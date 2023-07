"Wobec ujawnionej wczoraj sytuacji, która spotkała panią Joannę, Samorząd prowadzi postępowanie wyjaśniające" - ogłosiła na Twitterze Naczelna Izba Lekarska. Chodzi o sprawę z końca kwietnia, kiedy to kobieta zgłosiła się do jednego z krakowskich szpitali po pomoc. Na informację o zażyciu przez pacjentkę tabletki poronnej, personel ośrodka wezwał na miejsce policję.

"Wedle uzyskanych przez nas informacji służby zostały zawiadomione ws. podejrzenia próby samobójczej. Lekarz, który podejrzewa taką próbę, ma obowiązek powiadomić odpowiednie służby, by ratować zagrożone życie. Rozmowy z dyspozytorem 112 są nagrywane, stąd jest to do zweryfikowania (treść zawiadomienia). W przypadku naruszenia tajemnicy lekarskiej odpowiedni Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej rozpocznie postępowanie w sprawie" - brzmi dalsza treść oświadczenia wystosowanego przez NIL.

Patrol policji do placówki medycznej miała wezwać lekarka, którą Pani Joanna powiadomiła o fakcie zażycia tabletki wywołującej poronienie. Przybyli na miejsce funkcjonariusze chcieli przesłuchać kobietę, wymagali od niej zdjęcia ubrań do przeszukania i pozbawili jej telefonu oraz laptopa. Krwawiąca pacjentka czuła się w całej sytuacji upokorzona.

NIL w opublikowanym komentarzu odniosła się również do kwestii sposobu przeprowadzenia interwencji. "Jednocześnie pragniemy podkreślić, że to, co spotkało pacjentkę, stanowi naruszenie praw pacjenta i mamy nadzieję, że sprawę z urzędu podejmie Rzecznik Praw Pacjenta. Nie ma naszej zgody na naruszanie prawa pacjenta do intymności, tajemnicy lekarskiej oraz na utrudnianie udzielania pomocy pacjentowi. Z tajemnicy lekarskiej w Polsce zwalnia sąd" - napisano. O przedstawienie swojego stanowiska w tej sprawie poprosiliśmy Rzecznika Praw Pacjenta.

W odpowiedzi na naszego maila Biuro RPP przekazało, że sprawa jest już znana i radcy prawni zbierają fakty i je weryfikują, a wnioski pojawią się po przeprowadzeniu niezbędnych działań. Jednocześnie na stronie RPP pojawiło się oświadczenie, w którym przypomniano o art. 20 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który stanowi, że pacjent w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych ma prawo do poszanowania intymności i godności. "Zależy nam na jak najszybszym wyjaśnieniu sprawy i wszystkich okoliczności jej towarzyszących. W tej sytuacji, prócz pełnej informacji dla opinii publicznej, najistotniejsze jest dobro pacjentki" - poinformował RPP.