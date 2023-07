[Tu jest Polska] Młodzi bez wyjścia. Tych drzwi nigdy nie otworzą

Zostawiają duże miasta, prace w korporacjach, przyjaźnie, a często i marzenia. Pokolenie współczesnych 30-latków masowo wraca do rodzinnych miejscowości. Po latach zamieszkują pod jednym dachem ze swoimi rodzicami i dziadkami. Remontują wielopokoleniowe domy i starają się udźwignąć ten ciężar. Finansowy i psychiczny.

"Nie tak to sobie zaplanowałam", "Miało być inaczej, ale nie miałam wyjścia''- to zdania, które w czasie pracy nad tekstem słyszę najczęściej. Wybrzmiewają wraz z zawodem i rozczarowaniem.

Dział Analiz Biura Nieruchomości PÓŁNOC, przeprowadził badania ankietowe dotyczące życiowych planów osób w wieku 16-25 lat, mieszkających na wsi i w małych ośrodkach miejskich. Niemal wszyscy uczą się bądź studiują. W zdecydowanej większości mieszkają z rodzicami w domach jednorodzinnych. Tylko 4 proc. wynajmuje mieszkania. 60 proc. ankietowanych chciałoby w przyszłości mieszkać w okolicy miasta lub wsi najlepiej we własnym domu. Właśnie ta potrzeba na wsi coraz rzadziej zostaje spełniona. Szczególnie odczuwają to teraz obecni 30- i 40-latkowie.

Tekst pochodzi z cyklu ''Mała Polska", w którym rozmawiamy z mieszkańcami małych wsi i miast o ich codziennych problemach. Wiele z nich różni się od tych poruszanych przez polityków w kampanii wyborczej lub jest przez nich po prostu pomijana. Wyruszamy w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czego naprawdę pragną Polacy i co musi się zmienić, by w kraju żyło się lepiej.

Jedziemy małym busem, w kierunku Krempnej. Kierowca wesoło podśpiewuje, jakby starał się nie zauważać niedziałającej w upale klimatyzacji. Część pasażerów stoi obładowana zakupami z Biedronki, część to turyści z plecakami. Jest też Magda, która z lekkim zrezygnowaniem przegląda kolejne ogłoszenia mieszkań i domów budowanych przez dewelopera. Pokazuje kolejne oferty, które nadal wydają się poza jej zasięgiem.

Magda wzdycha i odkłada telefon. Chwilę nie rozmawiamy. Wydaje się odpływać myślami, ale gwałtowne hamowanie busa na chwilę wytrąca ją z zamyślenia. Wysiadamy i zmierzamy w kierunku jej rodzinnego domu. Duży kwadratowy budynek jest jednym z wielu podobnych w tej niewielkiej wsi. Z powodzeniem pomieściłby nawet trzy rodziny. - Kiedyś właśnie tak się budowało. Stawiano głównie domy wielopokoleniowe. Dziś to nasze przekleństwo. Ogrzać cały ten dom to ogromne koszty, a do tego jeszcze ciągłe remonty, naprawianie - wymienia.

Dom stawiał jej dziadek z pradziadkiem. Bez odpowiedniej izolacji. Pleśń wychodzi niemal wszędzie. Magda już nie liczy, ile tysięcy wpakowali w budynek, a ciągle pojawiają się kolejne potrzeby. - Ostatnio u dzieciaków w pokoju wyszedł taki grzyb, że pokruszyło tynk - dodaje.

Mąż Magdy na stałe pracuje w Niemczech. Jeździ na dostawczakach. Ona w domu mieszka z dwójką dzieci i rodzicami, z którymi już dawno przestało ją cokolwiek łączyć. Matka siedzi tylko przy telewizorze. Przez dzień ogląda TVP, w nocy słucha Radia Maryja. Córce każe częściej chodzić na mszę, to może coś dobrego wymodli i będzie im lżej. Ojciec z matką wspólnych tematów już nie ma, ale z córką również. Pogada jedynie po kieliszku pod sklepem. Magda pilnuje go jak może, ale czasem machnie na to ręką. Ma też swoje problemy. Rodzice do remontów nie dokładają się wcale, więc wszystkie oszczędności od męża idą w stary dom.

Na budowę odkładają, ale już widać, że raczej nic z tego nie wyjdzie. Zostanie dla dzieci na studia. Po ostatnich podwyżkach praktycznie nikogo ze znajomych Magdy nie stać na budowę. - We wsi powstaje może jeden, dwa nowe domy, to zazwyczaj tych, co zaczęli jeszcze parę lat temu i teraz sobie powoli kończą - opisuje.

Problemy mają też po sąsiedzku. Nie są to wyjątki. - Utrzymujemy się tu głównie z rolnictwa, czasem z turystyki. Jeździmy na tartak albo pracujemy po sklepach. Przy takich pensjach umierają marzenia o budowie domu, ale też o normalnym, bezproblemowym życiu. Ludzie popadają w nałogi, patologie. Jest masakra. To właśnie dlatego też bardzo chciałabym stąd uciec - zwierza się Magda.

