Balony unoszące się na sznurku są jednym z gadżetów, które dzieci wyjątkowo lubią. Możemy je znaleźć na letnich festynach i straganach w turystycznych miejscowościach. Niewinna zabawka może jednak okazać się śmiertelnie niebezpieczna. Często bowiem sprzedawcy, chcąc oszczędzić na coraz droższym helu, wypełniają balony wodorem.

REKLAMA

Zobacz wideo Quad to nie zabawka dla dzieci - rodzice i opiekunowie powinni to wiedzieć

Zapłon balonu podczas zabawy w pokoju dziecięcym. Ta zabawka może dotkliwie poparzyć

O tym jak bardzo niebezpieczne potrafią być balony zakupione na straganach, boleśnie przekonał się w 2017 r. ojciec dwójki dzieci z Dąbrowy Górniczej Kamil Dybich. - Gdybym tego nie widział na własne oczy, to bym chyba nie uwierzył. Ania i Marcel bawili się w pokoju balonem, który kupiliśmy pod kościołem. Nagle balon zaczął się palić. Nie widziałem nigdy wcześniej takiego strachu w oczach moich dzieci - relacjonował w rozmowie z portalem dabrowagornicza.naszemiasto.pl. Objęty ogniem balon latał po całym pokoju, a następnie spadł na ziemię, podpalając znajdujący się w nim dywan. Pięciolatka doznała oparzeń na palcach u dłoni, a wysoka temperatura dosięgnęła jej grzywki. Siedmiolatek tymczasowo stracił głos z powodu krzyku, który wydawał ze strachu.

Hiszpania. Dziecko zmarło po sześciu godzinach w rozgrzanym samochodzie

To nie jedyny taki przypadek. Podobna sytuacja przytrafiła się panu Wojciechowi, który feralny balon dla swojego dwuletniego syna kupił kilka tygodni temu na festynie w Mikołowie (woj. śląskie). - Zadzwoniła do mnie narzeczona, że siedziała z dzieckiem w pokoju, bawiła się i nagle rozległ się huk. I zobaczyła, że balon się zapalił. Obok mamy łazienkę, więc wzięła go szybko i zalała wodą - relacjonował w programie Uwaga TVN. Na szczęście w tym przypadku szybka reakcja opiekunki uchroniła dziecko przed obrażeniami.

Wybuchowy wodór czy bezpieczny hel? Czy da się odróżnić balony o różnym wypełnieniu?

Największy problem dla rodziców, którzy chcą kupić balon swojemu dziecku, to rozpoznanie, czy jest on, aby na pewno, wypełniony bezpiecznym helem. Pomóc w tym może przyjrzenie się butli, z której pochodzi wnętrze produktu oraz rozmowa z właścicielem straganu. Niestety do momentu, w którym nastąpi wybuch lub dojdzie do podpalenia, nie jesteśmy w stanie w 100 procentach stwierdzić, czy mamy do czynienia z bezpieczną zabawką. Choć w przepisach brak jest zapisu zabraniającego sprzedaży balonów wypełnionych wodorem, to w przypadku tragedii sprzedawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za narażenie nas i dziecka na utratę życia lub zdrowia. Tym bardziej, jeśli wprowadzi nas w błąd, co do gazu, jakim wypełniony jest balon. Hel jest bowiem niepalnym gazem szlachetnym, lżejszym od powietrza, występującym na Ziemi w śladowych ilościach. A wodór jest najlżejszym pierwiastkiem, ale łatwopalnym.