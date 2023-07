W środę 19 lipca od rana w większości kraju będzie pogodnie. Większe zachmurzenie może pojawić się jedynie na Pomorzu. Tam także miejscami spodziewane są przelotne opady deszczu. Te w ciągu dnia przeniosą się także do pozostałych części kraju. Na południu spodziewane są wieczorne burze. W związku z niebezpiecznymi zjawiskami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Burzom mogą towarzyszyć opady gradu.

Pogoda w środę. Nad Polską znajdą się dwie różne masy powietrza

Na terenie niemal całego kraju środowa aura zapowiada się słonecznie. Możliwe są jednak przelotne, niewielkie opady. Najwięcej z nich pojawi się na Pomorzu. W pasie południowym z kolei możliwe są burze. Wiąże się to z kontrastem termicznym, który podzieli Polskę na dwie części. Północ pozostanie opanowana przez chłodne masy powietrza, podczas gdy nad południową część kraju napłynie znacznie cieplejsze powietrze znad południowej Europy. Na Pomorzu maksymalna temperatura nie powinna przekroczyć 18 st. C. Z kolei już w głębi kraju termometry mogą wskazywać około 25-27 st. C, a na południu nawet 29 st. C.

Ostrzeżenia IMGW przed niebezpiecznymi burzami

Ciepłe i zasobne w wilgoć powietrze napływające z południa spowoduje powstawanie na południu Polski silnych burz. Lokalnie mogą one przynieść ulewne opady deszczu, a nawet gradu. W związku z możliwym zagrożeniem IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne dla mieszkańców województw: śląskiego (w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała i cieszyńskim), małopolskiego (w powiatach podgórskich) oraz podkarpackiego (w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim, przemyskim, Przemyśl, brzozowskim i strzyżowskim). Ostrzeżenia będą obowiązywać od środy 19 lipca od godziny 11 do godziny 21.

Groźniej zapowiada się kolejny dzień. W czwartek 20 lipca IMGW prognozuje wystąpienie burz na znacznie większym obszarze kraju. Żółtymi ostrzeżeniami pierwszego stopnia mogą zostać objęte województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz łódzkie (z wyjątkiem powiatów na południowym zachodzie regionu). Z kolei alerty przed gradem mogą obowiązywać w województwach: mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, dolnośląskim i podkarpackim.