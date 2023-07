Konrad Domagała zmarł podczas strzelaniny w Poznaniu. Filharmonia Łódzka wprowadziła trzydniową żałobę

Do strzelaniny doszło w niedzielę przed godziną 17:00 w Poznaniu. Mężczyzna na oczach byłej partnerki strzelił do jej nowego chłopaka. Napastnik przez chwilę obserwował postrzelonego mężczyznę i oddał jeszcze jeden strzał w jego kierunku, po czym zdjął czapkę i zastrzelił się. Sprawca był reanimowany i został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. Konrad Domagała zginął na miejscu.

Strzelanina w Poznaniu. Nie żyją dwie osoby

W związku z tragedią Filharmonia Łódzka wydała oświadczenie ws. śmierci 30-letniego Konrada Domagały, który był także wieloletnim pracownikiem w łódzkiej placówce.

Rozpoczął pracę jako bileter, następnie był inspicjentem, współpracował bezpośrednio z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Łódzkiej, a w ostatnich latach zajmował się promocją i organizacją wydarzeń w dziale rozwoju i reklamy. Był osobą wszechstronną. Zawsze uśmiechnięty, życzliwy i otwarty, uwielbiał rozweselać zarówno swoich zawodowych towarzyszy, jak i filharmonicznych słuchaczy. Był zawsze pomocny. Potrafił rozładować napięcie w najbardziej nerwowych sytuacjach. Jego troskliwości i opiekuńczości doświadczaliśmy na co dzień; znał ją każdy, kto odwiedzał Filharmonię Łódzką i miał okazję się z Nim zetknąć

- głosi oświadczenie. Jak dodano, niedawno spełniły się jego marzenia: zorganizował koncert z muzyką z gier komputerowych oraz zaręczył się z ukochaną kobietą.

"Jego tragiczne odejście było tak nieoczekiwane, że trudno nam uwierzyć w to, co się stało; trudno uwierzyć, że już nigdy nie porozmawiamy z Konradem, nie będziemy wspólnie pracować ani żartować. Ogromnie będzie nam brakowało Konrada. Zdajemy sobie jednak sprawę, że najtrudniejsze chwile przeżywają obecnie Jego Rodzina i Bliscy. Składamy im najszczersze wyrazy współczucia" - czytamy w komunikacie. Filharmonia przekazała także, że w związku ze śmiercią Konrada, instytucja wprowadza trzydniową żałobę.

Egzekucja w Poznaniu. Policja odnalazła autora nagrania zbrodni

Strzelanina w Poznaniu. Motywem zbrodni miała być zazdrość

W niedzielę w ogródku restauracji przy hotelu NH Poznań przy ul. Święty Marcin mężczyzna na oczach byłej partnerki strzelił do jej nowego chłopaka, a następnie do siebie. Według źródła Onetu motywem zbrodni były "zawiedzione uczucia". - Były partner młodej kobiety zastrzelił jej nowego chłopaka, a potem siebie. Sprawca miał pozwolenie na broń. To jest tragiczna historia, ale nie wygląda na szczególnie skomplikowaną - podkreślił rozmówca portalu. Mężczyźni, którzy zginęli, mieli 30 i 31 lat. Jak przekazała Onetowi policja, żaden z nich nie był wcześniej notowany. - Sprawca nie mógł być notowany, bo przecież miał pozwolenie na broń, z której strzelał - zaznaczył jeden z funkcjonariuszy.

Sprawca zabójstwa w Poznaniu stracił pozwolenie na broń. Szybko je odzyskał