Pani Joanna po zażyciu tabletek poronnych zgłosiła się do lekarki. Opowiedziała jej szczerze o aborcji, na którą zdecydowała się, bo ciąża miała zagrażać jej zdrowiu. Po wizycie pacjentka udała się do Szpitala Wojskowego w Krakowie. Tam czekali już policjanci, którzy odeskortowali ją do Szpitala im. Narutowicza z oddziałem ginekologicznym. Tu czekał na nią kolejny patrol. Pani Joanna krwawiła, a policjanci w trakcie badania lekarskiego próbowali ją przesłuchiwać i nawet zrobić rewizję przez odbyt. Zabrali jej telefon i laptopa, mieli kazać jej robić przysiady. O upokorzeniu, jakiego doświadczyła pani Joanna, jest głośno w całej Polsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Scheuring-Wielgus o sprawie Wydrzyńskiej: Szanuję decyzję sądu, ale się z nią nie zgadzam

Adam Bodnar, były RPO: Pani Joanna jest ofiarą naruszeń praw człowieka

Do bulwersującej sprawy odniósł się prof. Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich. - Sprawa powinna zostać natychmiast wyjaśniona przez komendanta głównego policji, bo to jest po prostu absolutny skandal. Nie słyszałem wcześniej o takiej sytuacji w Polsce, a wiele rzeczy widziałem i wiele rzeczy obserwowałem - powiedział Bodnar w środowym odcinku programu "Onet Rano".

Policja wydała oświadczenie ws. pani Joanny. W piśmie inna wersja zdarzeń

Były RPO nie ma wątpliwości, że to "kolejna konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego i radykalnego ograniczenia dostępu do legalnej aborcji w Polsce". - Ta pani jest ofiarą naruszeń praw człowieka, która z podniesioną głową informuje o tym, jakie naruszenia ją spotkały - podkreślił Adam Bodnar.

Historia pani Joanny wywołała burzę w komentarzach polityków. "Myślałam, że słyszę historię kobiety z Iranu. Niestety to Polska" - napisała Sylwia Buźniak z Lewicy. "Historia pani Joanny to kolejny dowód na to, że fundamentaliści sterroryzowali nasz kraj" - czytamy w poście Kamili Gasiuk-Pihowicz z PO. Więcej komentarzy w tym artykule.