W przybudówce u koleżanki Magdy, po drugiej stronie drogi, mąż bije żonę. Nie tylko po kielichu. Prawie cały czas. - Dzieci mieszkają niedaleko i często widzą, co tam się dzieje. Słyszą te przekleństwa, przesiąkają tym. Chciałabym je stąd zabrać, ale nie mam gdzie i za co - ubolewa 35-latka. - Oczywiście zadzwoniłam po policję i co z tego? Przyjechali, a że facet im nie otworzył, to się zmyli z powrotem. Powiedzieli, że do środka nie wejdą, bo nie mogą. Poza tym nie słyszą nic niepokojącego - wspomina.

Magda marzy o własnym domu, gdzieś na uboczu. Chciałaby dać dzieciom normalne szczęśliwe dzieciństwo, a nie obcowanie z marazmem i agresją. Mówi, że gdyby cofnęła się o 10 lat, to ułożyłaby sobie życie w Krakowie lub gdzieś dalej. Teraz nie ma na to szans. Poza tym wie, że obecnie na swoje cztery kąty nie stać także tych, którzy z małych miast wyjechali.

Singielka Kasia nie ma szans na własne mieszkanie. Za wynajem płaci 40 tysięcy rocznie

Jest 2015 rok. Kasia zaraz wyjeżdża na studia. Gdy pakuje walizki, czuje, że już na zawsze. Jasło przypomina jej o wszystkim, co najgorsze. Dręczenie w szkole, gdy nie chciała puszczać dymka pod barakami lub w szatni. Ciągłe demotywowanie wśród nauczycieli, bo uznała, że chciałaby zajmować się robotyką. Wiecznie niezadowoleni rodzice, dla których szczegółowe planowanie przyszłości jedynej córki było ulubioną rozrywką. Oczywiście bez pytania jej o zdanie.

Nie chciała tam zostać i przesiąknąć tą małomiasteczkowością i wieczną frustracją. – To było jak zaraźliwa choroba. Narzekał każdy i na wszystko – wspomina.

Osiem lat później Kasia pracuje w jednej z międzynarodowych korporacji. Zmieniła zainteresowania i jest copywriterką w dziale marketingu. Jest singielką, która wynajmuje mieszkanie. Czynsz rośnie z roku na rok tak jak frustracja Kaśki. Za kawalerkę na krakowskim Ruczaju płaci co miesiąc 3 tysiące złotych ze wszystkimi opłatami. Zarabia koło szóstki. Więc połowa zostaje jej na życie. To jednak jej nie oszczędza i co chwile dopadają ją problemy zdrowotne. Lekarze, zabiegi, badania. Ile zostaje? Za mało, by dostać kredyt i kupić coś swojego. Na mieszkanie wydaje więc prawie 40 tysięcy rocznie, za które ktoś spłaca sobie kredyt.

Coraz częściej nachodzi ją myśl, że jednak znów spakuje walizki i wróci do Jasła. Stara się tę myśl od siebie odciągać. – Nie wiem na jak długo, ale wydaje się, że to jedyne rozwiązanie, by mieć choć trochę stabilizacji - zaznacza. Jest zmęczona życiem na walizkach, brakiem swojego kąta i poczucia bezpieczeństwa. Rodzice zapewniają, że w Jaśle je znajdzie. Wyremontują jej pięterko. Łatwiej coś odłoży i może kiedyś pójdzie na swoje. Oni się wtrącać nie będą. Przynajmniej tak mówią. Bo jak będzie, to Kaśka dobrze wie. Zastanawia się jednak, co jest dla niej ważniejsze. Nie chce się także dalej oszukiwać, że mieszkanie w Krakowie jej się opłaca. W mieście ma co prawda przyjaciół, karierę, większy dostęp do lekarzy, których potrzebuje, perspektywy, swoje pasje. To wszystko nie ma jednak sensu, gdy nie ma się swojego miejsca. Bez domu wszystko jest dla niej niepełne.

"Nie chcemy już uciekać". Kuba i Wojtek zbierają na mieszkanie w Warszawie

Kuba i Wojtek są parą od ponad 10 lat. Mieszkają w Warszawie, gdzie obaj pracują od początku studiów. Do stolicy przyjechali z Podkarpacia. Do dziś nie wszyscy w ich rodzinnych wsiach wiedzą o tym, że są razem.

Na święta wracają do domu osobno. U Wojtka ich związku nie akceptuje tata, u Kuby oboje rodzice. Co rok wygląda to tak samo. Pytania o wnuki i żonę. Ich argumenty o wzajemnym szczęściu i długoletniej relacji kontrują krótkim: Nie opowiadaj, zaraz Ci przejdzie.

