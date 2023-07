Strzelanina w Poznaniu doprowadziła do śmierci Konrada Domagały na oczach jego narzeczonej Julii. Kobieta chwilę później widziała samobójstwo swojego byłego partnera, który zaatakował parę w centrum Poznania (Wielkopolska). Ruszyła zbiórka pieniędzy, aby pomóc Julii, która przeszła traumatyczne przeżycia.

Poznań. Pojawiła się zbiórka pieniędzy na wparcie psychologiczne dla Julii. Narzeczona Konrada zmaga się z hejtem

"Za zgodą Julii rozpoczynamy dla niej zbiórkę. Uzbierana kwota zostanie przeznaczona na wsparcie terapeutyczne: wizyty, terapię oraz zakup przepisanych leków. Zależy nam, aby w tym traumatycznym dla niej czasie była objęta najlepszą opieką specjalistów" - brzmi opis zbiórki na stronie Pomagam.pl.

Jak się okazuje, cierpienie kobiety nie skończyło się na tragedii, której doświadczyła, ponieważ stała się ona obiektem nienawiści ze strony wielu internautów. "Julia spotkała się z falą hejtu, pomówień, obrzydliwych komentarzy i wiadomości zrzucających na nią winę" - informują założyciele zbiórki pieniędzy. Akcję pomocy dla narzeczonej Konrada rozpoczął polski oddział Ladies of Liberty Alliance, który zajmuje się edukacją i wsparciem kobiet w filozofii klasyczno-liberalnej i libertariańskiej. Do wtorku wieczorem uzbierano kwotę w wysokości 36 939 zł od 1 172 osób, które przyłączyły się do akcji.

Strzelanina w Poznaniu. Pojawiły się wyniki sekcji zwłok. Prokuratura prowadzi dwa różne śledztwa

Jak informowaliśmy w artykule wyżej, we wtorek 18 lipca pojawiły się wyniki sekcji zwłok Konrada Domagały i Mikołaja B., które ujawniły przyczynę ich śmierci. Prokuratura prowadzi obecnie dwa różne śledztwa w sprawie. Strzelanina w Poznaniu miała być wynikiem zawodu miłosnego i zazdrości ze strony byłego partnera Julii. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 16 lipca w centrum Poznania. Konrad Domagała wraz z narzeczoną Julią przebywali jednym z ogródków restauracyjnych. W pewnym momencie podszedł do nich były partner kobiety Mikołaj B. Mężczyzna oddał strzały w kierunku Konrada, który zginął na miejscu. Po chwili Mikołaj B. postrzelił się w głowę i zmarł po przewiezieniu do szpitala.