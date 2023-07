Pigułka z prawa medycznego. Mec. Aleksandra Kosiorek o prawach pacjentki i o tym, co robić, kiedy lekarze je łamią

Marta Nowak: Pani Joanna szukała pomocy medycznej po przyjęciu tabletek poronnych, powiedziała lekarce, że zrobiła aborcję, a ta w odpowiedzi wezwała policję. Czy lekarka w ogóle miała prawo to zrobić?

Aleksandra Kosiorek: Nie miała.

Cofnijmy się o krok, żeby to dobrze wyjaśnić. W polskim prawie jest coś takiego jak społeczny obowiązek denuncjacji – czyli zawiadomienia organów ścigania, jeśli wiemy, że ktoś popełnił przestępstwo. Nazywa się "społeczny" m.in. dlatego, że za jego niedopełnienie nie ma żadnych sankcji. Jeśli wiem, że popełniła pani wykroczenie drogowe, mogę to zgłosić policji, ale nie muszę, nic mi za to nie grozi. Osobną kwestią jest prawny obowiązek denuncjacji. W tym przypadku każdy, kto wie o przestępstwie, musi powiadomić organy ścigania. Ale nie ma żadnego obowiązku denuncjacji – ani prawnego, ani społecznego – jeśli chodzi o przerwanie własnej ciąży. Bo to w ogóle nie jest w Polsce karane. Własna aborcja to obojętny prawnie czyn.

Prawny obowiązek denuncjacji dotyczy tylko bardzo poważnych przestępstw?

Tak. Takich jak zabójstwo albo planowanie zamachu terrorystycznego. Dotyczy też przestępstwa pedofilii. Czyli gdyby do lekarza trafiła dziewczynka młodsza niż 15 lat, która zrobiła aborcję, to miałby obowiązek zawiadomić policję. Ale nie w związku z aborcją, tylko z tym, że w przypadku tak młodej osoby nastąpiło współżycie, którego efektem była ciąża.

Ani własna aborcja, ani pomoc w aborcji, nakłanianie do aborcji czy przeprowadzenie zabiegu aborcji nie znajdują się w katalogu przestępstw, o których trzeba zawiadomić policję. Lekarka, która to zrobiła, złamała zasadę obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej.

A czy policja w ogóle powinna przyjąć takie zgłoszenie?

Policja ma obowiązek przyjąć każde zgłoszenie. Ale jeśli policjanci widzą, że nie doszło do przestępstwa, nie powinni w ogóle podejmować czynności. Bo w jakim niby celu?

Niektóre źródła prasowe donoszą, że sąd już potwierdził, że zatrzymanie telefonu i laptopa pani Joanny było niezgodne z prawem. Czyli policja nie działała w granicach prawa. Taka reakcja organów, o jakiej usłyszeliśmy w reportażu TVN, to całkowite pogwałcenie zasad prowadzenia postępowania przygotowawczego. Brak mi słów, żeby to skomentować. Policjantki, które kazały pacjentce kucać, próbowały zrobić rewizję przez odbyt? Czego one w ogóle chciały szukać?

To brzmi po prostu jak chęć celowego upokorzenia kobiety, która przerwała ciążę.

Myślę, że to wyraz eskalacji przemocy – nawet nie w białych rękawiczkach, po prostu zwykłej przemocy – wobec kobiet. Jako prawniczka, która zajmuje się m.in. zagadnieniem przerywania ciąży, mogę powiedzieć tyle: kiedy ludzie słyszą hasło "aborcja", głupieją.

Mam taką myśl, że po tej historii osoby, które wzięły tabletki aborcyjne w domu i chcą potem skontrolować u lekarza, czy wszystko OK, mogą po prostu z tego zrezygnować ze strachu.

To już się dzieje. Działam w organizacji Prawniczki Pro Abo i już wcześniej kobiety pisały do nas, że wzięły tabletki aborcyjne i chcą pójść na kontrolę, ale boją się reakcji lekarza.

Wyjaśnijmy: czy w ogóle mamy obowiązek mówić lekarzowi, że zrobiłyśmy aborcję?

Nie. Nie mamy. Typowej aborcji farmakologicznej nie da się odróżnić od poronienia. Jeśli dziewczyna czuje potrzebę skorzystać z pomocy medycznej, lecz jednocześnie obawia się reakcji personelu medycznego, to wówczas może po prostu powiedzieć, że doszło do poronienia samoistnego, zaczęła krwawić i dlatego przychodzi.

Ale to jest rada pozostająca całkowicie poza systemem prawnym. Bo prawne mechanizmy przestały w tej sferze działać. Nie chronią pacjentek. Tak naprawdę swoich praw możemy dochodzić po czasie, tak jak teraz robi to pani Joanna.

A jeśli spotka nas taka sytuacja jak ją – to znaczy powiemy w gabinecie, że zrobiłyśmy aborcję farmakologiczną, i w tym momencie lekarz zapragnie wezwać policję – to jest cokolwiek, co możemy zrobić od razu?