Od 10 wspólnych lat żadnemu z nich jednak "nie przeszło". Wiedzą, że w Polsce ich związek nigdy nie będzie legalny, marzą więc, by mieć coś swojego. Wojtek chce mieć dom. Taki, z którego nie trzeba się wyprowadzać, płacić zawrotnego czynszu – wysokości jego wypłaty. Może być nawet zwykłe mieszkanie, ale takie, które będzie po prostu ich. Na wsparcie rodziców nie mogą liczyć, odkładają więc każdy grosz.

Za wynajem kawalerki w Warszawie w styczniu 2023 r. trzeba było zapłacić średnio 2670 zł. Do tego dochodzą jeszcze opłaty za media i internet. Dla młodych ludzi taka kwota za wynajęcie mieszkania staje się nie do udźwignięcia, szczególnie, gdy trzeba przy tym odkładać na własne cztery kąty.

Zarówno Wojtek jak i Kuba pogodzili się z hejtem i niezrozumieniem, więc przez chwilę rozważali powrót na Podkarpacie, gdzie takie życie byłoby codziennością. Mogliby jednak kupić sobie jakiś niewielki domek, na odludziu, pracować zdalnie i niespecjalnie się upubliczniać. Po długich rozmowach doszli do wniosku, że to byłaby ucieczka. Nie będą dłużej uciekać, ukrywać się ze swoją relacją. Podjęli decyzję, że zostaną w Warszawie. Po wielu nocach spędzonych na kalkulacji przeróżnych ofert nieruchomości wynik był ten sam. Za mieszkanie wychodzi bańka. Nie tyle sama nieruchomość, co jej kupno i wykończenie. Ten milion złotych całkowicie ich sparaliżował.

Nie byli małżeństwem, więc banki nie były w stanie zaoferować im wystarczającego kredytu. Ich wkład własny też ciągle był niewystarczający. (W niektórych bankach pary bez ślubu są traktowane jak osoby prowadzące oddzielne gospodarstwa domowe i wtedy jest trochę trudniej, ponieważ analizuje się sytuację materialną każdego wnioskodawcy - przyp.red.). Ich nadzieję rozbudziło wprowadzenie rządowego projektu tzw. bezpieczny kredyt, z którego korzystać mogą single. Okazało się jednak, że nie jest to prosta i oczywista decyzja.

(Bezpieczny Kredyt 2 proc. to jedna z najważniejszych propozycji rządu. Jej zadaniem jest, by rynek nieruchomości stał się bardziej dostępny dla zwykłych kupujących mieszkania na własne potrzeby. Oferta na pierwszy rzut oka jest atrakcyjna, bo przez pierwsze 10 lat oprocentowanie ma wynosić de facto tylko około 2 proc. - znacznie mniej niż w przypadku tradycyjnej oferty bankowej -przyp.red.)

Okazuje się jednak, że maksymalna wartość nieruchomości w programie to 800 tys. zł. Coraz mniej jest takich mieszkań w największych miastach. – Większość ofert z tej półki cenowej zniknęła już po zapowiedzi rządu o możliwości wprowadzenia tego udogodnienia. Ceny od razu podskoczyły – wspomina Kuba, który śledził oferty każdego dnia. To jednak niejedyny minus rządowego projektu. Projekt ma też sporo innych haczyków, które młodzi ludzie doskonale zauważają. O tym, jak wyglądają wspomniane haczyki, pisaliśmy w tekście poniżej:

Żadni z naszych bohaterów i bohaterek nie ukończyli jeszcze 35 lat. Wszyscy pracują od początku dorosłego życia i odkładają na własne mieszkanie. Nikogo z nich na nie jednak nie stać. Nie tylko teraz, ale też w najbliższej przyszłości, a może i wcale.

"Prawdziwe problemy Polaków". Sondaż dla Gazeta.pl

W sondażu Kantar dla Gazeta.pl (przeprowadzonym w dniach 5-26 maja) zapytano respondentów o to, jakie zagadnienia są dla nich najważniejsze i czy są wystarczająco poruszane w kampanii wyborczej.

93 proc. wszystkich badanych uznało, że najważniejszą dla nich kwestią jest służba zdrowia (takie sformułowanie zostało użyte w badaniu, obecnie preferowaną formą jest "ochrona zdrowia"). Nieco mniej - 91 proc. - wskazało na edukację i sytuację w szkolnictwie. 90 proc. wspomniało o cenach, inflacji i drożyźnie. Na dalszych miejscach znalazły się m.in. zdrowie psychiczne, bezpieczeństwo kraju, inwestycje w armię, fundusze europejskie i pieniądze z KPO. Co Polaków interesuje najmniej? Legalizacja miękkich narkotyków została uznana za ważną kwestię jedynie przez 29 proc. badanych, dostęp do broni - przez 35 proc., a przyjęcie euro w Polsce - 40 proc.

Całe badanie opisaliśmy w tekście poniżej:

