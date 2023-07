Pani Joanna powiedziała lekarce o zażyciu tabletki poronnej. Ta wezwała policję. "Utworzyli kordon"

"Pani Joanna po zażyciu tabletek poronnych zgłosiła się do lekarki, mówiąc jej szczerze o swojej aborcji. Lekarka wezwała policję" - tak historię młodej kobiety opisuje Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA. Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia w Krakowie.

Zobacz wideo Biejat: W kobietach nadal jest ten gniew, nie tylko jeśli chodzi o dostęp do aborcji (wypowiedź z 29 maja)

- Czterech mężczyzn pilnowało jednej, przestraszonej kobiety. Utworzyło kordon wokół pacjentki, utrudniało nam to pracę. Oni nie byli w stanie podać, dlaczego ta pacjentka jest przez nich zatrzymywana - mówił w rozmowie z "Faktami" TVN lekarz oddziału ratunkowego Szpitala Wojskowego, do którego trafiła pani Joanna. Funkcjonariusze zabrali też laptop kobiety. Potem, w eskorcie policjantów, została przewieziona do Szpitala im. Narutowicza z oddziałem ginekologicznym. Tam też znajdował się już patrol i tam zmuszono panią Joannę do oddania telefonu.

Kraków. Pacjentka zażyła tabletkę poronną, lekarka wezwała policję

"W szpitalu, gdy Pani Joanna nie patrzyła, policjanci przeszukali jej bagaż. Bezprawnie zabrali laptopa i telefon komórkowy. Próbowali zrobić jej rewizję przez odbyt. W czasie, kiedy krwawiła…" - relacjonuje FEDERA.

- Rozebrałam się. Nie zdjęłam majtek, ponieważ wciąż jeszcze krwawiłam i było to dla mnie zbyt upokarzające, poniżające, i wtedy właśnie pękłam, wtedy wykrzyczałam im w twarz: "czego wy ode mnie chcecie?" - mówiła pani Joanna w rozmowie z "Faktami" TVN.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie przekazała redakcji "Faktów" TVN, że obecność policjantów wynikała z "konieczności asystowania Zespołowi Ratownictwa Medycznego". Przekazano, że toczy się postępowanie z artykułów mówiących m.in. o pomocy w aborcji i w związku z tym śledczy nie mogą udzielić bardziej szczegółowych informacji.