Można zadzwonić do prawnika, który będzie w stanie podjąć czynności, nawet przyjechać, by na miejscu chronić swoją klientkę i wskazać, że nie doszło do popełnienia przestępstwa. Oczywiście nie ma gwarancji, że to zadziała. Gdyby mnie przytrafiło się coś takiego, to odmówiłabym poddania się jakimkolwiek czynnościom – ale to ryzykowne, jak widać nie wiemy, do czego mogą posunąć się funkcjonariusze. A do tego dochodzi jeszcze jedna, czysto psychologiczna kwestia. Jako prawniczka wiem z doświadczenia, że nawet jeśli wytłumaczy się klientowi, jak powinien reagować w danej sytuacji, to w silnym stresie i tak często nie będzie wiedział, co robić.

No tak. Kiedy nagle kilku policjantów otacza kogoś, kto na co dzień nie ma do czynienia z organami ścigania, to nerwy mogą wysiąść.

Tym bardziej że – jak zrozumiałam z reportażu – policjanci byli na tyle bezczelni, że przeszkadzali lekarzom w opiece nad pacjentką na szpitalnym oddziale ratunkowym. Zastanowiłabym się, czy nie można uznać, że przez to narazili ją na niebezpieczeństwo np. poniesienia uszczerbku na zdrowiu – a to wskutek opóźniania, uniemożliwiania udzielenia właściwej pomocy lekarskiej. Na to w Kodeksie karnym jest paragraf. Nie do pominięcia jest też fakt, że naruszyli prawo pacjentki do godności i zachowania prywatności podczas udzielania świadczeń lekarskich. Proszę też zauważyć, że w wydanym oświadczeniu policja informuje o przeszłości zdrowotnej pacjentki. Czy ktoś upoważnił ich do rozpowszechniania tak wrażliwych informacji?

A czy jakieś konsekwencje mogą spotkać lekarkę? FEDERA zapowiedziała, że zgłosi sprawę do samorządu lekarskiego.

W przypadku naruszenia praw pacjenta mamy różne możliwe ścieżki działania – nawet pięć ścieżek – i można wykorzystać każdą z osobna. Pierwsza ścieżka to rzeczywiście zgłoszenie sprawy do rzecznika odpowiedzialności zawodowej. To taki "lekarski prokurator". Dajemy znać Izbie Lekarskiej, że doszło do naruszenia tajemnicy lekarskiej, czyli przewinienia zawodowego, a w związku z tym trzeba wszcząć postępowanie przed rzecznikiem i przed sądem lekarskim. Rozpiętość kar, które taki sąd może nałożyć na lekarza, jest dość szeroka: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie prawa wykonywania zawodu, ograniczenie możliwości wykonywania zawodu, zakaz wykonywania zawodu. Jeśli chodzi o lekarkę pani Joanny, pewnie niestety rozmawiałybyśmy o karze z niższego pułapu.

Druga opcja to złożenie skargi do Rzecznika Praw Pacjenta, ponieważ lekarz naruszył prawo do zachowania w tajemnicy informacji o naszym stanie zdrowia. Z innych postępowań wiem, że rzeczywiście Rzecznik Praw Pacjenta w takich sprawach potrafi zrobić porządek. Choćby taka sytuacja: lekarka złamała tajemnicę zawodową i rozpowszechniła informację o tym, że jej pacjentka jest osobą homoseksualną. Pacjentka napisała skargę do Rzecznika, lekarka została ukarana.

Jest też ścieżka karna. Naruszenie tajemnicy prawem chronionej – a taką jest tajemnica lekarska – to przestępstwo. Można powiadomić organy ścigania o tym, że doszło do popełnienia czynu zabronionego. Wtedy powinno się rozpocząć postępowanie karne. To byłoby zresztą dość przewrotne: lekarka wezwała policję do pacjentki, a teraz policja przyjechałaby do lekarki.

Czyli już trzy możliwości za nami. Zostały dwie.

Oprócz odpowiedzialności karnej jest jeszcze odpowiedzialność cywilna. Każdy lekarz, który wykonuje zawód w ramach działalności gospodarczej, jest ubezpieczony. A jeśli pracuje w przychodni, to ubezpieczony jest podmiot leczniczy. Pacjentka najpierw musi poprosić o polisę, a potem złożyć skargę do ubezpieczyciela, w której wskaże, że doszło do naruszenia praw pacjenta. Może wtedy liczyć na odszkodowanie albo zadośćuczynienie. To ma już konkretny finansowy wymiar.

A ostatnia ścieżka, którą widzę, to złożenie skargi do pracodawcy lekarza. Może on wtedy wszcząć postępowanie, w którym najwyższą możliwą karą jest zwolnienie w trybie dyscyplinarnym. Nawet jeśli lekarz nie ma umowy o pracę, to i tak można złożyć skargę, bo da się przecież zakończyć współpracę z każdym, niezależnie od formy zatrudnienia. Nawet jeśli to się nie wydarzy, to lekarz będzie musiał się wytłumaczyć. I może dojdzie do niego, że postąpił niezgodnie z prawem.

Kiedy tego słucham, to jestem przekonana, że lekarka pani Joanny zadzwoniła po policję bez pojęcia, jakie to może mieć dla niej konsekwencje.

Szczerze? Ja załamuję ręce. Od 13 lat pracuję dla samorządu lekarskiego, wykładam też prawo medyczne. W każdym roku mam dwa cykle wykładowe, przez moje zajęcia przewijają się setki lekarzy. Nie muszę chyba mówić, że bardzo duży nacisk kładę akurat na zagadnienie odpowiedzialności wobec pacjentów, a wciąż w tym zakresie nie poszliśmy ani krok do przodu.

Jakie zajęcia z prawa medycznego mają przyszli lekarze i lekarki?

Jestem z Trójmiasta, więc mogę mówić o województwie pomorskim. Ludzie, którzy trafiają na moje zajęcia, już skończyli studia. Ich uprawnienia zawodowe są jeszcze w pewien sposób ograniczone, są na rocznym stażu i w czasie tego roku odbywają 40 godzin zajęć z prawa medycznego (nowy program stażowy przewiduje ich nieco mniej). To dla nich w toku edukacji już drugi raz, kiedy mają wykłady na ten temat. Ale kiedy patrzę na osoby na tym etapie, to widzę, że wielu wciąż się wydaje, że jest to im do niczego niepotrzebne.

Po raz trzeci lekarz obowiązkowo spotyka się z prawem medycznym, jeśli zdecyduje się robić specjalizację. Lekarzy w trakcie specjalizacji też uczę. I oni już słuchają uważniej. Zdążyli się zorientować, że sprawy, o których mowa na zajęciach – konflikty z pacjentami, przyjmowanie zgód na leczenie, problemy wokół tajemnicy lekarskiej itd. – to realne sytuacje, które będą ich spotykać podczas wykonywania zawodu.

Czyli lekarz ma trzy szanse, żeby zyskać jakąś wiedzę o prawie medycznym. A – jak widzimy – to się często nie udaje.

I ta niewiedza kończy się np. tak, że lekarze opowiadają, jak się boją kary za zrobienie pacjentce aborcji, chociaż ciąża zagraża jej zdrowiu.

Coś takiego podpada pod nieudzielenie pomocy lekarskiej i może być po prostu błędem medycznym. Jeśli ciąża zagraża życiu lub zdrowiu pacjentki – przy czym to zagrożenie wcale nie musi być bezpośrednie – to ma ona prawo do aborcji. Nie trzeba wyczekiwać, aż serce płodu przestanie bić, bo jeżeli odeszły wody płodowe, wiadomo, co będzie dalej. Jakiś czas temu słuchałam wywiadu z dwoma lekarzami. Obaj wykonywali zawód od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, więc suma ich doświadczeń była bardzo szeroka. I tylko raz jednemu z nich zdarzył się przypadek, kiedy udało się utrzymać ciążę po tym, jak odeszły wody. Nie jest tak, że nie można próbować, ale o tym powinna zdecydować kobieta – bo to ona ryzykuje swoim zdrowiem i życiem w imię tego, żeby donosić ciążę.

W takiej sytuacji nie działa nawet słynna klauzula sumienia. Lekarze często o niej wspominają, a jakoś zapominają o artykule 30. Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Ten artykuł brzmi dokładnie: "Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia". W tej sytuacji przepisy wprost nie pozwalają na stosowanie klauzuli sumienia. To tak jakby pacjentka się wykrwawiała, a lekarz stał nad nią i się zastanawiał, czy przetoczyć jej krew, czy zostawić samą sobie. Nie ma prawa się powołać na to, że religia czy sumienie nie pozwala mu ratować życia.

Lekarzowi nic nie grozi za niezgłoszenie aborcji. Za konsultację po aborcji. Za udzielanie świadczeń medycznych, czyli na przykład przerwanie ciąży w sytuacji zagrożenia zdrowia. Ale za nieudzielenie pomocy czy naruszenie tajemnicy lekarskiej mogą go już spotkać poważne konsekwencje. I mimo to lekarze decydują się łamać prawo. To jest paradoks.

Aleksandra Kosiorek – radczyni prawna, od 2013 r. prowadzi kancelarię specjalizującą się w prawie medycznym. Związana z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku, na rzecz której świadczy pomoc prawną. Prowadzi szkolenia i wykłady dla zawodów medycznych. Członkini grupy Prawniczki Pro Abo, współautorka książki "Aborcja w Polsce. Wybrane aspekty prawne" (dostępna w całości tutaj).

Mec. Aleksandra Kosiorek Fot. Karolina Jackowska