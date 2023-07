Wezwano policję, bo zażyła tabletkę poronną. "Hasło 'aborcja' uruchomiło niemalże obławę"

We wtorek 18 lipca "Fakty" TVN wyemitowały wstrząsający materiał. Pani Joanna marzyła o dziecku, jednak podjęła decyzję o zażyciu tabletki poronnej, ponieważ poinformowano ją, że ciąża miała zagrażać jej zdrowiu. Kobieta czuła się źle psychicznie i fizycznie. O zdarzeniu poinformowała swoją lekarkę, która wezwała policję. Od dramatycznego dla kobiety zajścia minęły trzy miesiące.

REKLAMA

Zobacz wideo Śmiszek: Żaden facet w garniturze czy sutannie nie powinien ingerować w wybory kobiety

Wzięła tabletkę poronną. Pilnowało jej co najmniej sześciu policjantów

Jak relacjonuje TVN, policjantki weszły do gabinetu ginekologicznego. - Kazały mi się rozebrać i robić przysiady i kaszleć. (...) Nie zdjęłam majtek, ponieważ wciąż jeszcze krwawiłam i było to dla mnie zbyt upokarzające, poniżające, i wtedy właśnie pękłam, wtedy wykrzyczałam im w twarz: "czego wy ode mnie chcecie?" - mówiła Joanna w rozmowie z "Faktami". Jak relacjonuje, powtarzano ciągle słowo "przestępstwo". Pacjentka powtarzała policjantom, że nikt jej nie pomagał - sama zamówiła tabletki w sieci. - Hasło "aborcja" uruchomiło niemalże obławę - opowiada panna Joanna.

Lekarz oddziału ratunkowego Szpitala Wojskowego, do którego trafiła pacjentka, przekazał, że czterech funkcjonariuszy "pilnowało jednej, przestraszonej kobiety". - Utworzono kordon wokół pacjentki, utrudniało nam to pracę. Oni nie byli w stanie podać, dlaczego ta pacjentka jest przez nich zatrzymywana - mówił lekarz. Policja zabrała laptop kobiety. Dyżurujących lekarzy wylegitymowano. Lekarz chciał wezwać kolejny patrol policji w związku z zabraniem rzeczy kobiety, lecz został postraszony karą za nieuzasadnione wezwanie służb. Następnie, w eskorcie policjantów, pani Joanna została przewieziona do Szpitala im. Narutowicza z oddziałem ginekologicznym. Tam również znajdował się już policyjny patrol i tam zmuszono pacjentkę do oddania telefonu.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie przekazała redakcji "Faktów" TVN, że obecność policjantów wynikała z "konieczności asystowania Zespołowi Ratownictwa Medycznego". Przekazano, że toczy się postępowanie z artykułów mówiących m.in. o pomocy w aborcji i w związku z tym śledczy nie mogą udzielić bardziej szczegółowych informacji.

Fundacja działająca na rzecz kobiet: Sąd ocenił zatrzymanie jako niezgodne z prawem

"Historia pokazana w wieczornych Faktach nigdy nie powinna się wydarzyć. Policjanci ani przez sekundę nie powinni byli posunąć się do tego, co zrobili. Nie mieli do tego prawa. To drastyczny przypadek policyjnej brutalności i antyaborcyjnej obsesji" - tak komentuje sprawę FEDERA, Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Jak pisze organizacja, "pani Joanna nie zrobiła nic złego, a została ukarana".

Spotkała ją ogromna krzywda i upokorzenie. Dlaczego? Bo w całej Polsce panoszy się aborcyjna stygma. Słowo 'aborcja' wyzwala w policji, lekarzach i politykach najniższe instynkty. Przestają myśleć logicznie i widzieć w kobietach ludzi. Tak się kończy, gdy jakieś tematy stają się 'tabu' lub 'kontrowersyjne'. Jest to też pokłosie umieszczenia aborcji w kodeksie karnym. Penalizacja pomocy w aborcji pośrednio uderza w kobiety i naraża na niebezpieczeństwo

- głosi wpis. Fundacja poinformowała, że zapewniła kobiecie bezpłatne wsparcie prawne. Złożono także zażalenie do sądu ws. zatrzymania rzeczy pani Joanny. "Sąd ocenił zatrzymanie jako niezgodne z prawem. Podkreślił, że nie było żadnych podstaw, by sądzić, że jej rzeczy mogły stanowić dowód w sprawie - nie było bowiem udziału osób trzecich" - poinformowano.

Następnym krokiem - jak przekazała FEDERA - ma być domaganie się odszkodowania od Skarbu Państwa. "Skala wyżywania się na kobietach za podejmowanie samodzielnych decyzji nas przeraża. Nazywamy to wprost systemową przemocą" - kwituje fundacja.

Pani Joanna powiedziała lekarce o tabletce poronnej. Ta wezwała policję