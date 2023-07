Policja wydała oświadczenie ws. pani Joanny. W piśmie inna wersja zdarzeń. "Prowadzone jest śledztwo"

Pani Joanna po zażyciu tabletek poronnych zgłosiła się do lekarki, a następnie udała do Szpitala Wojskowego w Krakowie. Tam czekali już na nią policjanci. Ona krwawiła, a oni, podczas lekarskiego badania, prowadzili przesłuchanie. Odebrali pacjentce telefon i laptop. Mieli także próbować zrobić jej też rewizję przez odbyt. Do sprawy odniosła się krakowska policja.

Policja przedstawia inną wersję zdarzeń

Stanowisko Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przesłał redakcji portalu Gazeta.pl podkom. Piotr Szpiech. "27 kwietnia br. na numer 112 zadzwonił lekarz psychiatra, zgłaszając, że jego pacjentka dzwoniła do niego, że 'dokonała aborcji' i 'chce odebrać sobie życie'. Dyspozytor skierował do miejsca zamieszkania kobiety policję i pogotowie. Patrol policji na miejscu zastał zapłakaną kobietę, która krzyczała, odpowiadała na pytania w sposób chaotyczny i wyczuwalna była od niej woń alkoholu. Na miejscu pojawił się również zespół ratownictwa medycznego" - czytamy w oświadczeniu.

"Z rozpytania kobiety wynikało, że od lat leczy się psychiatrycznie, tego dnia miała myśli samobójcze i jakiś czas temu zażyła medykamenty wywołujące poronienie. Jednocześnie poinformowała, że medykamenty zamówiła przez internet, ale odmówiła ujawnienia szczegółów transakcji zakupu. Zachodziło podejrzenie że nie pochodzą one z legalnego źródła" - podkreśliła policja. Jak dodała, pani Joanna została zabrana przez pogotowie do Wojskowego Szpitala Klinicznego przy ulicy Wrocławskiej w celu konsultacji medycznej. Funkcjonariusze udzielili pomocy zespołowi ratownictwa medycznego udzielając asysty na czas przejazdu do szpitala.

Z uwagi na to, iż istniało podejrzenie popełnia przestępstwa w postaci udzielania kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży poprzez środki pochodzące z nielegalnego źródła zachodziła konieczność zabezpieczenia urządzeń, które kobieta używała do finalizowania transakcji zakupu tych środków (laptop, telefon). Jednocześnie policjanci musieli sprawdzić, czy kobieta nie posiada przy sobie środków pochodzących z niewiadomego źródła, które po zażyciu mogłyby zagrażać jej życiu

- zaznaczyła policja. "Czynności należało przeprowadzić niezwłocznie, kobieta jednak nie chciała współpracować i nie chciała wydać dobrowolnie przedmiotów, o które prosili policjanci. W celach dowodowych został zabezpieczony laptop kobiety. Policjanci starali się przeprowadzić te czynności w sposób nie zakłócający pracy lekarzy, jednak z niewiadomych przyczyn spotkali się z dużymi utrudnieniami ze strony personelu medycznego, przez co policjanci nie mogli wykonywać czynności zgodnie z obowiązującymi procedurami. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że spotkali się z nieprzychylnym podejściem personelu medycznego, który ingerował w prowadzone czynności i rozmowy z kobietą. W związku z tymi utrudnieniami oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zdecydował o wysłaniu do szpitala dodatkowego patrolu celem wsparcia w przeprowadzeniu czynności i rozmów wyjaśniających sytuację z pracownikami szpitala" - czytamy w stanowisku policji.

Sprawa pani Joanny. "Hasło 'aborcja' uruchomiło niemalże obławę"

W tym czasie pani Joanna została skierowana do szpitala im Narutowicza na ulicy Prądnickiej. "W tym przypadku policjanci również asystowali w transporcie załodze karetki. W placówce tej pojawił się także żeński patrol policji, aby nie naruszyć godności i intymności kobiety przy kontroli osobistej. W szpitalu tym zabezpieczono z kolei telefon kobiety, który wydała dobrowolnie. Zabezpieczenie telefonu i laptopa zostało protokolarnie udokumentowane. Zabezpieczenie ich było konieczne dla ustalenia źródła zakupywanego leku i zbadania, czy jego sprzedaż odbyła się legalnie. Bowiem według art. 124 ustawy Prawo farmaceutyczne, kto wprowadza do obrotu lub przechowuje w celu wprowadzenia do obrotu produkt leczniczy, nie posiadając pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2" - stwierdziła policja i zaznaczyła:

W tej sprawie prowadzone jest śledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza pod kątem art. 152 § 2 kodeksu karnego, który mówi o tym, że kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Postępowanie prowadzone jest również pod kątem art. 151 kodeksu karnego stanowiącego, że kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kwalifikacja może być zmieniona w zależności od ustaleń postępowania

To nie Iran, to Polska. Politycy o historii Pani Joanny i skandalu w szpitalu

Tak całe zajście relacjonuje pani Joanna

We wtorek w "Faktach" TVN pokazano materiał dot. pani Joanny. Kobieta marzyła o dziecku, jednak kiedy lekarz poinformował, że ciąża zagraża jej życiu, zdecydowała się zażyć tabletkę poronną. Kobieta czuła się źle psychicznie i fizycznie. O zdarzeniu poinformowała swoją lekarkę, która wezwała policję. Według relacji pani Joanny policjantki weszły z nią do gabinetu ginekologicznego. - Kazały mi się rozebrać i robić przysiady i kaszleć. (...) Nie zdjęłam majtek, ponieważ wciąż jeszcze krwawiłam i było to dla mnie zbyt upokarzające, poniżające, i wtedy właśnie pękłam, wtedy wykrzyczałam im w twarz: "czego wy ode mnie chcecie?" - opowiadała w rozmowie z "Faktami" kobieta. Jak podkreślała, ciągle powtarzano słowo "przestępstwo", mimo jej zapewnień, że nikt jej nie pomagał, że tabletki zamówiła sama przez internet. - Hasło "aborcja" uruchomiło niemalże obławę - stwierdziła.

W rozmowie z "Faktami" lekarz oddziału ratunkowego Szpitala Wojskowego, do którego trafiła pacjentka, podkreślił, że czterech funkcjonariuszy "pilnowało jednej, przestraszonej kobiety". - Utworzono kordon wokół pacjentki, utrudniało nam to pracę. Oni nie byli w stanie podać, dlaczego ta pacjentka jest przez nich zatrzymywana - mówił lekarz. Policja zabrała laptop kobiety. Dyżurujących lekarzy wylegitymowano. Lekarz chciał wezwać kolejny patrol policji w związku z zabraniem rzeczy kobiety, lecz został postraszony karą za nieuzasadnione wezwanie służb. Następnie, w eskorcie policjantów, pani Joanna została przewieziona do Szpitala im. Narutowicza z oddziałem ginekologicznym. Tam również znajdował się już policyjny patrol i tam zmuszono pacjentkę do oddania telefonu.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie przekazała redakcji "Faktów" TVN, że obecność policjantów wynikała z "konieczności asystowania Zespołowi Ratownictwa Medycznego". Przekazano, że toczy się postępowanie z artykułów mówiących m.in. o pomocy w aborcji i w związku z tym śledczy nie mogą udzielić bardziej szczegółowych informacji.

Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny podkreśliła, że "pani Joanna nie zrobiła nic złego, a została ukarana". Jak poinformowała, zapewniła kobiecie bezpłatne wsparcie prawne. Złożono także zażalenie do sądu ws. zatrzymania rzeczy pani Joanny. "Sąd ocenił zatrzymanie jako niezgodne z prawem. Podkreślił, że nie było żadnych podstaw, by sądzić, że jej rzeczy mogły stanowić dowód w sprawie - nie było bowiem udziału osób trzecich" - zaznaczono. Następnym krokiem - jak przekazała FEDERA - ma być domaganie się odszkodowania od Skarbu Państwa. "Skala wyżywania się na kobietach za podejmowanie samodzielnych decyzji nas przeraża. Nazywamy to wprost systemową przemocą" - stwierdziła fundacja.