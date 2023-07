Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny odpowiedziała na "skandaliczne stanowisko policji" ws. pani Joanny. "Nie ma znaczenia, jakiej specjalności była lekarka, która zadzwoniła na 112. Po przyjeździe do domu Pani Joanny i odnotowaniu, że nie chce sobie zrobić nic złego, policja powinna była zostawić ją w spokoju" - zauważa FEDERA.

Jak zaznacza, kobieta "stanowczo podkreślała, że nikt nie pomagał jej w przerwaniu ciąży". "Nie było więc ŻADNYCH przesłanek, by sądzić, że doszło do przestępstwa z art. 152 § 2 k.k., czyli pomocnictwa w aborcji. Jeśli policja tak bardzo chciała się upewnić, czy nikt Pani Joannie nie pomagał, mogli zaprosić ją na przesłuchanie innego dnia, po zakończeniu czynności medycznych" - czytamy w odpowiedzi.

Rzeczy Pani Joanny nie stanowiły dowodów w sprawie, więc nie powinny być zatrzymane. Dopiero, gdyby Pani Joanna przyznała, że jej ktoś pomagał lub odmówiła składania zeznań, by kogoś nie obciążać lub z jakichś innych źródeł policja wiedziałaby o udziale osób trzecich, mogłaby wezwać do dobrowolnego wydania laptopa (po co telefon?), a dopiero w sytuacji odmowy odebrać go siłą. Policja powinna mieć nakaz prokuratora - w sprawie Pani Joanny takiego nakazu nie było

- podkreśla FEDERA i dodaje: "Czynności nie trzeba było przeprowadzać niezwłocznie. Pani Joanna nie złamała prawa. Obecnie w prokuraturze toczy się postępowanie o pomocnictwo w aborcji Pani Joanny, ale od 3 miesięcy NIKOMU NIE POSTAWIONO ZARZUTÓW" (pisownia oryginalna - red.).

- Będziemy się domagały rekompensaty od Skarbu Państwa za nieuprawnione działania policji. Kwota na pewno będzie uwzględniała koszt rocznej terapii - podkreśliła w rozmowie z Wirtualną Polską Kamila Ferenc, pełnomocniczka pani Joanny.

Policja przedstawiła własną wersję zdarzeń

Przypomnijmy, w oświadczeniu krakowskiej policji możemy przeczytać m.in., że "27 kwietnia na numer 112 zadzwonił lekarz psychiatra, zgłaszając, że jego pacjentka dzwoniła do niego, że 'dokonała aborcji' i 'chce odebrać sobie życie'". "Patrol policji na miejscu zastał zapłakaną kobietę, która krzyczała, odpowiadała na pytania w sposób chaotyczny i wyczuwalna była od niej woń alkoholu. Na miejscu pojawił się również zespół ratownictwa medycznego" - podkreśliła KMP w Krakowie.

"W szpitalu pojawił się także żeński patrol policji, aby nie naruszyć godności i intymności kobiety przy kontroli osobistej. W szpitalu tym zabezpieczono z kolei telefon kobiety, który wydała dobrowolnie. Zabezpieczenie telefonu i laptopa zostało protokolarnie udokumentowane. Zabezpieczenie ich było konieczne dla ustalenia źródła zakupywanego leku i zbadania, czy jego sprzedaż odbyła się legalnie. Bowiem według art. 124 ustawy Prawo farmaceutyczne, kto wprowadza do obrotu lub przechowuje w celu wprowadzenia do obrotu produkt leczniczy, nie posiadając pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2" - czytamy dalej. Całe oświadczenie przytaczamy w poniższym tekście:

Sprawa pani Joanny. "Hasło 'aborcja' uruchomiło niemalże obławę"

We wtorek w "Faktach" TVN pokazano materiał dot. pani Joanny. Kobieta marzyła o dziecku, jednak kiedy lekarz poinformował, że ciąża zagraża jej życiu, zdecydowała się zażyć tabletkę poronną. Kobieta czuła się źle psychicznie i fizycznie. O zdarzeniu poinformowała swoją lekarkę, która wezwała policję. Według relacji pani Joanny policjantki weszły z nią do gabinetu ginekologicznego. - Kazały mi się rozebrać i robić przysiady i kaszleć. (...) Nie zdjęłam majtek, ponieważ wciąż jeszcze krwawiłam i było to dla mnie zbyt upokarzające, poniżające, i wtedy właśnie pękłam, wtedy wykrzyczałam im w twarz: "czego wy ode mnie chcecie?" - opowiadała w rozmowie z "Faktami" kobieta. Jak podkreślała, ciągle powtarzano słowo "przestępstwo", mimo jej zapewnień, że nikt jej nie pomagał, że tabletki zamówiła sama przez internet. - Hasło "aborcja" uruchomiło niemalże obławę - stwierdziła.

W rozmowie z "Faktami" lekarz oddziału ratunkowego Szpitala Wojskowego, do którego trafiła pacjentka, podkreślił, że czterech funkcjonariuszy "pilnowało jednej, przestraszonej kobiety". - Utworzono kordon wokół pacjentki, utrudniało nam to pracę. Oni nie byli w stanie podać, dlaczego ta pacjentka jest przez nich zatrzymywana - mówił lekarz. Policja zabrała laptop kobiety. Dyżurujących lekarzy wylegitymowano. Lekarz chciał wezwać kolejny patrol policji w związku z zabraniem rzeczy kobiety, lecz został postraszony karą za nieuzasadnione wezwanie służb. Następnie, w eskorcie policjantów, pani Joanna została przewieziona do Szpitala im. Narutowicza z oddziałem ginekologicznym. Tam również znajdował się już policyjny patrol i tam zmuszono pacjentkę do oddania telefonu.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie przekazała redakcji "Faktów" TVN, że obecność policjantów wynikała z "konieczności asystowania Zespołowi Ratownictwa Medycznego". Przekazano, że toczy się postępowanie z artykułów mówiących m.in. o pomocy w aborcji i w związku z tym śledczy nie mogą udzielić bardziej szczegółowych informacji.

Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny podkreśliła, że "pani Joanna nie zrobiła nic złego, a została ukarana"."Skala wyżywania się na kobietach za podejmowanie samodzielnych decyzji nas przeraża. Nazywamy to wprost systemową przemocą" - FEDERA.