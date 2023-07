Śmiertelny wypadek na S3. Młoda kobieta zatrzymała się obok pieszego na poboczu

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 17 lipca po godzinie 9 na drodze ekspresowej S3 niedaleko miejscowości Glińsk w powiecie świebodzińskim (woj. lubuskie).

Glińsk. Śmiertelny wypadek na drodze ekspresowej S3

Na poboczu drogi stał mężczyzna, który podróżował autostopem. Obok niego zatrzymała się młoda kobieta, która najpewniej chciała go zabrać. - Kierująca samochodem osobowym marki ford mondeo zatrzymała na ekspresówce auto, ponieważ chciała zabrać autostopowicza - przekazał w rozmowie z portalem lubuskie24.pl Marcin Ruciński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, dodając, że kobieta została śmiertelnie potrącona. "Kobieta została potrącona w momencie, kiedy pakowała rzeczy autostopowicza do bagażnika. Kierujący toyotą najpierw śmiertelnie potrącił kobietę, a następnie uderzył w forda, który wjechał do rowu. Autostopowiczowi nic się nie stało" - pisze miejscowy portal.

Jak poinformował st. kpt. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim w rozmowie z Polsat News, strażacy udzielili pierwszej pomocy wszystkich poszkodowanym. Gdy karetka pogotowia przyjechała na miejsce, medycy stwierdzili zgon kobiety. Dwaj pasażerowie z toyoty, która uderzyła w auto kobiety, nie odnieśli poważnych obrażeń.

Lubuskie24.pl, donosi także, że około pięciu minut przed tragicznym wypadkiem funkcjonariusze policji otrzymali zgłoszenie o autostopowiczu. - Dyżurny otrzymał zgłoszenie, że trasą S3 idzie mężczyzna. Na miejsce został wysłany policyjny patrol, który miał zająć się autostopowiczem, którego w ogóle nie powinno być na drodze ekspresowej. Niestety, zanim dojechali na miejsce, doszło do tragedii - przekazał Ruciński.

