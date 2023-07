Gwiazda TVP zawieszona. Jarosław Jakimowicz znika z programów emitowanych w publicznej telewizji

W ubiegłym tygodniu portal wirtualnemedia.pl poinformował, że Jarosław Jakimowicz został odsunięty od prowadzenia programu "W kontrze", emitowanego na antenie TVP Info, decyzją Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Powodem miały być napływające wciąż skargi od współpracowników i ekipy programu. Rzekome skargi sprawiły, że Jakimowicz, według źródeł Wirtualnych Mediów, "definitywnie" stracił posadę, znaleziono też zastępstwo. Pracownik TVP tłumaczył jednak, że znika jedynie na chwilę.

Jarosław Jakimowicz zawieszony. Znika z programów emitowanych na antenie TVP

W poniedziałek wirtualnemedia.pl przekazały także, że "dyrekcja Telewizyjnej Agencji Informacyjnej zdecydowała o zawieszeniu Jarosława Jakimowicza we wszystkich programach produkowanych przez TAI". Jakimowicz znika więc także z programu "Jedziemy" Michała Rachonia. Zawieszenie pracownika Telewizji Polskiej ma potrwać do czasu wyjaśnienia zarzutów, które stawiają mu jego współpracownicy z redakcji.

"W związku z licznymi przykładami Pana nieprzyzwoitych zachowań, zwłaszcza wobec współpracujących z TVP Info kobiet, podjąłem decyzję o natychmiastowym zakończeniu współpracy z Panem. Pana postawa odbiega od obowiązujących w Spółce standardów oraz ogólnie przyjętych norm społecznych" - ma głosić pismo wysłane przez szefa TAI Michała Adamczyka do Jakimowicza, do którego treści dotarł portal. Jednak w oświadczeniu przesłanym redakcji pomponik.pl pracownik TVP napisał: "Całkowicie rezygnuję z pracy w TVP Info".

Od 4 lat, czyli od daty mojego przyjścia do Telewizyjnej Agencji Informacyjnej środowisko show-biznesu oraz środowisko artystyczne wykazały się ogromnym ostracyzmem w stosunku do mnie, przez co straciłem pracę w telewizji, kinie i teatrze. (...) 2 miesiące temu obniżono mi 4-krotnie wynagrodzenie w Waszym programie "Jedziemy". Zmniejszono je 2-krotnie w stosunku do warunków, na jakich zostałem zatrudniony w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej

- głosi kolejne oświadczenie, które cytuje Pomponik.

- Nikt nie mógł z nim na dłużej wytrzymać, mnożyły się skargi od współgospodyń programu, od ekipy technicznej itd. Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska jest czwartą jego partnerką ekranową, dała radę z nim pracować zaledwie trzy miesiące. Anna Popek wytrzymała osiem miesięcy, Agnieszka Oszczyk - siedem miesięcy. Najdłużej, bo ponad rok dała radę z nim pracować Magdalena Ogórek - mówi Wirtualnym Mediom informator z Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Jakimowicz pracuje w TVP od 2019 roku. Widzowie mogli go oglądać m.in. jako gościa programu "Jedziemy", którego prowadzącym jest Michał Rachoń. Aktor pojawiał się też w "Pytaniu na śniadanie", jednak według ustaleń portalu o2.pl został od niego odsunięty, ponieważ tam nie pasował. "Jarek nie pasował do zespołu. Nie pasował z tym, co robił, nie pasował do formuły programu. Zarządzono radykalne zmiany. I tak stracił dobrze opłacaną posadkę współpracownika PnŚ" - powiedział w rozmowie z portalem anonimowy informator z Telewizji Polskiej. Sam zainteresowany potwierdził, że nie będzie dłużej pracował dla śniadaniówki i dodał, że "nigdy nie należał do zespołu". W lipcu tego roku został także odsunięty z programu "W kontrze".

