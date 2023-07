Oświadczenie policji ws. Joanny zniknęło ze strony. Pojawiło się nowe. Ale co to? Jest inne

Jak pisaliśmy, Komenda Miejskiej Policji w Krakowie w środę przesłała do redakcji portalu Gazeta.pl oświadczenie oraz opublikowała je na swojej stronie. Można było tam przeczytać, że 27 kwietnia 2023 roku "na numer 112 zadzwonił lekarz psychiatra, zgłaszając, że jego pacjentka dzwoniła do niego, iż 'dokonała aborcji' i 'chce odebrać sobie życie'. Dyspozytor skierował do miejsca zamieszkania kobiety policję i pogotowie. Patrol policji na miejscu zastał zapłakaną kobietę, która krzyczała, odpowiadała na pytania w sposób chaotyczny i wyczuwalna była od niej woń alkoholu" - głosił początek oświadczenia.

Policja zmieniła swoje oświadczenie. Znacznie skrócono jego treść

Następnie policja opublikowała oświadczenie o dużo krótszej treści, z którego usunięto dane wrażliwe. Zniknęła między innymi informacja o tym, gdzie leczy się pani Joanna, że była od niej "wyczuwalna woń alkoholu" oraz że była "zapłakana" i "odpowiadała w sposób chaotyczny".

Zniknęła także informacja o tym, że lekarze mieli utrudniać działania policji. "Policjanci starali się przeprowadzić te czynności w sposób niezakłócający pracy lekarzy, jednak z niewiadomych przyczyn spotkali się z dużymi utrudnieniami ze strony personelu medycznego, przez co policjanci nie mogli ich wykonywać zgodnie z obowiązującymi procedurami" - napisano wcześniej.

Nowa treść głosi, że "interwencja policji nastąpiła po zawiadomieniu służb przez lekarza psychiatrę o możliwej próbie samobójczej jego pacjentki i przyjęciu przez nią substancji niewiadomego pochodzenia". "Interwencja była zgłoszona do miejsca zamieszkania kobiety, lecz potem była kontynuowana w placówkach szpitalnych. Kobieta przyznała, że zażyła środki zakupione przez internet, odmówiła jednak przekazania szczegółów dotyczących tego zakupu" - pisze policja.

W tej sytuacji zgodnie z obwiązującym prawem (art. 124 ustawy Prawo farmaceutyczne – nielegalny obrót produktem leczniczym), Policja musiała zabezpieczyć nośniki (telefon komórkowy oraz laptop), z których dokonano transakcji, aby pozyskać informacje na temat osoby, rozprowadzającej produkty, mogące zagrażać życiu lub zdrowiu innych osób. W tej sprawie obecnie toczy się postępowanie w Prokuraturze Rejonowej Kraków – Krowodrza

- czytamy w oświadczeniu. Jak donosi "Wprost", "fakt, że drugie oświadczenie jest tym oficjalnym, potwierdziła małopolska policja".

Fot. Screen/Policja

Joanna zażyła tabletkę poronną. "Mogli o mnie pisać 'ani jednej więcej'"

Sprawa pani Joanny. "Hasło 'aborcja' uruchomiło niemalże obławę"

We wtorek 18 lipca "Fakty" TVN wyemitowały wstrząsający materiał, w którym opowiedziano historię pani Joanna. Kobieta marzyła o dziecku, jednak podjęła decyzję o zażyciu tabletki poronnej, ponieważ poinformowano ją, że ciąża miała zagrażać jej zdrowiu. O zdarzeniu poinformowała swoją lekarkę, która wezwała policję. Jak przekazała stacja, policjantki weszły do gabinetu ginekologicznego. Pacjentka powtarzała policjantom, że nikt jej nie pomagał - sama zamówiła tabletki w sieci. - Hasło "aborcja" uruchomiło niemalże obławę - opowiada panna Joanna. Kobiecie zabrano laptop, później także telefon. Lekarz chciał wezwać kolejny patrol policji w związku z zabraniem rzeczy kobiety, lecz został postraszony karą za nieuzasadnione wezwanie służb.

FEDERA, Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny komentując sprawę, napisała w mediach społecznościowych, że "policjanci ani przez sekundę nie powinni byli posunąć się do tego, co zrobili. Nie mieli do tego prawa. To drastyczny przypadek policyjnej brutalności i antyaborcyjnej obsesji". Fundacja przekazała także, że złożono zażalenie do sądu ws. zatrzymania rzeczy pani Joanny. "Sąd ocenił zatrzymanie jako niezgodne z prawem. Podkreślił, że nie było żadnych podstaw, by sądzić, że jej rzeczy mogły stanowić dowód w sprawie - nie było bowiem udziału osób trzecich" - poinformowano. Następnym krokiem - jak przekazała FEDERA - ma być domaganie się odszkodowania od Skarbu Państwa.

Rzecznik Praw Pacjenta ws. pani Joanny: Życie pacjentki mogło być zagrożone