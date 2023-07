Spada oglądalność programu Moniki Olejnik w TVN24. Nie tylko jego

W sezonie 2022/2023 emitowana od poniedziałku do czwartku o godz. 20:00 w TVN24 i TVN24 BiS "Kropka nad i" straciła widzów. Z danych Nielsen Audience Measurement, opracowanych przez Wirtualne Media, wynika, iż średnia widownia programu w okresie od 29 sierpnia 2022 roku do 13 lipca 2023 roku wyniosła 820 tys. osób. Było to 6,55 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 3,34 proc. w grupie 16-49 i 4 proc. w grupie 16-59.

Portal podkreśla, że względem analogicznego okresu rok wcześniej program Moniki Olejnik zaliczył spadek o 121 tys. widzów. Audycję oglądało 941 tys. osób (tj. 7,14 proc. udziału w 4+ i 4,24 proc. w 16-49). Wcześniej, w sezonie 2020/2021, program oglądało średnio 731 tys. widzów, czyli o 10 tys. osób więcej niż w jeszcze poprzednim.

Ze względu na wakacje emisja "Kropki nad i" została wstrzymana. Kolejny odcinek będzie można obejrzeć 28 sierpnia.

Spada oglądalność "Kropki nad i" oraz "Szkła kontaktowego"

To kolejny program TVN, który traci widzów. Wcześniej Wirtualne Media informowały, że problem ma również "Szkło kontaktowe". Od 1 stycznia do 18 czerwca 2023 roku jego widownia wyniosła 603 tys. osób. Od zeszłego roku stracił 48 tys. widzów. Co więcej, "Szkło kontaktowe" jest na celowniku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wszystko przez komentarz Krzysztofa Daukszewicza. Satyryk, nawiązując do szyderstw Jarosława Kaczyńskiego z osób transpłciowych, "zażartował" i zapytał Piotra Jaconia "jakiej dziś jest płci". Dziennikarz, ojciec transpłciowej córki, jest znany z zaangażowania w walkę o prawa osób transpłciowych. Wskutek afery z programu odszedł nie tylko Daukszewicz, lecz także Robert Górski i Artur Andrus.

