Strzelanina w Poznaniu. Rok temu policja zabrała Mikołajowi B. broń. Ta jednak do niego wróciła

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godziną 17:00 w ogródku restauracji przy ul. Świętego Marcina w Poznaniu. Przy jednym ze stolików siedział 30-letni bloger i pracownik Filharmonii Łódzkiej Konrad Domagała wraz ze swoją narzeczoną. Do pary podszedł 31-letni Mikołaj B., były partner kobiety, pracownik Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Najpierw zastrzelił Domagałę, a potem popełnił samobójstwo.

Kim był sprawca strzelaniny?

Mikołaj B. ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W 2015 roku kandydował z listy partii KORWiN (obecnie Nowa Nadzieja). Znajdował się na jednym z ostatnich miejsc na liście, nie uzyskał mandatu, a ugrupowanie nie przekroczyło wówczas progu wyborczego. Krzysztof Rzońca, członek zarządu partii Nowa Nadzieja i dyrektor biura prasowego Konfederacji, przekazał "Faktowi", że "Mikołaj B. nigdy nie był członkiem partii KORWiN ani innych partii, które wchodzą w skład Konfederacji". - Prawdopodobnie znalazł się na listach wyborczych z tzw. łapanki, jak wielu mu podobnych studentów - dodał. Również Konrad Domagała miał za sobą epizod polityczny: w 2014 roku startował wyborach do łódzkiej rady miejskiej z ramienia Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego.

Strzelanina w Poznaniu. Sprawcy odebrano broń, po czym mu ją oddano

Mikołaj B. był także zwolennikiem szerokiego dostępu do broni. "Powszechne prawo do noszenia broni jest konieczne. Zwykły człowiek powinien móc się bronić przed bandytą, który i tak skądś sobie wytrzaśnie jakiś pistolet" - napisał, jak cytuje Wirtualna Polska, w 2012 roku w mediach społecznościowych. Od 2018 roku mężczyzna miał pozwolenie na posiadanie broni do celów sportowych. Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak przekazał PAP, że Mikołaj B. złożył wniosek o pięć sztuk broni sportowej i dziesięć sztuk kolekcjonerskiej. Ostatecznie jednak zakupił dwie sztuki: karabin i pistolet.

Spełnił wszystkie wymogi: przeszedł kurs, zdał egzamin, przedłożył opinię lekarską i na tej podstawie taką licencję i takie zezwolenia dostał

- powiedział funkcjonariusz i dodał, że B. był również zapisany do klubu strzeleckiego. W zeszłym roku policja odebrała mu broń oraz cofnęła pozwolenie na jej posiadanie. Andrzej Borowiak podkreślił, że wszystko dlatego, iż w jednej z rozmów z byłą partnerką zagroził, że coś sobie zrobi.

Kobieta poinformowała o tym policję. Mężczyzna trafił do szpitala na kilkudniową obserwację. Kiedy wyszedł z placówki, funkcjonariusze odebrali mu karabin i pistolet, a wydział postępowań administracyjnych poznańskiej policji podjął decyzję o cofnięciu mu pozwolenia na broń.

On wtedy wszedł na ścieżkę odwoławczą. Przedstawił nową opinię lekarską, która mówiła o braku przeciwwskazań. Wydział postępowań administracyjnych odwołał się od tej decyzji medycznej, mężczyzna został skierowany na badania specjalistyczne do poradni medycyny pracy w celu wydania niezależnej opinii. Mężczyzna przeszedł badania i uzyskał kolejną korzystną dla siebie opinii

- podkreślił w rozmowie z PAP Andrzej Borowiak. W marcu Mikołaj B. odebrał zabraną mu broń i dokupił jeszcze pistolet Glock. To właśnie tego ostatniego użył w niedzielę.

Strzelanina w Poznaniu. Mikołaj B. był na liście partii KORWiN

Mikołaj B. "był zwolennikiem łatwiejszego dostępu do broni. Mówił o tym wielokrotnie"

WP dotarła do działacza, który znał zarówno Mikołaja B., jak i Konrada Domagałę.

Zapoznałem się z Mikołajem, jak działał przy partii KORWIN kilkanaście lat temu. Ja kiedyś też tam byłem, potem zrezygnowałem. Kręcił się przy działaczach tej partii, być może bardziej zaangażował się kiedy odszedłem. To były dawne czasy, dzisiaj bym nie łączył go z KORWiN-owcami. Tak, był zwolennikiem łatwiejszego dostępu do broni. Mówił o tym wielokrotnie

- powiedział portalowi, prosząc o zachowanie anonimowości. Z kolei Domagała - jak zaznaczył - udzielał się w Stowarzyszeniu "Niskie Składki", związany był ze środowiskiem wolnościowców. Według rozmówcy Wirtualnej Polski mężczyźni "raczej" się znali. - Raczej przez internet. Nie przypominam sobie, żebym widział ich wspólnie na jakimś evencie. Ale co najmniej znają się z Internetu. Obaj byli mocno zaangażowani w dyskusje m.in. na temat niskich podatków - dodał.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.