności. To było bardzo upokarzające dla mnie. Byłam przerażona - powiedziała w środę (19 lipca) w "Faktach po faktach" TVN24 pani Joanna. Obecna w studiu Kamila Ferenc, pełnomocniczka pani Joanny, mówiła o "dramatycznym i prawdziwym obrazie sytuacji kobiet w Polsce". - Kobiety są traktowane jak rzecz, przedmiot, ktoś, kto zawsze robi źle, kogo trzeba naprostować. Pani Joanna została potraktowana jak kryminalistka. Nawet groźni przestępcy, którzy trafiają do szpitala, nie są tak traktowani, bo nikt nie urządza przesłuchań i przeszukań na oddziałach szpitalnych - powiedziała, podkreślając, że "pani Joanna została skrzywdzona przez aparat państwa".



Komenda Główna Policji przekonuje, że interwencja w szpitalu w Krakowie wobec pacjentki, która wcześniej zażyła tabletkę wczesnoporonną, była następstwem zawiadomienia o możliwej próbie samobójczej.