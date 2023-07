Sprawa pani Joanny, która po zażyciu tabletki poronnej szukała pomocy w krakowskim szpitalu, została nagłośniona przez "Fakty" TVN. Kobieta zażyła lek, ponieważ ciąża miała zagrażać jej życiu. W placówce medycznej została przesłuchana i przeszukana przez policjantów. Czuła się przez nich poniżana i upokorzona.

REKLAMA

Zobacz wideo Biejat: W kobietach nadal jest ten gniew, nie tylko jeśli chodzi o dostęp do aborcji

Donald Tusk o skandalu w krakowskim szpitalu: Atak prokuratury i policji na kobietę

Zachowanie policjantów oraz procedura zastosowana wobec pacjentki wywołały falę negatywnych, pełnych oburzenia komentarzy. Do dyskusji w włączył się również przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. "Atak prokuratury i policji na kobietę szukającą pomocy w szpitalu to dopiero początek. Chcesz głosować na PiS lub Konfederację? Powiedz to tchórzu w twarz swojej żonie, dziewczynie, córce!" - napisał na Twitterze.

Kraków. Skandal w Szpitalu Wojskowym. "Czego wy ode mnie chcecie?"

Do oddziału ratunkowego krakowskiego Szpitala Wojskowego pani Joanna trafiła pod koniec kwietnia bieżącego roku. Czuła się źle psychicznie i fizycznie, krwawiła. Marzyła o dziecku, jednak podjęła decyzję o zażyciu tabletki poronnej, ponieważ poinformowano ją, że ciąża zagraża jej zdrowiu. Kobieta wprost przyznała lekarce, że zażyła tabletki, mające wywołać poronienie. W odpowiedzi pracownica szpitala zawiadomiła policję. Funkcjonariusze zjawili się w placówce, by przesłuchać i przeszukać pacjentkę. - Utworzono kordon wokół pacjentki, utrudniało nam to pracę - relacjonował jeden z lekarzy. Policja zabrała kobiecie laptop, co lekarz chciał zgłosić, jednak został postraszony karą za nieuzasadnione wezwanie służb.

Pani Joanna powiedziała lekarce o tabletce poronnej. Ta wezwała policję

- Rozebrałam się. Nie zdjęłam majtek, ponieważ wciąż jeszcze krwawiłam i było to dla mnie zbyt upokarzające, poniżające, i wtedy właśnie pękłam, wtedy wykrzyczałam im w twarz: "czego wy ode mnie chcecie?" - relacjonowała pani Joanna w rozmowie z "Faktami" TVN. Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła postępowanie dotyczące między innymi pomocy w aborcji.