Sprawa Joanny. Mamy stanowisko prokuratury. "Konieczność asystowania"

Gazeta.pl zwróciła się do Prokuratury Okręgowej w Krakowie z prośbą o informacje dot. interwencji policji ws. pani Joanny. "W Prokuraturze Rejonowej Kraków - Krowodrza toczy się postępowanie (...) o przest. z art. 151 kk i 152§2 kk" - przekazał nam w zastępstwie rzecznika prasowego Leszek Brzegowy. Art. 155 Kodeksu karnego mówi: "Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5", z kolei w art. 152§2 Kodeksu karnego czytamy, że karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega osoba, która "udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania".

Obecność funkcjonariuszy Policji na szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5. Szpitalu Wojskowym w Krakowie oraz w Szpitalu im. Narutowicza w Krakowie, w nocy z 27 na 28 kwietnia 2023 roku, wynikała z konieczności asystowania Zespołowi Ratownictwa Medycznego, który podjął decyzję o przewiezieniu tam Joanny P.

- czytamy. "Z uwagi na dobro śledztwa oraz jego niezwykle delikatną materię - na obecnym etapie postępowania Prokuratura Rejonowa Kraków - Krowodrza w Krakowie, nie może udzielić więcej informacji w niniejszej sprawie. Końcowo uprzejmie informuję, że do dnia sporządzania niniejszej informacji do akt nie wpłynęła żadna skarga na działanie funkcjonariuszy Policji w toku postępowania" - podkreślił Leszek Brzegowy z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

We wtorek w "Faktach" TVN pokazano materiał dot. pani Joanny. Kobieta marzyła o dziecku, jednak kiedy lekarz poinformował, że ciąża zagraża jej życiu, zdecydowała się zażyć tabletkę poronną. Kobieta czuła się źle psychicznie i fizycznie. O zdarzeniu poinformowała swoją lekarkę, która wezwała policję. Według relacji pani Joanny policjantki weszły z nią do gabinetu ginekologicznego. - Kazały mi się rozebrać i robić przysiady i kaszleć. (...) Nie zdjęłam majtek, ponieważ wciąż jeszcze krwawiłam i było to dla mnie zbyt upokarzające, poniżające, i wtedy właśnie pękłam, wtedy wykrzyczałam im w twarz: "czego wy ode mnie chcecie?" - opowiadała w rozmowie z "Faktami" kobieta. Jak podkreślała, ciągle powtarzano słowo "przestępstwo", mimo jej zapewnień, że nikt jej nie pomagał, że tabletki zamówiła sama przez internet. - Hasło "aborcja" uruchomiło niemalże obławę - stwierdziła.

W rozmowie z "Faktami" lekarz oddziału ratunkowego Szpitala Wojskowego, do którego trafiła pacjentka, podkreślił, że czterech funkcjonariuszy "pilnowało jednej, przestraszonej kobiety". - Utworzono kordon wokół pacjentki, utrudniało nam to pracę. Oni nie byli w stanie podać, dlaczego ta pacjentka jest przez nich zatrzymywana - mówił lekarz. Policja zabrała laptop kobiety. Dyżurujących lekarzy wylegitymowano. Lekarz chciał wezwać kolejny patrol policji w związku z zabraniem rzeczy kobiety, lecz został postraszony karą za nieuzasadnione wezwanie służb. Następnie, w eskorcie policjantów, pani Joanna została przewieziona do Szpitala im. Narutowicza z oddziałem ginekologicznym. Tam również znajdował się już policyjny patrol i tam zmuszono pacjentkę do oddania telefonu.

Policja przedstawiła własną wersję zdarzeń

Przypomnijmy, w oświadczeniu krakowskiej policji możemy przeczytać m.in., że "27 kwietnia na numer 112 zadzwonił lekarz psychiatra, zgłaszając, że jego pacjentka dzwoniła do niego, że 'dokonała aborcji' i 'chce odebrać sobie życie'". "Patrol policji na miejscu zastał zapłakaną kobietę, która krzyczała, odpowiadała na pytania w sposób chaotyczny i wyczuwalna była od niej woń alkoholu. Na miejscu pojawił się również zespół ratownictwa medycznego" - podkreśliła KMP w Krakowie.

"W szpitalu pojawił się także żeński patrol policji, aby nie naruszyć godności i intymności kobiety przy kontroli osobistej. W szpitalu tym zabezpieczono z kolei telefon kobiety, który wydała dobrowolnie. Zabezpieczenie telefonu i laptopa zostało protokolarnie udokumentowane. Zabezpieczenie ich było konieczne dla ustalenia źródła zakupywanego leku i zbadania, czy jego sprzedaż odbyła się legalnie. Bowiem według art. 124 ustawy Prawo farmaceutyczne, kto wprowadza do obrotu lub przechowuje w celu wprowadzenia do obrotu produkt leczniczy, nie posiadając pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2" - czytamy dalej. Całe oświadczenie przytaczamy w poniższym tekście:

FEDERA stwierdziła, że stanowisko policji jest "skandaliczne". - Będziemy się domagały rekompensaty od Skarbu Państwa za nieuprawnione działania policji. Kwota na pewno będzie uwzględniała koszt rocznej terapii - podkreśliła w rozmowie z Wirtualną Polską Kamila Ferenc, pełnomocniczka pani Joanny.