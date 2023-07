Ziobro pomógł wyjść Marice z więzienia. Prokurator i sędzia: Kodeks nie pozwalał na niższą karę

Prokuratorka Ewa Wrzosek i sędzia Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polski "Iustitia" byli gośćmi poniedziałkowego (17 lipca) wydania "Faktów po Faktach". Rozmówcy zostali poproszeni o komentarz do zawieszenia wykonania kary dla 24-letniej Mariki, ultraprawicowej aktywistki, która została skazana przez sąd na trzy lata więzienia za usiłowanie rozboju i kradzieży torby w tęczowych barwach podczas Marszu Równości w Poznaniu w 2020 roku.

Podczas rozprawy oskarżona stwierdziła, że w ten sposób chciała wyrazić sprzeciw wobec "ideologii LGBT". Podczas ataku 24-latka wyzywała i szarpała przypadkową dziewczynę, która miała tęczową torbę. W wyniku takich działań poszkodowana doznała skręcenia palca. Marika M. przyznała się do winy. W więzieniu spędziła jednak zaledwie rok. Zbigniew Ziobro uznał bowiem wyrok za "rozbój sądowy" i zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji wobec sędziów i prokuratorów, którzy doprowadzili do skazania prawicowej aktywistki. Warto dodać, że sam Ziobro był współautorem zaostrzenia przepisów, na podstawie których skazano Marikę. Więcej na ten temat w artykule poniżej.

Zbigniew Ziobro pomógł Marice M. Jednak "Kodeks nie pozwalał sędzi zastosować łagodniejszej kary"

Dziennikarz TVN zapytał prokuratorkę o to, czy w sądownictwie istnieją takie sformułowania, jak "rozbój sądowy", o którym mówił i pisał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. - Nie mamy tu do czynienia z rozbojem sądowym ani zbrodnią sądową. Są to określenia, które Ziobro czysto instrumentalnie, cynicznie i populistycznie wykorzystuje po to, by skierować hejt w stronę sędziów, którzy ten wyrok wydali, w stronę prokuratorów, którzy złożyli akt oskarżenia w tej sprawie - przekazała Ewa Wrzosek. Jak zauważyła prokuratorka, sąd podjął decyzję na podstawie akt, z którymi zapoznał się Zbigniew Ziobro, ale które nie zostały podane do publicznej informacji, ponieważ skierowano już wniosek o ułaskawienie prawicowej aktywistki.

Stowarzyszenie Sędziów Polski "Iustitia" z kolei poprosiło, aby sędzia, która wydała wyrok w sprawie 24-latki, otrzymała ochronę. Dziennikarz Piotr Kraśko dopytywał się, czy faktycznie jest taka potrzeba. - Tej sytuacji nie można bagatelizować. Wiemy, że kierowane są pogróżki pod adresem pani sędzi, ta sytuacja wymaga zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonariuszowi, który wykonywał swoje obowiązki i wydał wyrok na podstawie i w granicach prawa. Ta sprawa trafiła do sądu, ponieważ dobrze swoją pracę wykonali prokuratorzy i policjanci, za co im dziękuję. Dziękuję za profesjonalizm. W przeciwieństwie do słów Ziobry -powiedział Bartłomiej Przymusiński.

Przymusiński dodał też, że sędzia wydała wyrok w granicach dolnego zagrożenia karą, czyli trzech lat więzienia, na które została też skazana Marika M. - Kodeks nie pozwalał sędzi zastosować łagodniejszej kary. Wyrok nie mógł być inny. Okoliczności czynu ustalone w trakcie rozprawy spowodowały, że to musiało być uznane za rozbój o charakterze chuligańskim i nie mogło być inaczej - przekazał dalej sędzia.

Dalej stwierdził, że taka kara to wynik m.in. "populizmu penalnego", którego jednym z autorów był sam Ziobro. To właśnie ustawa z 2006 roku spowodowała podwyższenie progów kar. Jak wyjaśnił, populizm penalny to nie tylko wymóg wymierzania wyższych kar, które zdaniem Ziobry mają zmniejszyć przestępczość, ale też jak stwierdził Przymusiński, "wiązanie rąk sędziom, by nie mogli orzekać kar łagodniejszych niż w ustawie wymyślonej przez polityków". - To nie był wyrok za szarpanie torby, to był wyrok za próbę kradzieży torby z użyciem przemocy, co doprowadziło do uszkodzenia ciała pokrzywdzonej - podkreślił Przymusiński.

Sprawa Mariki. "GW" publikuje uzasadnienie wyroku

"To nie jest spór ideologiczny. To jest przestępstwo popełnione z nienawiści"

Ewa Wrzosek dodała, że w całej tej sprawie stracono z oczu osobę najważniejszą w tej sprawie, czyli pokrzywdzoną. - Pokrzywdzoną nie jest torebka za 15 złotych, jak to się próbuje przedstawić i próba jej wyrwania. To jest usiłowanie bardzo groźnego przestępstwa. Mamy pokrzywdzoną, przypadkową dziewczynę, którą wyzywano, atakowano, szarpano, która być może, gdyby nie była wtedy z koleżanką, padłaby ofiarą jeszcze gorszego przestępstwa - podkreśliła Wrzosek.

- Prokuratura ma ścigać sprawców przestępstw, a cała ostatnia aktywność prokuratora generalnego jest skierowana na to, by sprawcy przestępstwa zapewnić bezkarność. Z taką sytuacją, mimo ośmiu lat bardzo destrukcyjnego działania Ziobry, nie spotkałam się jeszcze. Jestem oburzona tym, jak instrumentalnie minister przedstawił tę sprawę - przekazała Wrzosek. - To nie jest spór ideologiczny. To jest przestępstwo popełnione z nienawiści - podkreśliła prokuratorka.