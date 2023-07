Markowi Suskiemu pieniądze z KPO nie są potrzebne. "Mnie na chleb wystarcza"

Zobacz wideo Orban może otwierać tokaj. Inflacja wielka, ale tak nie było od roku

O pieniądze z KPO Marek Suski został zapytany w ogrodach Kancelarii Sejmu przez reportera TVN24 Radomira Wita. - Ja nie chcę pieniędzy z KPO, nie potrzebuję. Mnie na chleb wystarczy to, co mam - powiedział. Dopytywany, czy nie sądzi, że Polacy chcieliby inwestycji finansowanych z KPO, odpowiedział, że "KPO niestety jest blokowane przez naszą opozycję". - My wypełniliśmy wszystkie kamienie milowe. Dziękuję bardzo TVN-owi - powiedział.

Środki z KPO wciąż blokowane

Krajowy Plan Odbudowy jest planem finansowym stworzonym przez Unię Europejską, aby pomóc państwom członkowskim w odbudowie ekonomicznej po pandemii koronawirusa. KPO obejmuje łączną pulę funduszy w wysokości 750 mld euro, z czego Polska ma prawo do skorzystania z równowartości ok. 160 mld złotych. Z tej kwoty 107 mld złotych będzie przyznawanych w postaci dotacji i 52 mld złotych w postaci preferencyjnych pożyczek.

Wypłata środków jest związana z wypełnieniem tzw. kamieni milowych. W przypadku Polski chodziło m.in. wprowadzenie zmian w sądownictwie. Na początku lutego Sejm przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, dzięki któremu - jak twierdzi rząd - Polska otrzyma pieniądze. Jednak prezydent Andrzej Duda skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, aby sędziowie zbadali jej zgodność z konstytucją. Trybunał wyznaczył termin posiedzenia w sprawie wniosku prezydenta na 30 maja, później jednak rozprawę odraczano. Przyczyną tego stanu rzeczy jest spór w samym TK dotyczący kadencji Julii Przyłębskiej, prezeski Trybunału.