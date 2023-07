Nie żyje Lech Jęczmyk. Tłumacz i redaktor naczelny "Nowej Fantastyki" miał 87 lat

W poniedziałek wieczorem facebookowy profil Nowa Fantastyka poinformował, że wieku 87 lat zmarł Lech Jęczmyk - tłumacz i publicysta, znawca literatury fantastyki naukowej (science fiction - SF), długoletni redaktor "Fantastyki" i "Nowej Fantastyki", a w latach 1990--92 jej redaktor naczelny.

Nie żyje Lech Jęczmyk. Kim był?

We wpisie przypomniano, że w dorobku Jęczmyka znalazły się przekłady takich autorów jak m.in. Philip K. Dick, Joseph Heller, Kurt Vonnegut; redagował słynne serie antologii "Kroki w nieznane" i "Rakietowe szlaki". Był pierwowzorem postaci Paula Barleya w komiksie "Funky Koval". Za swój dorobek został odznaczony srebrnym medalem "Gloria Artis".

W latach 1959-63 Lech Jęczmyk pracował Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, później został kierownikiem redakcji Wydawnictwa "Iskry". W tym okresie swojej aktywności (tj. do roku 1978, kiedy to został zwolniony z polecenia Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) doprowadził do publikacji sześciu zbiorów opowiadań science fiction pt. "Kroki w nieznane".

Od 1978 r. był kierownikiem działu literatury anglojęzycznej w Spółdzielni Wydawniczej "Czytelnik", a w latach 1981-84 działał w "Solidarności" Międzywydawniczej; od 1982 r. był autorem (ps. AZ, Adam lub Antoni Zajonc, Andrzej Zawada), redaktorem, kolporterem podziemnych czasopism: "BMW", "Wyzwolenie", "Vacat", "Sprawa".

Wirtualnemedia.pl przypominają, że w latach 1985–92 Jęczmyk był - jak podaje Encyklopedia Solidarności - w Zarządzie Polskiej Partii Niepodległościowej. Niemal równocześnie, w latach 1984–92, kierował działem zagranicznym miesięcznika literackiego "Fantastyka", którego później był redaktorem naczelnym. Od 24 kwietnia 1982 r. był rozpracowywany przez Wydz. III-1 KS MO w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. Czytelnik. W 2013 r. wydał książkę autobiograficzną pt. "Światło i dźwięk. Moje życie na różnych planetach".

