Znany fotograf natknął się pod mostem na nieprzytomnego mężczyznę. Wezwał pomoc. "Za godzinę by nie żył"

Znany fotoreporter Maksymilian Rigamonti zaapelował w mediach społecznościowych o to, by nie przechodzić obojętnie wobec osób, które mogą potrzebować pomocy. Opisał przy tym zdarzenie, w którym uczestniczył. Wezwał karetkę do nieprzytomnego młodego mężczyzny, chorego, jak się potem okazało, na cukrzycę.

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl