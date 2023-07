Interwencja policji ws. aborcji. Lewica domaga się dymisji Szymczyka. "Wykonuje polityczne zadania"

We wtorek "Fakty" TVN wyemitowały wstrząsający materiał. Pani Joanna marzyła o dziecku, jednak podjęła decyzję o zażyciu tabletki poronnej, ponieważ poinformowano ją, że ciąża miała zagrażać jej zdrowiu. Kobieta czuła się źle psychicznie i fizycznie. O zdarzeniu poinformowała swoją lekarkę, która wezwała policję. Od dramatycznego dla kobiety zajścia minęły trzy miesiące.

- Czterech mężczyzn pilnowało jednej, przestraszonej kobiety. Utworzyło kordon wokół pacjentki, utrudniało nam to pracę. Oni nie byli w stanie podać, dlaczego ta pacjentka jest przez nich zatrzymywana - mówił w rozmowie z "Faktami" TVN lekarz oddziału ratunkowego Szpitala Wojskowego w Krakowie, do którego trafiła pani Joanna.

Potem, w eskorcie funkcjonariuszy, kobieta została przewieziona do Szpitala im. Narutowicza z oddziałem ginekologicznym. Tam czekał na nią kolejny patrol. "W szpitalu, gdy Pani Joanna nie patrzyła, policjanci przeszukali jej bagaż. Bezprawnie zabrali laptopa i telefon komórkowy. Próbowali zrobić jej rewizję przez odbyt. W czasie, kiedy krwawiła…" - relacjonuje Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA. Więcej na ten temat w artykule:

Lewica: Policja jest narzędziem w rękach politycznej władzy

Interwencję w sprawie pani Joanny podjęli posłowie i posłanki Lewicy, którzy zwrócili się z wnioskiem do szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i premiera Mateusza Morawieckiego o odwołanie Komendanta Głównego Policji gen. Jarosława Szymczyka.

- Polska policja wykonuje zadania, które nie tylko kompromitują służbę, ale pokazują, że tak głęboko idea partii politycznej wsiąkła w policyjny mundur, że dzisiaj ten mundur służy przede wszystkim partii PiS. To wszystko odbywa się za zgodą i namową Komendanta Głównego Policji. Pan Szymczyk nie jest dzisiaj niezależnym funkcjonariuszem, szefem policji, jest funkcjonariuszem politycznym, który wykonuje polityczne zadania - mówił podczas konferencji przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Poseł dodał, że wydarzenia w Krakowie to "kolejny z elementów, który pokazuje, że polska policja jest źle zarządzana" oraz że "policja jest narzędziem w rękach politycznej władzy". - Nie ma rozsądku, jest rozkaz polityczny - dodał.

Biejat: Policja nie zna prawa, na którego straży ma stać

- Kobieta, która przerwała swoją własną ciążę, ma do tego pełne prawo. Ma prawo do opieki, ma prawo do wsparcia, ma prawo do tego, żeby uszanować jej intymność, uszanować jej nietykalność cielesną, uszanować jej decyzję. W Polsce nadal przerwanie własnej ciąży jest legalne - powinien to wiedzieć każdy lekarz, powinien to wiedzieć każdy policjant - podkreślała posłanka Magdalena Biejat.

Biejat wyjaśniła, że prawo jest rygorystyczne i zamordystyczne i należy je zmienić. Zaapelowała o wprowadzenie ustawy dekryminalizującej aborcję, którą składały posłanki Lewicy, żeby "żadnemu nadwrażliwemu lekarzowi, żadnemu policjantowi nie przyszło do głowy donosić, ścigać kobiet za to, że przerwały własną ciążę".

- Konieczne jest pociągnięcie do odpowiedzialności tych policjantów, którzy przeprowadzili te skandaliczną interwencję, domagamy się dymisji odpowiedzialnych za tę sytuację, Komendanta Głównego Policji, który nie dopilnował tego, że policjanci w Polsce po prostu znali prawo, na którego straży mają stać. W końcu domagamy się zmiany prawa, żeby przestać ścigać za przerwanie ciąży. Kobiety w Polsce muszą się wreszcie przestać bać, muszą mieć poczucie, że mogą zaufać lekarzowi i policji, bo będą stali na straży ich nietykalność, dobrostanu i bezpieczeństwa - oceniła.

Wanda Nowicka poinformowała natomiast, że na przyszły tydzień zwołała posiedzenie parlamentarnego zespołu praw kobiet, na który zaprosiła m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta, policję i prokuraturę. - Ale to nie wystarczy. W tej sprawie zwracam się z pilną interwencją do premiera, ponieważ służby jemu podległe, instytucje publiczne, którymi on niby zarządza, szkodzą i krzywdzą Polki. On musi podjąć działanie, aby Polka w ciąży, która udaje się do szpitala, czuła się tam bezpieczenie, otrzymywała najlepszą opiekę, jaka jest możliwa przy stanie obecnym medycyny, nie była represjonowana, nie była dyskryminowana jak kryminalistka- mówiła posłanka.

- Czekamy na więcej informacji w tej sprawie, ale niewątpliwie zostały naruszone wszystkie prawa pani Joanny - powiedziała Biejat i podziękowała kobiecie za to, że zdecydowała się o tej sprawie powiedzieć, pokazać twarz. - Wiemy dobrze, że robi to nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich z nas - dodała.

- Policja nie powinna się była tam w ogóle pojawić. [Pani Joanna] powinna była zostać otoczona opieką, jeśli tej opieki potrzebowała i to jest wszystko, co powinno się w tej sprawie wydarzyć. Pani Joanna wyraźnie powiedziała, że sama przerwała swoją ciążę - sama przyjęła tabletki, sama za nie zapłaciła. I na tym powinna się zakończyć ta sprawa - zauważyła posłanka.

Nowicka dodała, że "mamy do czynienia z bardzo poważnym naruszeniem nie tylko praw człowieka, nie tylko praw pacjenta, ale po prostu prawa". - W Polsce nie jest karalne samodzielne przeprowadzenie własnej aborcji. Nie mówimy tutaj o przestępstwie, natomiast ona została potraktowana jak przestępczyni. Zatem jest to złamanie powszechnie obowiązującego w Polsce prawa. Instytucje publiczne dają sobie więcej prawa, aby szkodzić kobietom. Na to absolutnie nie może być zgody - podsumowała.