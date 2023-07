Nowe informacje ws. śmiertelnego wypadku z udziałem 16-latka. RMF FM: Zabrał pojazd rodzicom

W nocy z piątku na sobotę (z 14 na 15 lipca) na Pomorzu doszło do śmiertelnego wypadku. Zdarzenie miało miejsce na drodze gminnej w pobliżu Gościszewa (powiat sztumski, województwo pomorskie). - Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że 16-letni kierowca, jadąc z Węgier do miejscowości Gościszewo, stracił panowanie nad autem, bo prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków na drodze, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo - przekazała w sobotę w rozmowie z "Faktem" asp. sztab. Karolina Kosmowska, rzeczniczka policji w Sztumie. Na miejscu wypadku pracowały trzy zastępy straży pożarnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Policjanci uratowali psa zamkniętego w nagrzanym samochodzie

Śmiertelny wypadek z udziałem 16-latka. Nowe informacje

W wyniku tragicznego zdarzenia zginęły trzy osoby. Pojazdem marki mini cooper kierował 16-latek, pozostali dwaj pasażerowie mieli 22-lata. Cała trójka była kolegami z tej samej miejscowości we wspomnianym powiecie sztumskim, do którego doszło do wypadku.

Jak wynika z ustaleń RMF FM, 16-latek zabrał samochód swoim rodzicom pod ich nieobecność, bez ich wiedzy. - Siła z jaką pojazd uderzył w przydrożne drzewo, była tak duża, że policjanci nie byli w stanie rozpoznać marki samochodu. Było to możliwe jedynie po rozpoznaniu oznaczenia na tyle samochodu - podaje stacja. Sekcja zwłok ofiar została wstępnie zaplanowana na wtorek 18 lipca.

Pomorze. Samochód osobowy wjechał w drzewo. Nie żyją trzy osoby