Pani Joanna zamówiła przez internet tabletki poronne. Jak wyznała dziennikarzom stacji TVN, zdecydowała się na taki krok, bo ciąża, o której marzyła, miała zagrażać jej zdrowiu. W kwietniu skontaktowała się ze swoją lekarką i szczerze powiedziała jej, że przyjęła tabletkę. Następnie pani Joanna udała się na oddział ratunkowy Szpitala Wojskowego w Krakowie. Tam czekali już na nią policjanci.

Kraków. Pani Joanna zażyła tabletkę poronną. Lekarka wezwała policję

Okazało się, że lekarka pani Joanny wezwała policję. - Czterech mężczyzn pilnowało jednej, przestraszonej kobiety. Utworzyło kordon wokół pacjentki, utrudniało nam to pracę. Oni nie byli w stanie podać, dlaczego ta pacjentka jest przez nich zatrzymywana - mówił w rozmowie z "Faktami" TVN lekarz oddziału ratunkowego Szpitala Wojskowego w Krakowie, do którego trafiła pani Joanna.

Potem, w eskorcie funkcjonariuszy, kobieta została przewieziona do Szpitala im. Narutowicza z oddziałem ginekologicznym. Tam czekał na nią kolejny patrol. "W szpitalu, gdy Pani Joanna nie patrzyła, policjanci przeszukali jej bagaż. Bezprawnie zabrali laptopa i telefon komórkowy. Próbowali zrobić jej rewizję przez odbyt. W czasie, kiedy krwawiła…" - relacjonuje Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA. Więcej na ten temat w artykule:

Pani Joanna powiedziała lekarce o tabletce poronnej. Ta wezwała policję

Politycy oburzeni. "Myślałam, że słyszę historię kobiety z Iranu. Niestety to Polska"

Prokuratura wyjaśniła, że obecność funkcjonariuszy wynikała z konieczności asystowania zespołowi ratownictwa w przewiezieniu pani Joanny. "Policjanci ani przez sekundę nie powinni byli posunąć się do tego, co zrobili. Nie mieli do tego prawa. To drastyczny przypadek policyjnej brutalności i antyaborcyjnej obsesji" - skomentowała FEDERA. Do historii kobiety odniosło się również wielu polityków.

"Czy to jeszcze Polska czy już Gilead [miasteczko, w którym toczy się akcja 'Opowieści Podręcznej' - red.]? Państwo policyjne pod rządami PiS urządza polowanie na kobiety? Czterech policjantów na SOR pilnujących i przesłuchujących pacjentkę z powodu przyjęcia tabletki poronnej? Legitymowanie lekarzy, przewożenie pacjentki w eksporcie policji. Cztery patrole policji, pilnujące jednej pacjentki. Zarekwirowanie telefonu i laptopa" - napisała na Twitterze posłanka Lewicy, Katarzyna Kotula. "Wasza chora ideologia, religijny fanatyzm i fundamentalistyczne poglądy, nie są wytłumaczeniem dla łamania prawa i nagonki na kobiety, którą od 2016 uprawiacie! Co następne? Testy ciążowe na granicy?" - pytała przedstawicieli partii rządzącej. Do jej wpisu odniosła się Sylwia Buźniak. "Myślałam, że słyszę historię kobiety z Iranu. Niestety to Polska. Polowanie na kobiety" - skomentowała.

"Jestem wstrząśnięty historią pani Joanny, która zażyła tabletki poronne. Na SOR przesłuchiwało ją czterech policjantów. Kazali robić przysiady, kaszleć. Zarekwirowali telefon i laptopa. Przyjęcie tabletki poronnej jest w pełni legalne!! Lewica tak tego nie zostawi!" - zadeklarował Robert Biedroń.

"Oto 'Opowieść podręcznej' po polsku. Każda kobieta, która chce zagłosować na PiS lub Konfederację, powinna zobaczyć ten materiał" - napisała wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, Anita Kucharska-Dziedzic.

"Historia pani Joanny to kolejny dowód na to, że fundamentaliści sterroryzowali nasz kraj. Są w rządzie, szpitalach i w policji. Dość tego! Jesienią pokażcie im, PiS-owi, jego przystawkom i Konfederacji stanowcze STOP!" - czytamy w poście udostępnionym przez Kamilę Gasiuk-Pihowicz (PO).

Do historii pani Joanny odniósł się również poseł Dariusz Joński. "Polska piekłem kobiet! PiS wprowadził zakaz aborcji, a Konfederacja ma w planach karanie więzieniem kobiety i lekarzy za aborcję. Musimy to zmienić. Od razu po wyborach!" - napisał.

"Najbliższe wybory są o tym, czy powstrzymamy szaleństwo spod znaku PiS i Konfederacji. Szaleństwo, w którym policyjna interwencja w szpitalu wobec pani Joanny, która zdecydowała, że zażyje tabletkę poronną, bo ciąża miała zagrażać jej zdrowiu, będzie codziennością każdej z nas. Jesienią wybierzmy normalność i obrońmy nasze prawa przed fanatykami" - podsumowała posłanka Zielonych i wiceprzewodnicząca klubu KO, Małgorzata Tracz.

Interwencję policji w krakowskich szpitalach skomentował także lider PO Donald Tusk. "Atak prokuratury i policji na kobietę szukającą pomocy w szpitalu to dopiero początek. Chcesz głosować na PiS lub Konfederację? Powiedz to tchórzu w twarz swojej żonie, dziewczynie, córce!" - napisał na Twitterze.

Kraków. Prokuratura prowadzi postępowanie. Pani Joanna ma zapewnioną pomoc prawną

Choć pani Joanna wielokrotnie powtarzała, że nikt jej do aborcji nie zmuszał, Prokuratura Okręgowa w Krakowie prowadzi postępowanie o przestępstwo z artykułów 151 oraz 152 par. 2 Kodeksu karnego. "Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu" - mówi pierwszy. "Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania" - czytamy w drugim.

FEDERA zapewniła Pani Joannie bezpłatne wsparcie prawne. " Nasza adwokatka Kamila Ferenc jako jej pełnomocniczka złożyła zażalenie do sądu na zatrzymanie rzeczy Pani Joanny. Sąd ocenił zatrzymanie jako niezgodne z prawem. Podkreślił, że nie było żadnych podstaw, by sądzić, że jej rzeczy mogły stanowić dowód w sprawie - nie było bowiem udziału osób trzecich. Telefon został już zwrócony Pani Joannie. Następny planowany krok to domaganie się odszkodowania od Skarbu Państwa" - poinformowała fundacja.