Katastrofa lotnicza w Chrcynnie. Sekcja zwłok pilota. Prokuratura ujawnia przyczynę śmierci

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek 17 lipca 2023 roku około godziny 19, na terenie aeroklubu SkyDive znajdującego się 45 kilometrów od Warszawy. Awionetka Cessna spadła na budynek pełen ludzi chroniących się przed załamaniem pogody. W wyniku wypadku zginęło pięć osób, a osiem zostało rannych.

Chrycnno. Przeprowadzono sekcję zwłok pilota, który zginął w katastrofie lotniczej

We wtorek przeprowadzono sekcję zwłok pilota awionetki. Jak poinformowała TVN24 rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz, przyczyną śmierci mężczyzny był uraz głowy. Kolejne badania mają odbyć się w środę i czwartek.

Jolanta Świdnicka z Prokuratury Rejonowej w Pułtusku zaapelowała do świadków. - Za pośrednictwem mediów apeluję dzisiaj przez cały dzień, aby osoby, które mają wiedzę na temat tego zdarzenia, może nawet przypadkowo były świadkami tego zdarzenia, aby się zgłaszały czy to do tutejszej prokuratury, czy do miejscowej jednostki policji. Takie zeznania są bardzo cenne - przekazała prokurator, której wypowiedź cytuje TVN24.

Ponadto klub wydał oświadczenie w związku z tragiczną sytuacją. "Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała notam, zgodnie z którym lądowisko w Chrcynnie zostało zamknięte do 23 lipca do godz. 23.59" - poinformował w środę Aeroklub Warszawski.

Katastrofa w Chrcynnie. Kim są ofiary? Zmarli mieli od 25 do 48 lat

Tragedia w Chrcynnie. Jedną z ofiar student WAT Arkadiusz Radzio

Jedną z ofiar tragicznego w skutkach wypadku w Chrcynnie był Arkadiusz Radzio, student czwartego roku budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji w Wojskowej Akademii Technicznej. Student posiadał również stopień szeregowego podchorążego. "Z wielkim smutkiem i przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci szeregowego podchorążego Arkadiusza Radzio" - brzmi informacja opublikowana na oficjalnej stronie WAT. Wzmiankę o byłym studencie akademii znaleźć można również na uczelnianym Facebooku, gdzie pojawiły się kondolencje.

"Wyrazy najgłębszego żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim" złożył w imieniu swoim i całej społeczności akademickiej rektor komendant WAT oraz gen. bryg. i prof. dr hab. Przemysław Wachulak. W zamieszczonym na stronie nekrologu dodano również, że informacje o uroczystościach związanych z pogrzebem zostanie opublikowana, gdy wybrany zostanie ich ostateczny termin.

