Joanna o "najtrudniejszym momencie": Poczułam, że jestem zupełnie sama, odarta z godności

- Dociera do mnie ogromna ilość głosów wsparcia. Jestem za to bardzo wdzięczna. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że warto było zabrać głos, pokonać lęk, nagłośnić tę sprawę - powiedziała w TVN24 pani Joanna.

Dramatyczna interwencja w szpitalu. Pani Joanna: Poczułam, że nikt mnie nie chroni

Kobieta jeszcze raz odniosła się do dramatycznych wydarzeń z kwietnia. Przyznaje, że w związku ze stresem "pewne detale" zatarły się w jej pamięci. - Byłam bardzo ostro traktowana przez policję - powiedziała. Pani Joanna przyznała, że trudno jej zrozumieć zachowanie funkcjonariuszy. - Nie było tam troski. Mam wrażenie, że nie po to tam byli, aby się o mnie troszczyć - relacjonowała.

Odniosła się też do wersji policji. Jak mówiła, nie zamierzała zrobić sobie krzywdy. - Dzwoniąc do lekarki, jasno powiedziałam, że nie zamierzam sobie nic zrobić, tylko potrzebuję pomocy, żeby się trochę uspokoić - powiedziała. - Lekarze w szpitalu na SOR bardzo się za mną wstawili, mówili, że nie ma konieczności, aby policja dalej w tym uczestniczyła. Nie stwarzałam zagrożenia. Tylko siedziałam i płakałam. Nieustannie padały pytania, gdzie jest mój telefon i komputer - podkreślała.

Po tych wydarzeniach pani Joanna została przetransportowana na oddział ginekologiczny w innym szpitalu. - Do tej pory nie rozumiem, czemu znalazłam się na oddziale ginekologicznym. Aborcja farmakologiczna, którą wykonałam, mi nie zagrażała. Nie potrzebowałam tego rodzaju opieki - powiedziała. Relacjonowała, że dwie funkcjonariuszki kazały jej się rozebrać, "robić przysiady i kaszleć". - To był najtrudniejszy moment. Poczułam, że nikt mnie nie chroni, że jestem w tej sytuacji zupełnie sama, odarta z godności. To było bardzo upokarzające dla mnie. Byłam przerażona - relacjonowała. - Nie wiem, czemu to służyło, czy oni chcieli sprawdzić, czy tego telefonu nie ukrywam w drogach rodnych. Ale wtedy już się poddałam w strachu, że mnie dotkną, zrobią coś z moim ciałem, po prostu już oddałam ten telefon - mówiła.

"Nawet groźni przestępcy, którzy trafiają do szpitala, nie są tak traktowani"

Obecna w studiu Kamila Ferenc, pełnomocniczka pani Joanna, mówiła o "dramatycznym i prawdziwym obrazie sytuacji kobiet w Polsce". - Kobiety są traktowane jak rzecz, przedmiot, ktoś, kto zawsze robi źle, kogo trzeba naprostować. Pani Joanna została potraktowana jak kryminalistka. Nawet groźni przestępcy, którzy trafiają do szpitala, nie są tak traktowani, bo nikt nie urządza przesłuchać i przeszukań na oddziałach szpitalnych - powiedziała. Podkreślała, że "pani Joanna została skrzywdzona przez aparat państwa".

Ferenc wskazywała, że informacja o zażyciu środków poronnych nie powinna trafić na policję. - Trzeba powiedzieć jasno: każdy lekarz, lekarka w kraju, jeśli usłyszy, że pacjentka planuje aborcję, ma obowiązek chronić tę informację i odpowiadać na potrzeby swojej pacjentki - mówiła. - Dzisiejszy komunikat policji odbieram jako przerzucanie na nią odpowiedzialności. Policja chyba się orientuje, że opinia publiczna widzi, jak przekracza swoje uprawnienia - oceniała.

Sprawa pani Joanny z Krakowa. "Czterech mężczyzn pilnowało jednej, przestraszonej kobiety"

Pani Joanna to bohaterka materiału, który we wtorek wyemitowano w "Faktach" TVN. Kobieta zamówiła przez internet tabletki poronne. Jak wyznała dziennikarzom stacji TVN, zdecydowała się na taki krok, bo ciąża, o której marzyła, miała zagrażać jej zdrowiu. W kwietniu skontaktowała się ze swoją lekarką i szczerze powiedziała jej, że przyjęła tabletkę. Następnie pani Joanna udała się na oddział ratunkowy Szpitala Wojskowego w Krakowie. Tam czekali już na nią policjanci. Okazało się, że lekarka pani Joanny wezwała policję. - Czterech mężczyzn pilnowało jednej, przestraszonej kobiety. Utworzyło kordon wokół pacjentki, utrudniało nam to pracę. Oni nie byli w stanie podać, dlaczego ta pacjentka jest przez nich zatrzymywana - mówił w rozmowie z "Faktami" TVN lekarz oddziału ratunkowego Szpitala Wojskowego w Krakowie, do którego trafiła pani Joanna.

Interwencja ws. pani Joanny. Odmienne stanowisko policji i resortu zdrowia

Potem, w eskorcie funkcjonariuszy, kobieta została przewieziona do Szpitala im. Narutowicza z oddziałem ginekologicznym. Tam czekał na nią kolejny patrol. "W szpitalu, gdy Pani Joanna nie patrzyła, policjanci przeszukali jej bagaż. Bezprawnie zabrali laptopa i telefon komórkowy. Próbowali zrobić jej rewizję przez odbyt. W czasie, kiedy krwawiła…" - relacjonuje Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDER.

Joanna zażyła tabletkę poronną. "Mogli o mnie pisać 'ani jednej więcej'"

Stanowisko policji

Do sprawy odniosła się Komenda Główna Policji. KGP przekonuje, że jej interwencja w szpitalu w Krakowie wobec pacjentki, która wcześniej zażyła tabletkę wczesnoporonną, była następstwem zawiadomienia o możliwej próbie samobójczej. W oświadczeniu czytamy, że "interwencja policji nastąpiła po zawiadomieniu służb przez lekarza psychiatrę o możliwej próbie samobójczej jego pacjentki i przyjęciu przez nią substancji niewiadomego pochodzenia". KGP dodała, że kobieta "przyznała, że zażyła środki zakupione przez internet, odmówiła jednak przekazania szczegółów dotyczących tego zakupu".

"W tej sytuacji, zgodnie z obwiązującym prawem (art. 124 ustawy Prawo farmaceutyczne - nielegalny obrót produktem leczniczym), Policja musiała zabezpieczyć nośniki (telefon komórkowy oraz laptop), z których dokonano transakcji, aby pozyskać informacje na temat osoby, rozprowadzającej produkty, mogące zagrażać życiu lub zdrowiu innych osób" - podała KGP.