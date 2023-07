Pani Joanna przyznała w rozmowie z dziennikarzami TVN, że zdecydowała się na zażycie tabletki poronnej, ponieważ ciąża, która była jej marzeniem, miała jednocześnie zagrażać jej zdrowiu. Po zażyciu zakupionych w internecie tabletek skontaktowała się z lekarką, a następnie udała się do Szpitala Wojskowego w Krakowie. Tam czekali już na nią policjanci, którzy prowadzili przesłuchanie w czasie trwającego badania lekarskiego. Funkcjonariuszy powiadomiła lekarka kobiety.

Ministerstwo Zdrowia o sprawie pani Joanny: Postępowanie lekarzy było prawidłowe

Sprawa pani Joanny wzburzyła opinię publiczną. Krakowska policja próbuje się bronić twierdząc, że postępowała zgodnie z przepisami, biorąc pod uwagę informacje, jakimi dysponowała (m.in. że możliwa jest próba samobójcza, której trzeba zapobiec; że mogło dojść do zakupu tabletek z nielegalnego źródła; że było podejrzenie pomocy w aborcji).



W sprawie wypowiedziało się także Ministerstwo Zdrowia. Jak dowiedziała się dziennikarka serwisu Gazeta.pl Magdalena Bojanowska, resort nie ma żadnych zarzutów co do postępowania lekarzy i personelu medycznego. "Przede wszystkim zwracamy uwagę na fakt, że policję poinformował lekarz leczący pacjentkę. Informacja nie dotyczyła aborcji, czy też przyjęcia środka wczesnoporonnego, ale zagrożenia życia pacjentki" - poinformowało w oficjalnym piśmie ministerstwo. "Policja towarzyszyła Zespołowi Ratownictwa Medycznego, który udał się w trybie pilnym do pacjentki. Od strony medycznej postępowanie lekarzy i personelu szpitala było prawidłowe. W sprawie postępowania funkcjonariuszy policji prosimy o kontakt z przełożonymi policjantów" - napisano w dalszej części oświadczenia.

To nie Iran, to Polska. Politycy o historii Pani Joanny i skandalu w szpitalu

Rozbieżne stanowiska resortów zdrowia i policji

W oświadczeniu przekazanym przez Ministerstwo Zdrowia pojawiły się jednak rozbieżności wobec stanowiska, jakie przedstawiła policja. Podkom. Piotr Szpiech przekazał redakcji portalu Gazeta.pl, że funkcjonariusze zawiadomieni byli o dokonaniu przez pacjentkę aborcji. "27 kwietnia br. na numer 112 zadzwonił lekarz psychiatra, zgłaszając, że jego pacjentka dzwoniła do niego, że 'dokonała aborcji' i 'chce odebrać sobie życie'. Dyspozytor skierował do miejsca zamieszkania kobiety policję i pogotowie. Patrol policji na miejscu zastał zapłakaną kobietę, która krzyczała, odpowiadała na pytania w sposób chaotyczny i wyczuwalna była od niej woń alkoholu. Na miejscu pojawił się również zespół ratownictwa medycznego" - napisano w oświadczeniu.

Pani Joanna została zabrana przez pogotowie do Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. "Z uwagi na to, iż istniało podejrzenie popełnienia przestępstwa w postaci udzielania kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży poprzez środki pochodzące z nielegalnego źródła, zachodziła konieczność zabezpieczenia urządzeń, które kobieta używała do finalizowania transakcji zakupu tych środków (laptop, telefon). Jednocześnie policjanci musieli sprawdzić, czy kobieta nie posiada przy sobie środków pochodzących z niewiadomego źródła, które po zażyciu mogłyby zagrażać jej życiu" - podkreśliła policja. Więcej na temat stanowiska policji możesz przeczytać w artykule: Policja wydała oświadczenie ws. pani Joanny. W piśmie inna wersja zdarzeń. "Prowadzone jest śledztwo".

Pani Joanna powiedziała lekarce o tabletce poronnej. Ta wezwała policję

"Nie mieli do tego prawa". Lewica domaga się dymisji komendanta Szymczyka

Wersja pani Joanny również znacząco odbiega od stanowiska policji. W materiale TVN kobieta mówiła m.in. o tym, że funkcjonariusze kazali jej się rozebrać, robić przysiady i kaszleć. - Nie zdjęłam majtek, ponieważ wciąż jeszcze krwawiłam i było to dla mnie zbyt upokarzające, poniżające, i wtedy właśnie pękłam, wtedy wykrzyczałam im w twarz: "Czego wy ode mnie chcecie?" - relacjonowała pani Joanna.



"Policjanci ani przez sekundę nie powinni byli posunąć się do tego, co zrobili. Nie mieli do tego prawa. To drastyczny przypadek policyjnej brutalności i antyaborcyjnej obsesji" - skomentowała sytuację fundacja na rzecz kobiet FEDERA. Ponadto środowiska lewicowe, po doniesieniach o interwencji policjantów w krakowskim szpitalu, domagają się od premiera Mateusza Morawieckiego i szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego dymisji Komendanta Głównego Policji Jarosława Szymczyka.