Koniec upałów? Nie na długo. IMGW zapowiada kolejną falę: Nawet 34-35 stopni Celsjusza

Odpoczynek od upałów może nie potrwać długo. Synoptycy prognozują, że już pod koniec tygodnia do Polski zacznie napływać gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

Ochłodzenie w Polsce. Pogoda w ciągu najbliższych dni będzie bardziej wyrozumiała

We wtorek 18 lipca pogoda w Polsce jest już bardziej wyrozumiała niż w poprzednim tygodniu. Temperatura w końcu spadła, możliwe są przelotne opady deszczu i słabe burze. Jak powiedziała synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska, temperatura wzrośnie do 27 stopni. - Najcieplej będzie na południu, tam temperatura maksymalna wyniesie około 26 stopni, a na Podkarpaciu - 27 stopni, jednak taka wartość pojawi się przejściowo, właśnie w najcieplejszym momencie dnia. Na przeważającym obszarze kraju będzie to około 24 stopni, a nad morzem 19-20 stopni - mówiła Łapińska.

Na północy Polski mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie - słabe burze. Łapińska dodała, że w najbliższych dniach upał nie powróci. - Ciepłe powietrze pozostanie głównie na południu, gdzie spodziewamy się 26-28 stopni, a w środę nawet 30 stopni, jednak duże upały nie są prognozowane. Natomiast północna część kraju będzie nieco chłodniejsza, z temperaturą około 22-24 stopni - mówiła. Okazuje się jednak, że ochłodzenie nie potrwa długo.

Koniec z upałami? Nie na długo! IMGW o kolejnej fali: Nawet 35 stopni

Jak powiedział Kamil Walczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we wtorek, w najbliższych dniach temperatura maksymalna będzie wzrastać do 25-26 stopni. Ale znacznie wyższe wartości przewidywane są na poniedziałek (24 lipca). - W niedzielę spodziewamy się napływu cieplejszego powietrza i tego dnia temperatura może osiągnąć 30-31 stopni. Poniedziałek zapowiada się jeszcze cieplejszy, z temperaturą do 34-35 stopni - mówił Walczak. W poniedziałek upalne powietrze miałoby objąć prawie cały kraj. Więcej szczegółów o pogodzie znajdziemy na stronie internetowej imgw.pl.