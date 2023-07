Episkopat rżnie głupa, że Kościół nie ingeruje w szpitale. Praktyka wskazuje na co innego

Po śmierci ciężarnej Doroty w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu dowiedzieliśmy się, że w placówce są relikwie Jana Pawła II. Szpital nosi też imię papieża. Jaki to ma ze sobą związek? Jeszcze w 2005 roku ówczesny dyrektor nowotarskiego szpitala zadeklarował, że skoro placówka nosi imię Jana Pawła II, to zobowiązuje go to do przestrzegania boskiego prawa i nauk papieża, które stoją w sprzeczności z zabiegami przerywania ciąży. Ówczesny dyrektor, wojewódzki radny z ramienia partii Zbigniewa Ziobry, nie wycofał się z tej deklaracji swojego poprzednika.

Nie jest to odosobniony przypadek. Jak przypominaliśmy po tragedii z Nowego Targu, w pierwszych latach XXI wieku (o czym informował wówczas "Nasz Dziennik") część polskich szpitali podpisała zobowiązanie na polecenie kurii, że nie będzie wykonywać aborcji - był to warunek, by otrzymać imię polskiego papieża. I to również nie była jednorazowa sytuacja. Media niejednokrotnie odnotowywały, że zakłady ochrony zdrowia występowały do władz kościelnych o zgody na nadanie placówkom imion osób związanych z Kościołem, a te zgód udzielały lub nie.

Nie tylko w Nowym Targu. Relikwie świętych są w szpitalach w całym kraju

Biuro Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski po naszych tekstach podało, że szpitale nie potrzebują zgody władz kościelnych, aby nadać placówce imię Jana Pawła II. W rozmowie z Prawo.pl prof. Paweł Borecki z zakładu prawa wyznaniowego Uniwersytetu Warszawskiego wyjaśniał, że nie ma takich przepisów ani w konkordacie, ani w ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, a "uzyskiwanie zgody" narusza zasady świeckiego państwa. - Trzeba sobie zadać pytanie, czy jest to wynik nacisków ze strony kościelnej, czy też serwilizmu, koniunkturalizmu ze strony władz zakładu opieki zdrowotnej. Wydaje mi się, że to drugie - komentował prof. Borecki. Również Biuro Rzecznika KEP twierdzi, że "nie ma obowiązku konsultowania się w tej materii np. z Kościołem, jeśli nadaje się imię osoby z tym Kościołem związanej" a "tym bardziej nadanie tego imienia nie zależy od zgody jakiejkolwiek władzy kościelnej".

Praktyka wskazuje jednak na co innego. W 2005 roku o imię patrona starał się szpital wojewódzki w Poznaniu. Placówka złożyła wniosek do marszałka województwa, który prośbę poparł oraz do Kurii Metropolitalnej, która odpowiedziała, że konieczna jest zgoda Watykanu. Sprawą zajął się więc nuncjusz apostolski, by ostatecznie poinformować, że "Stolica Apostolska z zasady nie udziela szpitalom zgody na noszenie imienia papieża". W piśmie, które dotarło do placówki, podano, że "bardzo trudne, jeśli nie wręcz niemożliwe jest udzielanie przez obecne dyrekcje szpitali niepodważalnych i wiążących gwarancji co do zgodności przyszłej i dalekosiężnej działalności szpitali z katolicką nauką społeczną w dziedzinie ochrony życia ludzkiego".

Innymi słowy, jeśli szpital będzie terminował ciąże, a ma taki obowiązek zgodnie z prawem i umową z NFZ, nie może nosić imienia Jana Pawła II.

Również szpital w Nysie starał się o patronat papieski, a arcybiskup Alfons Nossol zapowiadał, że watykańskiej zgody prawdopodobnie nie otrzyma. - Ostrożność jest zalecana ze względu na to, że można tam przeprowadzać zabiegi aborcji. Więc mogłoby dojść do etycznej dwuznaczności - mówił. Sekretarz lokalny nuncjatury ks. Józef Trela powtarzał wówczas, że "praktyką Watykanu jest, że szpitalom w ogóle nie nadaje się imienia papieża" i dodawał, że "jeśli ktoś to robi, działa bezprawnie". Mówił też o "konieczności powiadomienia o takiej inicjatywie Stolicy Apostolskiej". Takie sytuacje, a jest ich więcej, stoją w sprzeczności z tym, co dziś deklaruje Episkopat. Co więcej, decyzję Watykanu ws. szpitala w Poznaniu przekazywał abp. Stanisław Gądecki, metropolita poznański, a dziś... przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Listy do szpitali im. Jana Pawła II

Ogólnopolski Strajk Kobiet po naszym tekście o kościelnych patronach szpitali i znajdujących się w nich relikwiach stworzył wysyłarkę listów do dyrektorów i dyrektorek placówek, które noszą imię Jana Pawła II. Domaga się, aby szpitale wywiązywania się ze swoich obowiązków - terminacji ciąży, gdy ta zagraża zdrowiu lub życiu pacjentki.

"Prawa pacjentek są ważniejsze niż szemrane układy placówek medycznych z Kościołem katolickim - purpuratami, obsesjonistami na punkcie władzy i kasy! Polskie porodówki zamieniają się w umieralnie, bo dla lekarzy ważniejsze niż prawo i życie pacjentek są święte relikwie i patroni ich placówek. Dość bałwochwalstwa!" - czytamy na stronie. OSK podkreśla, że "nie religia, nie kuria, nie osobiste korzyści, ale statutowe obowiązki i dobro pacjentek mają stać na pierwszym miejscu w polskich szpitalach".

List do dyrekcji szpitali im. Jana Pawła II możesz podpisać na tej stronie >>>