Minister w kancelarii premiera Henryk Kowalczyk w czwartek rano był gościem programu "Jeden na jeden" w TVN24. Prowadząca Agata Adamek zapytała, czy jest zdziwiony postępowaniem policji, która interweniowała w sprawie pani Joanny.

Wielkie zdziwienie, że ta historia wybucha po trzech miesiącach. Widać, że jest wykorzystywana do celów politycznych, tylko i wyłącznie. Przeczytałem oświadczenie policji, że policja została zawezwana przez lekarza psychiatrę i pojechała po to, żeby przeciwdziałać samobójstwu. Policja pojechała po to, żeby wykonywać tam swoje obowiązki

- stwierdził Kowalczyk. O pani Joannie wyraził się w niemniej bulwersujący sposób: - Widać, że jest wykorzystywana do celów politycznych - ocenił.

Kowalczyk o sprawie pani Joanny: Tusk na tej podstawie zwołuje jakiś marsz, to obrzydliwe

Agata Adamek wskazała, że interwencja policji miała na celu szukanie dowodów przestępstwa. - Poszukiwanie dowodów przestępstwa dotyczy tego, że trzeba sprawdzić, jaki to był środek, który zażyła pani Joanna - odpowiedział. Dodał, że "to nieważne, czy legalne, czy nielegalne. Chodziło o to, żeby sprawdzić, co to było". Na argument dziennikarki, że zażycie leków przeciwporonnych nie jest przestępstwem, powtórzył niejasne sformułowanie, że "szukanie w laptopie i telefonie było po to, żeby przeciwdziałać samobójstwu". Tyle, że pani Joanna temu zaprzeczyła i podkreśliła, że nie próbowała popełnić samobójstwa.

Wiązanie tego z przestępstwem i prawem aborcyjnym jest wykorzystywanie do celów politycznym. Do tego jest odgrzewane po trzech miesiącach. Ja się dziwię, że i redakcja i opozycja wykorzystuje to politycznie. Bo Tusk na tej podstawie zwołuje jakiś marsz. To jest obrzydliwe. Naprawdę, dajmy temu spokój, jeśli jest potrzebne wyjaśnienie to będzie wyjaśnienie. Ale wykorzystywanie osoby, która ma problemy różnego rodzaju, do tego celu nie jest godne. I grzanie tego tematu służy celom politycznym

- mówił Kowalczyk. Były minister rolnictwa jeszcze kilkukrotnie powtórzył sformułowania, że "policja przeciwdziałała samobójstwu", "musiała sprawdzić, jaki medykament pani Joanna zażyła" i "trzeba zaczekać na wyjaśnienia policji". - Czy redakcja ma prawo upubliczniać takie szczegóły i to po trzech miesiącach? - zaatakował w pewnej chwili dziennikarkę TVN-u.

My mamy obowiązek to zrobić w kontekście tego, jak potraktowała panią Joannę policja

- odparła bez wahania Adamek. Dopytywała swojego gościa, czy ma prawo oceniać, kiedy pani Joanna opowiedziała o tym, co ją spotkało? - Powinna powiedzieć wcześniej - czy pan ma prawo to oceniać, kiedy Joanna o tym opowiedziała? - Ja bym w ogóle o tym nie mówił, teraz jest krzywdzona poczwórnie, przez dziennikarzy i opozycje - stwierdził członek rządu PiS. Kowalczyk podkreślił, że nie widzi potrzeby wyciągania konsekwencji personalnych w policji. - Ja nie chcę na ten temat rozmawiać, nie wiem, co zrobiła policja. Policjanci tylko asystowali przy badaniach. [...] Widzę jasny cel: teraz się to upublicznia i wzywa do marszu, Tuskowi brakuje paliwa na wybory, nie przedstawia programu - dodał. Na uwagę i przypomnienie o wyroku Trybunału Konstytucyjnego i umierających w szpitalach kobietach stwierdził, że "prawo nie zabrania ratować kobiet".

Kowalczyk skandalicznie o sprawie Joanny. Ostry komentarz Jońskiego

"Nieprawdopodobne. Minister Kowalczyk ma pretensje, że pani Joanna w ogóle publicznie mówi o tej sprawie… i pyta dlaczego Tusk wzywa na marsz 1 października. Dlatego PiS przegra wybory. Do zobaczenia na Marszu Miliona Serc" - skomentował kuriozalne wypowiedzi Kowalczyka Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.

W środę w "Faktach po faktach" pani Joanna wróciła do upokarzających dla niej wydarzeń z kwietnia. Przypomnijmy - we wtorek 18 lipca "Fakty" TVN wyemitowały wstrząsający materiał, w którym opowiedziano jej historię. Kobieta podjęła decyzję o zażyciu tabletki poronnej, ponieważ poinformowano ją, że ciąża miała zagrażać jej zdrowiu. O zdarzeniu poinformowała swoją lekarkę, która wezwała policję. Jak przekazała stacja, policjantki weszły do gabinetu ginekologicznego. Pacjentka powtarzała policjantom, że nikt jej nie pomagał - sama zamówiła tabletki w sieci. Kobiecie zabrano laptop, później także telefon. Lekarz chciał wezwać kolejny patrol policji w związku z zabraniem rzeczy kobiety, lecz został postraszony karą za nieuzasadnione wezwanie służb. Lekarzy wylegitymowano, a panią Joannę zabrano do innego szpitala, gdzie czekał kolejny patrol policji. FEDERA, Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny komentując sprawę, napisała w mediach społecznościowych, że "policjanci ani przez sekundę nie powinni byli posunąć się do tego, co zrobili. Nie mieli do tego prawa. To drastyczny przypadek policyjnej brutalności i antyaborcyjnej obsesji".

- Dociera do mnie ogromna ilość głosów wsparcia. Jestem za to bardzo wdzięczna. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że warto było zabrać głos, pokonać lęk, nagłośnić tę sprawę - powiedziała w TVN24 pani Joanna. Kobieta przyznała, że w związku ze stresem "pewne detale" zatarły się w jej pamięci. - Byłam bardzo ostro traktowana przez policję - powiedziała. Pani Joanna przyznała, że trudno jej zrozumieć zachowanie funkcjonariuszy. - Nie było tam troski. Mam wrażenie, że nie po to tam byli, aby się o mnie troszczyć - relacjonowała. Odniosła się też do wersji policji. Jak mówiła, nie zamierzała zrobić sobie krzywdy. - Dzwoniąc do lekarki, jasno powiedziałam, że nie zamierzam sobie nic zrobić, tylko potrzebuję pomocy, żeby się trochę uspokoić - powiedziała. - Lekarze w szpitalu na SOR bardzo się za mną wstawili, mówili, że nie ma konieczności, aby policja dalej w tym uczestniczyła. Nie stwarzałam zagrożenia. Tylko siedziałam i płakałam. Nieustannie padały pytania, gdzie jest mój telefon i komputer - podkreślała. Więcej w poniższym tekście:

